12 ошибок в переписке, которые делают из нас кошмарных собеседников

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Кого вы назвали бы хорошим собеседником? Наверняка этот кто-то должен быть внимательным товарищем, который не забывает о вашем существовании. Тем, кто умеет выслушать, подбодрить и поддержать непринужденный разговор. Мы очень многого хотим от других, не замечая, что сами далеко не всегда соответствуем собственным идеалам. Вы готовы проверить, насколько приятным в общении человеком являетесь?

Мы всей редакцией AdMe.ru проанализировали переписки и составили список особенностей поведения в сети, которые выдают в нас трудного собеседника. А еще мы приготовили лайфхаки, которые помогут быстро исправить ситуацию.

1. Вы отвечаете слишком долго

Вы не открываете сообщение приятеля сутками, нить разговора пропадает, значит, вскоре может пропасть и взаимный интерес. Собеседник теряется в догадках: вы заняты или просто не хотите с ним общаться? Возможно, вы очень заняты на работе. В таком случае вежливо сообщите об этом тому, с кем общаетесь.

2. Вы не разрываете дружбу, но общаетесь значительно меньше и суше

Друзья постоянно зовут куда-то выбраться, а вы отказываетесь? Когда задают вопросы о причинах, отделываетесь общими фразами? Это вызывает недопонимание, что вредит взаимоотношениям. Будьте более открытыми, если хотите поддерживать дружеские или более тесные контакты.

3. Вы акцентируете внимание только на негативных моментах

Не превращайте переписку или ленту новостей в собственный вариант передачи «Час суда» или хронику происшествий. Восприятие себя как жертвы обстоятельств может говорить о пассивной агрессии и эгоцентризме. Собеседники это отлично понимают, поэтому стремятся минимизировать общение с негативно настроенными людьми. Перед тем как выплеснуть плохое настроение в мессенджер, подумайте: сказали бы вы это лично человеку? Если нет, скорее сотрите все, что напечатали секунду назад.

4. Вам как будто жалко написать лишнее слово

Односложные сообщения и сухие фразы производят не лучший эффект: собеседник может решить, что вы не хотите с ним общаться. Даже если на самом деле вы просто привыкли отвечать кратко и по делу или не любите использовать эмодзи.

5. Вы выбираете слишком сложные темы для общения

Смысл жизни, произведения Ницше и особенности гуманистической психологии — знание этих тем говорит об эрудиции человека. Но это не самая подходящая тема для ежедневных коротких бесед в мессенджере, особенно с новым знакомым. Постоянные околофилософские темы, вопросы о политике, религии и убеждениях воспринимаются как попытки залезть под кожу или просто как скучные.

6. Вы не учитываете ритм жизни собеседника

Приятель живет в другом часовом поясе или просто-напросто работает по непривычному для вас графику? Постарайтесь найти время, когда вы оба онлайн: это поможет сделать беседу более оживленной, а собеседник не будет чувствовать ваше безразличие.

7. Вы говорите только о своих интересах

Быть подкованным в кулинарии, станкостроении или африканской литературе — это здорово. Но блеснуть интеллектом и загрузить тонной ненужной информации — разные вещи. Вместо этого интересуйтесь другим человеком, и у вас будет больше шансов завоевать его расположение.

8. Вы часто высказываетесь резко и категорично

Когда с вами чем-то делятся, вы спешите дать этому оценку. Если человек не смотрел какой-то фильм или не слышал о каком-то исполнителе, в ваших глазах он теряет несколько очков (о чем вы спешите написать). Пристрастия могут кое-что рассказать о человеке, но не о его доброте, отзывчивости и других личностных качествах. Поэтому уважайте чужие мнения и интересы.

9. Вы постоянно делитесь музыкой или клипами и ждете немедленной ответной реакции

Если собеседник не делится мнением о просмотренном или прослушанном, а то и вовсе не удосужился ознакомиться с великими творениями, вы расцениваете это как личную обиду. За этим может скрываться пассивная агрессия. Как быть, если хотите познакомить человека с любимой музыкой или клипом? Спросите, хочет ли он их посмотреть или нет.

10. Вы надоедаете расспросами

Хоть общение в сети не предполагает физического присутствия и специально выделенного времени, это не означает, что нужно писать знакомому или другу каждую свободную минуту. Вы же не хотите прослыть токсичным человеком, который пишет только тогда, когда ему удобно и нужно срочно что-то обсудить? Постарайтесь узнать, когда собеседнику удобнее общаться, и сконтактируйтесь с ним в этот период.

11. Вы отправляете фото без каких-либо пояснений

Несколько одиночных картинок подряд без какой-то подписи заставят человека по ту сторону экрана гадать, что же вы хотели сказать. Показать, какие красивые граффити нарисовал местный художник? Предложить варианты гаражей на продажу или поделиться свежей фоткой вашего любимца? Будьте конкретными — это поможет развить беседу и не вызовет недоумения.

12. Вы читаете сообщения и молчите

Иногда над ответом действительно нужно подумать: это может касаться совместных планов, мнения о прочитанном или увиденном и т. д. Отговорки о необходимости вдуматься, чтобы ответить на простейший вопрос, выглядят нелепо. Особенно если вы используете их с завидным постоянством.