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12 пар российских и зарубежных звезд, которые запросто могли бы подменять друг друга на съемках

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Внешность знаменитостей — довольно важная часть их личного бренда. Ведь порой именно наличие изображения того или иного актера на постере влияет на наше решение: будем ли мы смотреть конкретный фильм, слушать определенную музыку или даже покупать какую-то продукцию. Однако нередко случается так, что в одной и той же сфере появляются двойники. Они могут не быть связанными родственными узами, жить на разных континентах, но черты их внешности настолько схожи, что просто невозможно избавиться от ощущения дежавю.

AdMe.ru просмотрел десятки фотографий отечественных и зарубежных знаменитостей. И в конце концов нашел между некоторыми из них такое неоспоримое сходство, будто они по меньшей мере дальние, а в некоторых случаях и вовсе самые близкие родственники. Полюбуйтесь сами.

Нюша — Нина Добрев

© nyusha_nyusha / Instagram, © nina / Instagram

Егор Бероев — Антонио Бандерас

© egorberoev / Instagram, © East News

Светлана Ходченкова — Сара Гадон

© svetlana_khodchenkova / Instagram, © sarahgadon / Instagram

Анастасия Ивлеева — Гвен Стефани

© _agentgirl_ / Instagram, © Gwen Stefani / Youtube

Константин Крюков — Венсан Кассель

© kkrukov / Instagram, © East News

Наталья Рудова — Хэйли Болдуин Бибер

© rudovanata / Instagram, © haileybieber / Instagram

Глюкоза — Хайди Клум

© glukozamusic / Instagram, © Nancy Rivera / Bauergriffin.com / MEGA / Mega Agency / East News

Анна Чиповская — Сара Сампайо

© chi_pa / Instagram, © sarasampaio / Instagram

Ассоль Васильева — Анджелина Джоли

© assol13 / Instagram, © East News

Анна Михайловская — Лейтон Мистер

© anna_mihailovskaya / Instagram, © itsmeleighton / Instagram

Антон Батырев — Том Харди

© b.a.t.o.n / Instagram, © Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Ида Галич — Деми Ловато

© galichida / Instagram, © ddlovato / Instagram

Какое сравнение показалось вам наиболее точным? Какие еще примеры сходства знаменитостей, не указанные в статье, вы можете припомнить?

Фото на превью galichida / Instagram, ddlovato / Instagram
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