12 особенностей школ в Гонконге, которые делают их исключительными

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Образование в Гонконге — одно из лучших в мире. Обычные дети не слишком любят ходить в школу, но маленькие гонконгцы каждое утро спешат на учебу как на праздник. AdMe.ru выяснил, что делает школы в Гонконге таким крутыми.

1. Гордость за своих учеников

Все награды, грамоты и дипломы вывешиваются прямо на наружных стенах школы. Каждый, кто проходит мимо, может увидеть все достижения учеников. Кубки и медали тоже выставляются на всеобщее обозрение и служат предметом гордости всей школы.

2. Яркие фасады

Никакой нейтральной окраски стен! Школьные фасады разрисованы веселыми рисунками, делающими каждое здание уникальным. Такие здания выгодно отличаются от типовых построек вокруг и превращают школу в место, куда действительно хочется приходить каждый день. Многие рисунки не только украшают стены, но и служат дополнением к школьному материалу.

3. Нестандартное образовательное пространство

Классы, библиотеки, кафетерии и зоны отдыха напоминают больше офис Google, чем школу, к которой мы привыкли. Например, на крыше школы может быть разбит маленький сад для отдыха и учебы, а в классной комнате установлены качели и беговая дорожка. Все это дополняется стильным и ярким дизайном комнат и эргономичностью самого здания школы.

4. Взаимодействие с семьей

Участие родителей в процессе обучения детей — важная составляющая образования в Гонконге. В школах проводятся не только родительские собрания, но и семинары или лекции, нацеленные на то, чтобы помочь ученикам и их родителям найти общий язык. На лекциях вроде «Как я могу помочь своему ребенку лучше учиться» родители не только слушают учителя, но и выполняют задания — индивидуальные, парные, групповые. Кроме того, в школах всегда зарезервированы места для младших братьев и сестер нынешних учеников, чтобы родственники могли учиться вместе.

5. Британское качество

Гонконг — бывшая колония Великобритании, во многом сохранившая английские традиции. Обучение проходит на английском и китайском одновременно, поэтому все ученики владеют английским языком в совершенстве. Система образования соответствует высшим британским стандартам и выпускает квалифицированных специалистов, востребованных по всему миру.

6. Модернизация процесса

Больше современных технологий, меньше вреда природе. Современное обучение направлено на то, чтобы минимизировать количество бумажных книг, тетрадей, классных журналов и дневников и перевести процесс в цифровой формат. Электронные носители информации служат дольше, чем бумажные учебники, весят гораздо меньше, и их производство не так сильно вредит природе, как бумажные фабрики.

7. Никаких экзаменов первые 6 лет

Учиться дети начинают довольно рано — с 3 лет в детских садах уже идет подготовка к школе. Но хорошая новость состоит в том, что на 1-й ступени образования не надо сдавать никаких экзаменов, дети просто впитывают знания и учатся применять их в жизни, а не на контрольных работах.

8. Дух соперничества

Детей с самого начала учат быть лучшими. Списки самых перспективных школьников вывешиваются в открытом доступе, чтобы крупные корпорации могли проспонсировать обучение своим будущим талантливым специалистам. Борьба за первое место в данном случае является борьбой за будущее.

9. Строгая дисциплина

Неукоснительное следование правилам — характерная черта всех китайцев в целом и жителей Гонконга в частности. Во всех школах установлены кодексы поведения и обязательно ношение школьной формы. Строгая дисциплина способствует повышению успеваемости и учит школьников с детства нести ответственность за себя и свое будущее.

10. Обязательное спортивное воспитание

© Reuters

Спорт — неотъемлемая часть учебы в Гонконге. Детей учат держать себя в форме, быстро принимать решения, работать в команде и заботиться о своем здоровье и душевном равновесии. В этом им помогают командные игры, спортивная гимнастика, плавание, китайские боевые искусства и другие виды спорта.

11. Учеба — это не только сидение за партами

Важная часть времени уделяется подготовке ребенка к взрослой жизни. Детей развивают разносторонне: с ними занимаются творчеством, проводят фестивали, соревнования, праздники, чаепития, к которым ученики должны будут что-нибудь испечь. Малышам дают поиграть в разные профессии, чтобы они поняли, кем хотят стать в будущем, дети постарше развиваются в выбранном направлении.

12. Любовь к каждому ученику

Несмотря на суровую дисциплину и одинаковую школьную форму, все ученики получают необходимое количество внимания и заботы. Развитие личностных качеств и талантов каждого конкретного ребенка — важная составляющая учебного процесса в Гонконге, позволяющая вырастить не просто высококлассных специалистов, а счастливых и целостных личностей.