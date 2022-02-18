12 особенностей макияжа и ухода за собой, по которым наших соотечественниц влет узнают за границей

Манера краситься и ухаживать за собой во многом зависит не только от типа лица и личных предпочтений, но и от неких негласных правил, принятых в той или иной стране. Например, бытует мнение, что русские женщины весьма тщательно следят за собой и всегда стараются сделать идеальный макияж даже в повседневной жизни. Но так ли это на самом деле?

Мы в AdMe.ru изучили немало материалов бьюти-блогеров, чтобы выделить некоторые особенности макияжа, характерные для наших соотечественниц. При этом сразу оговоримся, что мы ни в коем случае не хотим грести всех под одну гребенку и утверждать, что так ухаживают за собой все наши красотки. Речь идет исключительно о неких общих наблюдениях.

Четко очерченные губы

Если мы красим губы, то любим делать макияж с контуром, даже если в моде небрежное нанесение помады и эффект «зацелованных» или «покусанных» губ. Например, француженки не приветствуют карандаши для губ и даже иногда наносят помаду при помощи пальца, чтобы образ получился более непринужденным. Наши девушки все-таки предпочитают более классический способ нанесения помады.

Непрокрашенные нижние ресницы

Почему-то многие наши красотки предпочитают не прокрашивать нижние ресницы и наносят тушь только на верхние. Возможно, это происходит из-за опасения, что тушь на нижних ресницах делает взгляд более усталым, а также некоторые девушки боятся, что с густо накрашенными ресницами станут похожи на куклу.

Загорелая кожа

Для иностранок секрет здоровой и красивой кожи заключается в том, чтобы не подставлять свою кожу солнцу, поэтому даже зимой они используют солнцезащитный крем SPF 50. Мы же нередко забываем про защиту от солнца и наносим крем разве что летом.

Много тональных и маскирующих средств

Иностранки уделяют большое внимание уходу за кожей, им важно, чтобы кожа была здорова. В ход идут всевозможные кремы, пилинги, масла. И этого достаточно. То есть иностранки вполне могут выйти из дома без тонального крема или консилера. А вот наши красотки — настоящие перфекционистки, поэтому они уделяют большое внимание тому, как скорректировать цвет лица. Для нас важно, чтобы все выглядело идеально, поэтому мы активно используем базу под макияж и тональные средства, чтобы скорректировать все возможные недостатки кожи.

Краска для бровей

Ухоженные брови для современной русской девушки — один из важнейших элементов макияжа, поэтому мы готовы провести перед зеркалом кучу времени, создавая совершенные брови. И надо сказать, что наши модницы действительно умеют их красить и ухаживать за ними. А вот, например, француженки вообще не красят брови и не заморачиваются на их «архитектуре». Да, они их выщипывают и укладывают, но не более того. То же самое можно сказать про немок.

Изогнутые брови

Отдельно стоит сказать про форму бровей. Наши девушки предпочитают изогнутую линию с изящным изгибом. Иногда для достижения этого эффекта приходится специально рисовать небольшой угол. Что касается зарубежных красоток, то для них эти лишние усилия ни к чему и они «носят» прямые брови, которые, кстати, стали новым трендом.

Идеальные стрелочки

Многие наши девушки стремятся приблизить свою форму глаз к миндалевидной. Для этого они их удлиняют при помощи стрелок. Русские красотки научились рисовать идеальные стрелки и готовы проделывать эту непростую процедуру хоть каждый день. А вот, например, испанки любят более простой в использовании кайал, который можно легко растушевать и сделать эффект smoky eyes. Француженки вообще умеют красить глаза так, чтобы никто не заметил, что они накрашены, поэтому, конечно, стрелочек не рисуют.

Матовая кожа

У нас эталоном красоты считается матовая кожа, совсем как у фарфоровой куклы. А на Западе в тренде естественное сияние кожи и «влажный» макияж. Скажем, стробинг, который помогает создавать игру бликов на лице, — это совсем не наша история. Возможно, такое «сияние» вызывает у нас ассоциации с жирным блеском, от которого мы все-таки хотим избавиться.

Наращенные ресницы

Наши девушки искренне полюбили процедуру наращивания ресниц. В итоге за рубежом даже появился такой термин, как «русские ресницы», который обозначает определенный тип наращенных ресниц. Это более тонкие и мягкие ресницы, которые можно клеить не штучно, а пучком. В итоге взгляд становится более выразительным и привлекательным. А вот иностранки не так уделяют внимание своим ресницам. Для них совершенно естественно выйти на улицу с минимальным количеством краски на ресницах, или вовсе без туши, чтобы потом ее не смывать. Хотя некоторые используют щипцы для завивки ресниц, чтобы сделать взгляд более выразительным.

Отсутствие контуринга

В отличие от американок мы не очень любим делать контуринг лица и наносить бронзер. При всем стремлении к совершенству мы все-таки предпочитаем более естественный вид с акцентом на глаза или губы.

Сочные румяна

Вместо сильного контуринга русские девушки отдают предпочтение румянам. В отличие от иностранок, которые порой вообще ими не пользуются, мы любим наносить румяна свежих нежно-розовых оттенков, а также частенько выделяем скулы. Есть мнение, что мы просто хотим добавить естественного румянца из-за недостаточного количества солнечных дней.

Необычный маникюр

Мы придаем большое значение качеству и красоте наших ногтей. На Западе даже появилось такое выражение, как «русский маникюр» — так там называют обыкновенный аппаратный маникюр. При этом для иностранок важен просто ухоженный вид ногтей, а для нас имеет значение и дизайн, и цвет. Так, француженки и немки предпочитают классические нюдовые или красные оттенки, а наши модницы любят разнообразие: омбре, френч, градиент, стемпинг.