12 особенностей жизни в США, из-за которых туристы и эмигранты постоянно попадают в неловкое положение

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Другая страна — это всегда непривычные традиции, сложности в общении и ситуации, которые могут поставить в тупик. США — не исключение. Впрочем, в интернете легко найти блоги, авторы которых готовы поделиться своим опытом и рассказать, как правильно вести себя в новой обстановке. Теперь вы точно будете знать, почему из ресторана нельзя выносить устриц и зачем покупать билет на прогулку по лесу.

С помощью блогера Алены AdMe.ru удалось собрать 12 фактов о жизни в США, которые могут удивить даже тех, кто уже не первый год живет в этой стране.

1. Кладбище — место для прогулок и съемок фильмов

Кладбище Лафайет в Новом Орлеане существует с 1852 года. В наши дни сюда ежедневно приходит множество туристов, которые ежеминутно щелкают затворами фотоаппаратов и рассматривают даты на старинных надгробиях. ⠀ По этому кладбищу не страшно ходить, оно не вызывает никаких грустных мыслей. Наоборот, здесь проходят съемки известных кинофильмов и можно встретить знаменитостей. Чем не променад?

2. Свидания без цветов и букеты с четным числом роз

Традиция приходить на свидание с букетом в Америке ушла в прошлое. Ее отголоски можно увидеть только на школьном выпускном: здесь парень дарит девушке цветы в тон ее платья. Мужчины здесь если и дарят розы, то четное количество. Да-да, если дарят, то 12 роз. Вот и думайте, что лучше: подарить вам 12 роз или вообще ничего не дарить.

3. Учеба в университете — от пары лет до бесконечности

В американских вузах студенты самостоятельно формируют себе расписание, набирая определенное количество предметов в семестр. Для получения степени бакалавра нужно сдать экзамены по 40 предметам, и если взять большую учебную нагрузку, то вполне можно справиться за 2–3 года. Но бывают и другие случаи. Рассмотрим вариант, когда высшее образование получает молодая мама двоих малышей. Она решила брать 2 предмета в семестр, или 4 в год. Летнюю школу не рассматривает. Как раз за 10 лет она пройдет все 40 предметов.

4. Вежливые гости и холодный чай

В ресторанах принята особая форма общения. Вместо того чтобы сказать: «Принесите мне салат», нужно вежливо поинтересоваться у официанта: «Можно мне салат?» И еще один нюанс: нужно просить, чтобы принесли именно горячий чай. Pasta House — известная сеть ресторанов итальянской кухни в Америке. Мы с сыном пришли туда на обед. Первым делом официантка спросила, что будем пить. Я заказала Hot tea, Игорь — воду. Это важно, когда заказываете чай, сказать Hot tea. Если пропустите слово hot, вам принесут ледяной чай (Iced tea).

5. Сложные отношения со страховыми компаниями и космические суммы на лечение

В США принято вызывать скорую помощь только в самых тяжелых случаях, потому что страховая компания может посчитать это обращение неоправданным и отказаться его оплачивать. В результате вызов может обойтись в $ 500 — 3 000 (в стоимость обязательно включат израсходованные на вас стерильные перчатки, бинты, иглы и кислород). Отдельная история — посещение стоматолога. Вообще у меня впечатление, что ничего другого американские стоматологи не делают, только коронки ставят. Смирившись с участью, попросила сделать это как можно быстрее. «Not so fast (не торопись), — останавливает меня дантист. — Вначале напишем письмо в твою страховую, чтоб они дали добро. На это уйдет две недели. Потом я уйду в отпуск. В общем, начнем процесс в конце июля».

6. Билеты на встречу выпускников...

Встреча выпускников в Америке называется Class Reunion и проходит раз в 5 лет. Всем участникам рассылаются письма с датой мероприятия и стоимостью входного билета. Банкет проходит где-нибудь в ресторане или конференц-зале, и кстати, учителей туда не приглашают. Почему-то многие фильмы любят показывать встречу американских выпускников как дикое мероприятие, где происходят попойки и убийства. Я такого не видела. Скорее, я бы охарактеризовала Class Reunion как скучный вечер. Ведь класс здесь — это не те 30 человек, которые идут с тобой 10–11 лет. Класс в Америке — это все, кто выпускался в одном с тобой году. В большой школе их может быть и тысяча человек, не все даже знакомы друг с другом.

7. ...и билеты на прогулку по лесу

В Калифорнии, прежде чем отправиться гулять по лесу, нужно купить соответствующие билеты. Как правило, они продаются в ближайших магазинах или на заправках. А маршрут для прогулки можно выбрать в интернете: на карту нанесены все основные тропинки. Честно говоря, билеты можно было вообще не покупать, никто их не проверяет. Но американцы — народ законопослушный. В общем, на наши $ 5 мы гуляли по лесу 5 часов. Обратно я еле шла: машины по тропинкам там не ездят. Хочешь выжить — будешь идти. ⠀

8. Уборка дома: автоматические швабры и вагон химии

Труд домохозяек здесь почти полностью автоматизирован. Даже швабра такая, что наклоняться не надо: достаточно нажать на кнопку, и она сама намочит тряпку (вернее, одноразовую салфетку для пола). Уборку дома можно доверить специальным клининговым агентствам. При условии, что вы согласны с их методами. Здесь используют столько химии при уборке, что мой организм такое не выдерживает. Они приходят убирать твой дом, вооруженные до зубов всевозможными химикатами. В перчатках, иногда в маске. ⠀

9. Остатки ужина в ресторане — в коробочку и с собой (кроме устриц)

В американском общепите подают огромные порции, которые за один присест способен осилить далеко не каждый. Все не вошедшее в желудок можно забрать с собой, достаточно только попросить официанта упаковать остатки в специальную коробочку (go box). Вот только из этого правила есть одно исключение. Недоеденных устриц забирать с собой нельзя. И хоть я не собиралась их забирать, мне интересно было узнать причину. Оказывается, они быстро портятся, а рестораны не хотят, чтобы ты впоследствии отравился устрицами и подал на них в суд.

10. Носки и кухонные полотенца в цвет национального флага

4 июля, когда празднуется День независимости Америки, в глазах просто рябит от полосочек и звездочек: все стараются подобрать одежду именно под цвета флага. ⠀ Магазины забиты вещами с символикой американского флага. Футболки, шорты, купальники, кухонные полотенца — все в виде флага продается на ура. Как вам эта идея — продавать носки с портретами различных президентов? ⠀

11. $ 200 за потерянный учебник

В конце каждого семестра во многих колледжах подсчитывают нанесенные учениками убытки и «радуют» родителей счетами на весьма чувствительные суммы.⠀ Оказывается, мой сын вовремя не сдал учебник по физике. Никто ему ничего не сказал, а вчера выставили счет — $ 200 за учебник. Еще ему выставили счет за дырки в стене в их крыле общежития. Виновных не нашли, а потому поделили траты на ремонт на всех мальчишек. Получилось по $ 17 с носа. Вопрос был поставлен в ультимативной форме: хочешь получить диплом — плати за дырки в стене и потерянный учебник. ⠀

12. Первый день весны — 21 марта

Американцы считают началом весны не 1, а 21 марта — день весеннего равноденствия. То же самое и с осенью — здесь она официально стартует в конце сентября. После 21 марта вас больше не засыплет снегом (в этом месте жители Нью-Джерси смеются, потому что вчера у них был снегопад). Больше не будет морозов (в этом месте смеются жители Флориды, у них морозов отродясь не бывало). ⠀

Бонус: секреты посещения Диснейленда

По правилам парка, дети до трех лет проходят бесплатно. Но на самом деле без билета свободно пропускают малышей лет до четырех. Во-первых, эти дети нечасто катаются на аттракционах. Во-вторых, их родители всегда покупают всевозможные игрушки и сладости на сумму, практически равную стоимости билета. А вот у взрослых посетителей вполне могут возникнуть небольшие трудности при прохождении контроля. Все, кто собирается в Disney World, будьте внимательны. Так как я купила билет онлайн, меня попросили показать кредитку, с которой он был приобретен. И еще один совет: идите в парк к 16 часам. В это время уже проще с парковкой и легче дождаться шоу c фейерверком, которые начинаются в 21:00.