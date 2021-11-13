12 слов, в которых нет удвоенной согласной. Но многие уверенно продолжают ее писать

Даже если у вас в школе была пятерка по русскому, вы не застрахованы от ошибок. Ведь в нашем языке немало правил и множество исключений. Многие из нас со школьной скамьи не могут усвоить, как определить, где согласные удваиваются, а где нет. Подливают масла в огонь и усугубляют путаницу и заимствованные из других языков слова.

Редакторы AdMe.ru постоянно проверяют свои знания орфографии и хотят предложить вам сделать то же самое. Мы подобрали слова, в которых нет удвоенных согласных, как бы ни хотелось их туда поставить.

Бизнес

Слово «бизнес» пришло в русский язык из английского, где оно пишется business. Если посмотреть внимательнее на эти слова, то станет понятно, почему возникает путаница. Ведь существительное «бизнес» в русский язык перекочевало без удвоенной согласной на конце. Дальше расскажем, почему так происходит довольно часто.

Фитнес

Когда заимствованные слова только появляются в русском языке, в них чаще всего сохраняются удвоенные согласные. Но нормы меняются, и вторая согласная отпадает. С «фитнесом» такая же история. В английской версии две буквы С — fitness, а у нас одна исчезла. Однако есть и такие слова, в которых удвоение остается, например «стресс» или «компромисс».

Расчет

Здесь возникает путаница, потому что в слове «расчет» одна С, тогда как «рассчитывать» пишется с двумя. Дело просто в традиции написания. После приставки рас- может быть корень либо -счит-, либо -чет-.

Продюсер

В этом случае дело обстоит проще. «Продюсер» нужно писать так же, как английское слово-исходник — producer. Так что здесь все понятно, главное, не проводить аналогию с существительным «режиссер», где удвоение есть. Нередко мы видим эти слова рядом: режиссер-продюсер. Возможно, поэтому в «продюсере» так и чешутся руки поставить вторую С.

Стела

Нередко хочется сделать удвоение и в слове «стела». Но его здесь нет. Кстати, стела — это не любая скульптура, а каменная плита с надписью или рельефным изображением, которая увековечивает память о каком-то событии или человеке. А вот имя Стелла пишется с двумя Л. Отсюда и неразбериха.

Балюстрада

«Балюстрада», как и «стела», — с одной Л. Чтобы не путаться во всех архитектурных нюансах, напомним, что балюстрада — это ограждение, например на лестницах и балконах, из балясин, которые соединяются перилами.

Эпиляция

Когда мы хотим избавиться от лишних волос на теле, идем на эпиляцию. Здесь неразбериха с написанием, возможно, возникает из-за схожести со словом «апелляция», в котором удвоенная согласная нашла себе местечко.

Инстаграм

По правилам названия соцсетей нужно писать с прописной буквы в кавычках, например «Твиттер» или «Инстаграм». Но вряд ли кто-то из нас часто пишет именно так. Более привычный вариант — твиттер или инстаграм — считается допустимым. Но стоит учесть, что в слове «инстаграм» нет удвоения в отличие от «твиттера».

Трафик

Слово «трафик» пришло к нам из английского. Стоит обратить внимание на иностранное написание — traffic. Как и в случае с «фитнесом» и «бизнесом», в русском языке одна согласная потерялась. Также удвоение не сохранилось в таких словах, как «офис», «рэпер», «блогер», «шопинг», «сканер». Дело в том, что в английском повторяющиеся буквы в корне слова — норма. А нашему языку эта традиция чужда, поэтому из пары одинаковых согласных часто остается одна.

Юный

Возможно, многие помнят со школьных времен слова «стеклянный», «оловянный», «деревянный» и «серебряный», количество букв Н в которых мы заучивали. И когда перед нами возникает прилагательное «юный», мы задумываемся: а вдруг здесь тоже две Н? Однако в этом слове нет суффикса, поэтому Н всего одна.

Ресепшен

В этом случае трудности не только из-за удвоения: многим в целом непонятно, как же писать это слово. Во-первых, никакой повторяющейся согласной здесь не место. Во-вторых, верно писать «ресепшен», а не «ресепшн» (без Е).

Рукола

Мы помним, как непросто было учить правила русского языка в школе. А вот переучиваться бывает еще сложнее. Раньше мы писали «руккола» с двумя К и были молодцами. Теперь такое написание — ошибка. Ведь с 2013 года норма — «рукола».