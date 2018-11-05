12 ошибок в речи, которые хоть раз допускал каждый из нас

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Все мы учились в школе, и каждому из нас объясняли, что правильно говорить" звонИт" и «класть». Но, к сожалению, после выпуска многие забывают правила, ведь мы же не на уроке русского языка. И зря! Речь помогает нам составить впечатление о человеке, а ошибки явно играют не в вашу пользу.

Мы в AdMe.ru считаем, что даже в разговоре за чашечкой кофе не стоит забывать о нормах литературного языка.

1.

«Вам лАтте или латтЕ?» Если вы хотите вкусный кофе с молоком и пенкой, то вам, скорее всего, лАтте. Родина этого напитка — Италия, а слово latte переводится как «молоко». Итальянцы ставят ударение на первый слог.

2.

Ситуация примерно та же, что и с «латте». Слово «маркетинг» пришло к нам из английского языка. Здесь слово marketing произносится с ударным первым слогом. Поэтому в строгой литературной речи произносится «мАркетинг». В разговорной речи ударение варьируется.

3.

Слово «фетиш» тоже заимствовано. На этот раз — из французского языка. И даже если ваш словарный запас ограничивается словами «бонжур» и «мерси», то вы знаете, что во французском всегда ударный последний слог.

4.

«Домен» — слово французского происхождения, как и «фетиш». Поэтому ударение на последний слог здесь ставится этимологически.

5.

Слово «торрент» пока не закрепилось в словарях русского языка. Но, по аналогии с другими заимствованиями, ударение здесь ставится этимологически. Слово заимствовано из английского языка, где ударение падает на первый слог.

6.

Со множественным числом слова «кроссовки» все понятно, а вот с единственным не очень. «Кроссовка» или «кроссовок»? И нет, не один — для девочек, а другой — для мальчиков. В единственном числе всегда будет «кроссовка».

7.

Слово «текст» второго склонения, мужского рода. Поэтому во множественном числе «тексты» — и никак иначе.

8.

У слова «бигуди» нет единственного числа, а еще оно не склоняется. И даже если мы говорим про одну штуку, то все равно будет «бигуди», и никаких «бигудь», «бигудя» или «бигудюшка».

9.

Глагол «впечатлить» носит в словарях помету «просторечное». Правильно говорить «мы находились под впечатлением» или «нам понравилось».

10.

Наречие «вовнутрь» является просторечно-сниженным, поэтому употреблять его нежелательно. Вместо него лучше использовать другое наречие — «внутрь». Оно является нормативным.

11.

Словосочетание «в настоящий момент» пришло из канцелярского языка. Нормативная речь не допускает канцеляризмов. Поэтому от использования этой сложной речевой конструкции лучше отказаться в пользу простого «сейчас».

12.

У многих туристов (и не только) возникает путаница с написанием этого слова. «ТаЙланд» или «ТаИланд»? Несмотря на то что в интернете можно встретить оба варианта написания этого слова, нормативным все же является «Таиланд».

Расскажите о том, какие речевые ошибки вас раздражают больше всего. Давайте вместе встанем на путь борьбы с безграмотностью.