12 пар российских и зарубежных звезд, которые запросто могли бы подменять друг друга на съемках

Внешность знаменитостей — довольно важная часть их личного бренда. Ведь порой именно наличие изображения того или иного актера на постере влияет на наше решение: будем ли мы смотреть конкретный фильм, слушать определенную музыку или даже покупать какую-то продукцию. Однако нередко случается так, что в одной и той же сфере появляются двойники. Они могут не быть связанными родственными узами, жить на разных континентах, но черты их внешности настолько схожи, что просто невозможно избавиться от ощущения дежавю.