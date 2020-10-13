12 пар российских и зарубежных звезд, которые запросто могли бы подменять друг друга на съемках
Внешность знаменитостей — довольно важная часть их личного бренда. Ведь порой именно наличие изображения того или иного актера на постере влияет на наше решение: будем ли мы смотреть конкретный фильм, слушать определенную музыку или даже покупать какую-то продукцию. Однако нередко случается так, что в одной и той же сфере появляются двойники. Они могут не быть связанными родственными узами, жить на разных континентах, но черты их внешности настолько схожи, что просто невозможно избавиться от ощущения дежавю.
AdMe.ru просмотрел десятки фотографий отечественных и зарубежных знаменитостей. И в конце концов нашел между некоторыми из них такое неоспоримое сходство, будто они по меньшей мере дальние, а в некоторых случаях и вовсе самые близкие родственники. Полюбуйтесь сами.
Нюша — Нина Добрев
Егор Бероев — Антонио Бандерас
Светлана Ходченкова — Сара Гадон
Анастасия Ивлеева — Гвен Стефани
Константин Крюков — Венсан Кассель
Наталья Рудова — Хэйли Болдуин Бибер
Глюкоза — Хайди Клум
Анна Чиповская — Сара Сампайо
Ассоль Васильева — Анджелина Джоли
Анна Михайловская — Лейтон Мистер
Антон Батырев — Том Харди
Ида Галич — Деми Ловато
Какое сравнение показалось вам наиболее точным? Какие еще примеры сходства знаменитостей, не указанные в статье, вы можете припомнить?