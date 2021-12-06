12 обручальных колец, которые из кусочка металла превратились в настоящую реликвию

Традиция носить обручальные кольца зародилась еще во времена Древнего Рима. С тех пор этот аксессуар приобрел особое значение, а разнообразие драгоценностей наверняка выбило почву из-под ног у многих женихов. Ведь часто женщины мечтают о каком-то особенном украшении.

Мы в AdMe.ru решили узнать о действительно уникальных кольцах, которые сами стали историей.

Кольцо Елизаветы II

Королева Елизавета II и ее свекровь — принцесса Алиса.

Принц Филипп сделал предложение Елизавете II в 1946 году, королева до сих пор носит это кольцо. Его история уникальна. Зная о намерении сына жениться, мать Филиппа Алиса отдала ему свою диадему, которую ей подарили на свадьбу. Из нее Филипп взял бриллианты для кольца, а вдобавок сделал своей невесте браслет.

Кольцо принцессы Дианы и Кейт Миддлтон

Известно, что необычное кольцо до Кейт носила принцесса Диана. В 1981 году, когда Диана и Чарльз обручились, украшение наделало шуму. Дело в том, что кольцо приобрели в магазине за $ 60 тыс., а не изготовили на заказ, как положено членам королевской семьи. И любой желающий мог купить такое же, что противоречило традициям семейства. Но история кольца любопытна не только этим. Считается, что Чарльз вдохновился брошью своей матери, когда выбирал кольцо для Дианы. А брошь эта — настоящая реликвия, которая принадлежит семье с середины XIX века.

Кольцо Камиллы Паркер-Боулз

Роман Камиллы и Чарльза длился долгие годы, даже когда они оба состояли в браке с другими. В 2005 году пара наконец смогла узаконить отношения, и принц преподнес Камилле кольцо с внушительным бриллиантом. В 1980-х это же кольцо носила мать Елизаветы II. Кому драгоценность принадлежала ранее, доподлинно неизвестно. Еще в 2005 году драгоценное изделие назвали семейной реликвией, но его историю так и не раскрыли.

Кольцо Меган Маркл

Оригинальное кольцо Меган представляло собой 3 бриллианта на золотом ободке: 1 большой посередине и 2 поменьше по краям. Эти 2 принадлежали в свое время принцессе Диане. Любопытно, что в 2019 году Маркл переделала украшение: ободок стал тоньше, и его покрыли крохотными камнями.

Первоначальный вариант кольца.

После переделки.

Кольцо переделали незадолго до того, как Гарри и Меган сообщили о своем решении вести самостоятельную жизнь. Многие увидели в этом скрытый смысл. Однако считается, что недавно родившей женщине просто пришлось увеличить размер кольца, а заодно она и немного изменила дизайн. Плюс Маркл стала носить еще 2 тонких кольца вместе с обручальным.

Кольцо Сары Фергюсон

Бывшая невестка Елизаветы II, которая была замужем за 2-м сыном королевы, носила необычное обручальное кольцо. Оно представляло из себя огненный рубин овальной формы, окруженный бриллиантами. Ходили слухи, что принц Эндрю остановил свой выбор на этом камне, потому что он сочетался с рыжими волосами его невесты.

Кольцо принцессы Евгении.

В 2018 году их дочь, принцесса Евгения, надела обручальное кольцо, удивительно похожее на украшение своей матери. Но главное его отличие в том, что в нем не рубин, а сапфир похожего оттенка.

Ходит легенда о том, что рубины приносят членам королевской семьи несчастья. Мария Текская носила кольцо с такими камнями, ее жених скончался еще до свадьбы в возрасте 28 лет. Принцесса Маргарет, считается, была несчастлива в браке и рано ушла из жизни. Она тоже носила рубиновое кольцо. Третьей стала Сара Фергюсон, которая развелась с принцем. С тех пор рубины у Виндзоров не в почете.

Кольцо королевы Максимы

Королева Нидерландов Максима носит обручальное кольцо с редким оранжевым бриллиантом. Такой цвет камня выбран ее мужем неслучайно: это отсылка к дому Оранских-Нассау, к которому принадлежит правящая династия. Любопытно то, что Максима надевает кольцо то на левую, то на правую руку. Считается, что причина этого — смешение традиций, которое произошло в браке, ведь королева Нидерландов родом из Аргентины.

Кольцо Жозефины

Когда 26-летний Наполеон сделал предложение вдове с двумя детьми, которая к тому же была старше его на 6 лет, семья жениха неприятно удивилась. Однако он настолько трепетно любил Жозефину, что даже после вынужденного развода настоял на сохранении ею титула императрицы и обеспечивал ее и ее детей от первого брака.

Реплика кольца Жозефины.

Помолвочное кольцо тоже отражало степень привязанности Наполеона к Жозефине. Оно было достаточно скромным, ведь тогда он занимал невысокий пост, но сентиментальным и экстравагантным по тем временам. Украшение состояло из двух камней грушевидной формы: сапфира и бриллианта, которые символизировали двух влюбленных. Впоследствии Жозефина подарила кольцо своей дочери, и еще 2 столетия драгоценность передавалась по наследству потомкам императрицы. А в 2013 году его продали на аукционе. Стартовая цена составляла $ 20 тыс., но купили украшение аж за 950 тыс.

Кольцо Одри Хепберн

Первый муж актрисы учел ее консервативный и элегантный стиль и преподнес ей подходящие кольца. Да, именно кольца: их было 3 в наборе. Одно — из розового золота, второе — из желтого и третье — из белого, покрытое бриллиантами. Такое смешение металлов тогда казалось нонсенсом, Одри опередила моду минимум на полвека. Но часто Хепберн носила кольца по одному, что еще раз говорит о ее любви к строгому и изящному стилю. На сегодняшний день стоимость такого ювелирного набора — около $ 10 тыс., что достаточно скромно для звезды первой величины.

Кольцо Мэрилин Монро

В 1954 году Монро приняла предложение бейсболиста Джо Ди Маджо. Кольцо выглядело весьма оригинально для того времени. В нем не было центрального большого камня, оно полностью состояло из узких бриллиантов огранки «багет», выложенных по всему диаметру. В 1999 году украшение продали на аукционе за $ 772,5 тыс.

Любопытно, что существует предположение, будто Джо преподнес Мэрилин сначала одно кольцо, а потом заменил его на другое. Сторонники этой гипотезы решили, что первое украшение было семейной реликвией бейсболиста и он подарил его наспех, потому что предложение руки и сердца произошло достаточно скоропалительно. Считается, что это кольцо Джо оставил при себе, а жене потом подарил другое, которое и продали на аукционе.

Кольцо Грейс Келли

Первое кольцо.

В 1955 году князь Монако Ренье III сделал Келли предложение. Однако преподнес ей совсем не то кольцо, которое потом сверкало на фотографиях и поражало воображение. Украшение было достаточно скромным и состояло из чередующихся рубинов и бриллиантов небольшого размера. Сочетание красного и белого символизировало монакский флаг, а камни были взяты из фамильной коллекции.

Второе кольцо.

В то время Грейс заканчивала съемки в последней картине, после чего собиралась оставить кинематограф и уехать к мужу. По сюжету фильма героиня носила обручальное кольцо, только вот не такое маленькое, и костюмеры подбирали для актрисы фальшивое украшение. Князь Ренье III решил, что так дело не пойдет, и подарил супруге новое кольцо от Cartier с большим 10-каратным бриллиантом. Оно-то и вошло в историю.

Кольцо Жаклин Кеннеди

Когда в 1953 году Жаклин и Джон Кеннеди делали объявление о помолвке, репортеры попросили показать кольцо. Но кольца у Жаклин не было. Дело в том, что молодожены никак не могли подобрать подходящее.

Реплика кольца Жаклин Кеннеди.

Наконец Жаклин остановила выбор на украшении с двумя большими камнями, изумрудом и бриллиантом, и множеством мелких камней огранки «багет». Кольцо выглядело помпезно и экстравагантно, но, став первой леди, Джеки решила изменить его дизайн. Она добавила несколько овальных бриллиантов, выложенных в форме лаврового венка. Это, пожалуй, одно из самых необычных обручальных колец в современной истории. В наши дни драгоценность находится в музее.

Кольцо Элизабет Тейлор

Кинодива была замужем 8 раз, и каждый супруг будто пытался переплюнуть предыдущего размером обручального кольца. Актер Ричард Бёртон, с которым Тейлор дважды заключала брак и дважды разводилась, преподнес ей кольцо с бриллиантом в 33 карата.

Считается, что этот алмаз был огранен еще до 1920 года. Первой владелицей являлась Вера Крупп, но в 1959 году ее ранчо ограбили. И конечно, прихватили кольцо с огромным бриллиантом. Пропажу удалось обнаружить, и драгоценность вернули хозяйке. После инцидента Вера прикрепляла кольцо булавкой к бюстгальтеру. После кончины Крупп украшение выставили на аукцион, где его и приобрел Ричард Бёртон за $ 305 тыс. Тейлор с гордостью демонстрировала шикарный перстень везде и всюду. После смерти звезды кольцо назвали в ее честь и продали за $ 8,8 млн.