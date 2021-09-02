12 пар фото, которые покажут, как выглядели дети и их звездные родители в одном возрасте

Когда-то мы наслаждались красотой и молодостью звезд 80-х и 90-х. Но ничто не вечно, и наши любимые актеры и актрисы сейчас выглядят совершенно по-другому. Хорошая новость в том, что многие из них обзавелись детьми, которые унаследовали черты внешности своих родителей.

Мы в AdMe.ru откопали старые фотографии знаменитостей прошлых лет и сравнили их с фотографиями их детей в том же возрасте. В бонусе вы увидите очень похожих звездных папу и дочку.

Мерил Стрип и Луиза Джейкобсон в 29 лет

Луиза Джейкобсон — самая младшая из детей Мерил Стрип. Отец Луизы — скульптор, а мать, как известно, актриса. Вероятно, творческое влияние родителей и определило ее судьбу. Девушка стала актрисой и моделью.

Харрисон Форд в 49 лет и Бен Форд в 48 лет

Один из сыновей Харрисона Форда выбрал себе в какой-то степени творческую, но далекую от актерства профессию. Бен Форд стал шеф-поваром, а также автором кулинарной книги.

Лиза Мария Пресли и Райли Кио в 31 год

Райли Кио — внучка самого Элвиса Пресли и дочь певицы Лизы Марии Пресли. Довольно впечатляющий бэкграунд, не так ли? Однако сама девушка стала не музыкантом, а актрисой. Также она иногда участвует в модных показах.

Дэвид Боуи в 39 лет и Данкан Джонс в 38 лет

Сын легендарного Дэвида Боуи стал кинорежиссером. В его работах прослеживается любовь к научной фантастике. Возможно, вы видели его фильмы, такие как «Луна 2112» или «Исходный код».

Гэри Олдмен в 30 лет и Алфи Олдмен в 29 лет

Сын хорошего актера довольно близко подошел к профессии отца, но остался в стороне от софитов. Алфи Олдмен участвует в создании фильмов, но как член съемочной команды. Например, работает с камерой, светом и постпродакшеном.

Ванесса Уильямс и Саша Фокс в 21 год

Юная Саша Фокс уверенно пошла по стопам матери и стала моделью. Кроме этого девушка работала на съемочных площадках в разных сферах. Например, в фильме «Одно прекрасное Рождество» она принимала участие как актриса, а для мультфильма «Суперсвидание» она была сценаристом и режиссером.

Энди Макдауэлл и Рейни Куэлли в 31 год

Здесь тоже обошлось без сюрпризов. Рейни Куэлли стала актрисой. Но это еще не все, девушка пишет собственную музыку под псевдонимом Rainsford.

Роб Лоу и Джон Лоу в 25 лет

Роб Лоу, будучи актером, режиссером и продюсером, не мог не воспитать такого же творческого сына. Джон Лоу понемногу испробовал себя в самых разных сферах: актерстве, написании сценариев, продюсировании.

Лесли Манн и Мод Апатоу в 22 года

Мод Апатоу — актриса и активно снимается в кино. Вы могли ее увидеть в фильме «Немножко беременна» или сериале «Эйфория».

Том Хэнкс и Чет Хэнкс в 30 лет

Чет Хэнкс не стал ограничивать себя лишь актерской карьерой. Помимо этого он создает музыку, и, судя по странице в инстаграме, молодой человек увлекается спортом.

Деми Мур в 28 лет и Скаут Уиллис в 27 лет

Скаут Уиллис может по праву гордиться своими звездными родителями: Брюсом Уиллисом и Деми Мур. Девушка стала актрисой и работала в отделе по костюмам для некоторый фильмов. А также Скаут является активисткой и высказывается в защиту женских прав.

Тим Рот и Джек Рот в 29 лет

Сын актера, игравшего во многих боевиках, решил тоже посвятить себя кино. Однако пока что Джека Рота чаще всего можно заметить лишь на второстепенных ролях.

Бонус: Джон Траволта и Элла Траволта

Элла Траволта тоже выросла в актрису. Впервые Элла появилась в кино с родителями в комедии «Так себе каникулы». Пока за плечами у девушки всего 2 фильма, а прямо сейчас проходят съемки третьего.