12 остросюжетных книг для ленивых летних вечеров, которые затянут с первых страниц

Отпуск или длинные выходные на даче — отличный повод взяться за книгу. Ведь ничто не успокаивает лучше, чем уютный шелест переворачиваемых страниц. «Из всех неодушевленных предметов, созданных человеком, книги к нам ближе всего...» — так считал писатель Джозеф Конрад.

Мы в AdMe.ru любим книги с захватывающим сюжетом, которые мастерски отвлекают от повседневных забот. Не будем раскрывать интригу и обещать, что финал каждой из них непременно ошарашит. Но удовольствие от чтения вы точно получите.

Тана Френч «Сходство»

Второй по счету детектив из серии о трудовых буднях дублинских следователей. История начинается с того, что в уединенном полуразрушенном коттедже находят тело молодой женщины, которая жила в усадьбе по соседству. Кстати, одним из поклонников творчества Таны Френч является Стивен Кинг. Тана Френч, вероятно, могла бы написать книгу по органическому сельскому хозяйству, и я бы ее прочитал. К счастью, тема, выбранная ей, намного интереснее. Изящество Френч в расследовании преступлений, ирландские пейзажи и тщательная проработка персонажей поразили меня. © Joe Valdez / Goodreads

Тед Чан «История твоей жизни»

Женщина-лингвист изучает язык пришельцев и в процессе исследований получает нечто большее, чем просто знания. События повести развиваются во время визита инопланетян на Землю. После того как я влюбилась в работы Теда Чана в прошлом году, думаю, я долго избегала этой книги, потому что знала, что она будет потрясающей. И вот результат: прочитала ее 2 раза и все еще пытаюсь оторвать челюсть от пола. © lenanvincent / Twitter

Хелене Флод «Терапевт»

﻿Сара — психотерапевт. Однажды утром она получила голосовое сообщение от своего мужа, отправившегося на дачу с друзьями. А вечером эти друзья позвонили узнать, почему тот до сих пор не приехал. Я не помню, когда в последний раз я так полюбила книгу, что у меня на глазах стояли слезы только потому, что она закончилась. И вот «Терапевт» — один из лучших психологических триллеров, который я когда-либо читала. Такой невероятный финал! © PauliNeverland_ / Twitter

Артуро Перес-Реверте «Фламандская доска»

Героиня книги расследует давнее преступление, ключ к которому скрыт на фламандской картине XV века. История начинается с того, что во время реставрации шедевра героиня обнаруживает под слоем краски скрытую надпись. Это подростковое впечатление, но Артуро Перес-Реверте оставил меня в глубоком восторге. «Фламандская доска» меня зацепила структурой сюжета, ты будто по американским горкам бежишь, пока читаешь. © Mu_sama / Twitter

Стивен Кинг «Институт»

12-летнего вундеркинда Люка похищают. Так он оказывается в месте, которое называют «Институт», в комнате, которая напоминает его собственную, только без окна. Вскоре он узнает, что в этом учреждении есть и другие дети. Слушаю аудиокнигу «Институт», и в некоторых местах аж кулаки сжимаются. Давно я так не переживала за книжных героев! Конечно, не обошлось без вездесущего штата Мэн, который есть средоточие всего мирового зла, но книгу все равно советую. © Dr_Alice_Woods / Twitter

Мишель Фейбер «Багровый лепесток и белый»

События романа разворачиваются в викторианском Лондоне. Главная героиня пытается всеми силами вырваться из трущоб. Это живое, пестрое повествование о людях, предрассудках, запретах и обычаях Англии XIX века. Хороший романист, находящийся на вершине своего мастерства, может управлять читателем. Это очень чувственная работа. Вы в буквальном смысле можете попробовать, понюхать, услышать, увидеть и почувствовать Лондон 1870-х годов. Это пикантно и зловеще одновременно. Я спрятал эту книгу от мамы, но я ее стопроцентно рекомендую. © JahDuran / Twitter

Джон Вердон «Зажмурься покрепче»

В респектабельном месте в разгар свадебного торжества под прицелом множества видеокамер происходит жестокое преступление. За его расследование берется полицейский в отставке. Остросюжетный детектив, второй из серии про бывшего полицейского Дэйва Гурни. «Зажмурься покрепче» — детектив для любителей психопатов. Там была мысль о том, что больше всего мы боимся не явного, а домыслов. Вот это про меня. © AselSultan / Twitter

Дэн Симмонс «Террор»

Сюжет мистического романа основан на реальных событиях. Это история плавания и гибели в 1845–1848 годах 2 английских кораблей «Террор» и «Эребус», пытавшихся отыскать Северо-Западный проход. Я только начал читать и уже одержим этой книгой. Экспедиция Франклина попыталась нанести на карту Северо-Западный проход, застряла во льдах и исчезла. Представьте себе это, а теперь добавьте сюда монстра. Это потрясающе. © WalkinDude78 / Twitter

Абир Мукерджи «Человек с большим будущим»

Капитан полиции, прибывший в Индию из Британии, вместе со своим помощником расследует загадочное преступление. Действие происходит в Калькутте в 1919 году. Превосходная проза, великолепные персонажи и диалоги, несовершенный герой, потрясающий темп и ритм, а также восхитительная сложная загадка моего любимого типа: фрагменты представлены по мере развития сюжета, и вы приходите к решению вместе с детективом! © William / Goodreads

Люси Фоли «Список гостей»

На далеком мрачном острове гости собираются для того, чтобы отметить свадьбу Уилла и Джулс. Но по ходу развития сюжета выясняется, что каждому герою есть что скрывать. Я давно хотел прочитать эту книгу, и она не разочаровала меня. Современная Агата Кристи, но с дополнительными слоями интриги. «Десять негритят» встречается с «Большой маленькой ложью». Мастерски написанный и захватывающий роман! © MrJack_ONeill / Twitter

Роберт Гэлбрейт (Джоан Роулинг) «Дурная кровь»

Частный детектив Корморан Страйк и его помощница расследуют загадочное исчезновение женщины-врача, произошедшее почти 40 лет назад. За это дело они берутся по просьбе дочери пропавшей, которая хочет наконец узнать, что же случилось с ее матерью. В течение нескольких недель я читал вслух «Дурную кровь» своему тяжелобольному отчиму. И он, и я были очарованы этой историей. (Он также был влюблен в актрису в сериале, игравшую Робин!) Уважаемый автор, вы никогда не знали Грэма, но сумели порадовать его. Спасибо. © pen_ame / Twitter

Сэнди Джонс «Другая женщина»

Эмили сразу понимает, что Адам — тот, кого она искала всю жизнь. Но есть одно препятствие: его мать. Мощный психологический триллер о разрушительной силе материнской любви. В «Другой женщине» Сэнди Джонс создала настоящий психологический триллер. Все мы слышали истории наших друзей и родственников о жутких свекровях. Но, похоже, эта может превзойти их все. © ohhelloitskari / Twitter