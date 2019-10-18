12 пар изворотливых слов, которые образованный человек путать не станет

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Ох уж этот великий и могучий русский язык, в котором так много созвучных, но имеющих абсолютно разные значения слов. Надо бы разобраться с несколькими парочками таких слов, которые так и норовят нас запутать. А в конце статьи вас ждет бонус, с которым сложно не согласиться.

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12. «Советчик» и «советник»

Если кто-то очень любит раздавать советы (даже непрошеные), то правильно называть его главным советчиком. А советник может быть в посольстве. Это название должности.

11. «Скоропостижно» и «скоропалительно»

Часто можно услышать даже по радио или телевизору, как говорят «скоропостижно принятое правительством решение». Слово «скоропостижно» означает «внезапно», «неожиданно», и его можно использовать, только говоря о смерти: скоропостижно скончался. Решения же принимаются скоропалительно, т. е. поспешно.

10. «Этический» и «этичный»

Этический — относящийся к науке этике, а этичный — соответствующий правилам этики (нормам поведения). С этическими вопросами мы сталкиваемся постоянно: можно ли шутить, когда объявлен траур; как реагировать на общие трагедии? Этичными (или неэтичными) могут быть поступки, поведение, слова.

9. «Гурман» и «гурмэ»

Гурман — это тот, кто любит плотно и вкусно поесть. В некоторых словарях трактуется даже как обжора. А вот кулинарный эксперт — это гурмэ.

8. «Символичный» и «символический»

Часто эти слова употребляются как синонимы. Но если для вас тонкости русского языка не пустой звук, следует разобраться в ситуации. Символичный — это значит знаменующий собой что-либо (приезд министра накануне решающих событий глубоко символичен; ваши слова символичны). А вот символическим можно считать нечто условное, не соответствующее требованиям, условиям реальной действительности. Например, чисто символически можно выпить на празднике или присутствовать на собрании чисто символически.

7. «Невежа» и «невежда»

Невежда — это скорее про образование, а невежа — про манеры и воспитание. Если человек вытер рот скатертью в ресторане, то он невежа, а если не блещет знаниями — это невежда. Главное, чтобы было поменьше тех, кто сочетает в себе оба эти понятия.

6. «Воскресение» и «воскресенье»

Воскресение — это когда человек возвращается к жизни в буквальном и переносном смысле. А если вместо буквы И поставить мягкий знак, мы снова перенесемся в суровую реальность воскресенья, когда завтра понедельник и нужно идти на работу.

5. «Компания» и «кампания»

Пишут эти слова все по-разному, и часто особо не задумываясь над смыслом. А надо бы. Компанией называют общество, группу людей, проводящих вместе время или чем-либо объединенных (от французского compagnie). Еще компания — это торговое или промышленное предприятие. Слово «кампания» в русском языке появилось в начале XIX века. Первоначально оно означало военную операцию, а теперь в это понятие входит и цикл мероприятий, который направлен на достижение одной цели.

4. «Командировочный» и «командированный»

Наверняка сотрудники отдела кадров никогда не спутают эти слова, в отличие от большинства людей. Итак, командировочные — это выплаты, которые производятся командированным сотрудникам организации.

3. «Гордыня» и «гордость»

Человек может быть гордым: с чувством собственного достоинства и самоуважения. Или может быть горд: доволен результатами, успехами кого- или чего-либо. Если гордость зашкаливает, то из гордого он превращается в горделивого. В общем, главное отличие — это эмоциональная окраска слов. Гордыня — это чувство с негативным оттенком, которое часто ассоциируется с надменностью, эгоизмом и высокомерием.

2. «Типичный» и «типовой»

Созвучные, но разные по смыслу слова. Типичный — воплощающий в себе характерные особенности кого-либо или чего-либо. Типовой — это соответствующий какому-нибудь образцу.

1. «Фрустрация» и «прострация»

Конечно, лучше не испытывать ни первого, ни второго. Фрустрация — это чувство тревоги, безысходности, неудовлетворенности, возникающее из-за невозможности достичь желаемого. Прострация же — это угнетенное, подавленное состояние, сопровождающееся полным упадком сил, безразличным отношением к окружающему. Эти 2 слова действительно похожи и часто идут в паре. Но есть и важное отличие: первое возникает, когда вы не можете получить то, за что боретесь, а второе — когда вы уже просто устали бороться.

Бонус

Какая пара слов стала для вас открытием?