12 обожаемых нами продуктов, к которым равнодушен весь остальной мир

А вы знали, что в Мексике мясо иногда едят с шоколадным соусом, в Испании баклажаны обжаривают в меде, а в Китае обожают пончики из высушенной свинины с морскими водорослями? Для нас это дико. Ровно так же, как и для иностранцев — некоторые наши вкусовые пристрастия. Например, повальная любовь к укропу, гречке и майонезу.

Мы в AdMe.ru решили узнать, к каким еще нашим любимым продуктам и блюдам безразличен весь остальной мир.

Укроп

Русская кухня настолько насыщена укропом, что иностранцы, которые приезжают в Россию и живут там какое-то время, открыто его недолюбливают. Дело в том, что в их традиционной еде используются совсем другие приправы, поэтому запах укропа для них слишком силен. В соцсетях даже существует группа Dillwatch (приблизительно переводится как «Следящие за укропом»), которую создал англичанин Шон Уолкер. В ней участники размещают фото блюд, в которых, по их мнению, использовать укроп крайне неуместно.

Семена подсолнечника

Многие из нас обожают семечки. И наверняка помнят сидящих у остановок бабушек, которые продавали это лакомство в кулечках из газет. Сейчас для семечек наступили другие времена. Их покупают в магазинах и щелкают чаще всего уже дома, а не на улице.



За границей семена подсолнечника тоже едят, но не с таким размахом. В большинстве стран они продаются в очищенном виде и добавляются в блюда. Семечки также продаются в качестве корма для домашних животных и диких птиц в ящиках и небольших мешочках.

«Да, мы едим семечки, но, наверное, не так, как вы. Сами семена часто используются в хлопьях, выпечке, хлебе и так далее. Соленые, высушенные семена в скорлупе, требующие навыка раскалывания передними зубами и вытаскивания их языком, гораздо реже встречаются в Западной и Северной Европе. Будучи ребенком, я много лет провел на Ближнем Востоке и всегда там ел семечки. Но пока я не научился этому особому навыку, я жевал их с шелухой, а потом выплевывал всю эту пережеванную кашу». Martin Holifield

Уха

У нас любой рыбный суп почти всегда называют ухой, однако это неправильно. Под ухой подразумевается крепкий отвар из рыбы, в котором она является главным компонентом. В других же странах предпочитают именно рыбные супы: например, в Марселе — буйабес, в Карелии и Финляндии — калакейтто.

«Как-то моя знакомая сварила уху и попыталась угостить ею зашедшую к ней в гости американскую сотрудницу. Она рассказала ей, как и из чего приготовлен этот супчик, показала кастрюльку. Американку не столько поразили рыбьи головы, сколько плавающие в супчике рыбьи глаза. С дамой случилась истерика». emeraid

Гречка

Купить привычную для нас и такую любимую гречневую крупу в супермаркетах других стран практически невозможно. Часто там продают зеленую гречку без обжарки, которая имеет другой вкус и готовится иначе. И в то же время довольно легко на прилавках можно найти гречневую муку или уже готовую выпечку из нее.

«Я американка и я никогда не покупала и не варила гречку. До тех пор, пока не встретила своего мужа, который иммигрировал сюда из Польши. Сейчас мы покупаем гречневую крупу в коробке и готовим ее по инструкции. Обычно просто варим в воде». Heather Jedrus

Сало

Классическое сало, к которому мы привыкли, приправлено солью, перцем и чесноком. Однако у многих стран свой рецепт приготовления этого продукта. Американцы едят бекон, который содержит прожилки мяса, а венгры обваливают сало в красном перце. А от этого, соответственно, и совсем другой вкус готового продукта.

«С салом целая история была. Мой муж сало вообще не любит. Как-то папа привез мне литровую банку сала. Я почти всё съела, остался маленький кусочек. Иду с работы, мечтаю, как сейчас приду домой и сало доем... Прихожу, смотрю в холодильнике — сала нет! Оно лежало вот тут, на полочке, завернутое в бумагу... Что такое? Где мое сало? После недолгого расследования оказалось, что мой муж-иностранец его выкинул. Объяснил он свой поступок так: «Оно испортилось: стало белое и скользкое». xenia_mesot

Окрошка

Иностранцам не понять, как можно накрошить в квас или кефир вареную картошку, колбасу, яйцо вкрутую, лук и огурцы. Для них это все равно, что залить салат кока-колой.

"Моя личная нелюбимая вещь — окрошка. Извините, но квас и кефир не должны входить в блюдо вместе... Никакое количество картофеля, яйц, курицы, огурцов или чего-либо еще не сможет скрыть это вкусовое противоречие. Naï Damato

Соленья и варенья

Домашние заготовки для нас — это традиция, которая стала частью кулинарной культуры. В других странах их тоже едят, но зачастую у них совсем другие вкусы и состав. Вот, например, вместо варенья иностранцы предпочитают повидло, джемы, конфитюры, которые имеют однородную консистенцию.

«Однажды французский официант, который был знаком с русской кухней, сказал мне: «Дайте мне вареный картофель с квашеной капустой, селедкой и ломтиком черного хлеба, и я буду счастлив». Вы не найдете такой еды в ресторане. Это больше похоже на классический пример русской домашней еды. Русские соленья более кислые и не такие сладкие, как их европейские аналоги. Kate Stoneman

Майонез

Какой же праздничный стол у нас без оливье, салата «Мимоза» и селедки под шубой? Даже представить нельзя эти блюда без майонеза. И это не просто салатная заправка, а настоящая легенда. В России с майонезом едят первые блюда, готовят вторые, иногда он даже является ингредиентом для выпечки и десертов. В других же странах майонез в основном едят в составе каких-либо других соусов.

«Я в детстве ела картошку фри с солью и перцем. Я выросла в Центральном Иллинойсе, и, насколько помню, майонез никогда не предлагался как вариант для картофеля фри, так как он долго не хранится после вскрытия упаковки. Вместо этого использовались обычные приправы: соль, перец, кетчуп и горчица». Gaitsiri Mongkolsmai Lin

Кисломолочные продукты

Во многих странах привычные для нас кисломолочные продукты отличаются. Например, творог не рассыпчатый, а мягкий, как творожная масса. Приготовить любимые сырники или вареники с ним весьма сложно. Вместо сметаны чаще используют греческий йогурт. Кефиру предпочитают пахту. А аналогов ряженки нет совсем.

«Я женат на русской женщине. Она мало использует майонез. Но она использует МНОГО сметаны. Она почти все поливает сметаной. Она поливает ею даже тайский карри!» Charles Edward Martin

Холодец

Многим иностранцам сложно понять, зачем делать желе из мяса. Однако в некоторых странах есть разновидности этого блюда: например, у немцев — зельц, у французов — аспик, у чехов — сальтсон.

«Я вас понимаю, если вы вдруг инстинктивно сжимаетесь от ужаса, когда я говорю, что холодец — это разновидность заливного из рубленого отварного мяса (обычно свинины) в пикантном желе из крепкого бульона, который, в свою очередь, делается из свиных копытцев. Но поверьте мне, это вкусно. Серьезно. Попробуйте хоть раз». Kate Stoneman

Квас

Квас — чисто славянский напиток. В других странах к нему относительно равнодушны, так как у многих стран есть свои традиционные напитки — например, такие, как кока-кола или чешская кофола.

«Это напиток из ферментированного хлеба. Звучит не очень хорошо. Но поверьте мне, это вкусно. И нет, это не алкоголь». Laura Hancock

Нерафинированное подсолнечное масло

Вот какое точное мнение высказал один из пользователей сети про наш любимый продукт из семян подсолнечника:

«Нерафинированное подсолнечное масло для славян — как оливковое масло для итальянцев. Оно придает еде характерный неповторимый вкус. Оно мутное, темно-желтое и имеет несравненный аромат поджаренных семечек. Им заправляют вареный картофель и салаты, обмакивают хлеб, сбрызгивают маринованную сельдь. Говоря об ароматах, кладите во все блюда укроп. Вот и все. Укроп + подсолнечное масло = уникальный русский аромат». Kate Stoneman