12 обожаемых нами продуктов, к которым равнодушен весь остальной мир
А вы знали, что в Мексике мясо иногда едят с шоколадным соусом, в Испании баклажаны обжаривают в меде, а в Китае обожают пончики из высушенной свинины с морскими водорослями? Для нас это дико. Ровно так же, как и для иностранцев — некоторые наши вкусовые пристрастия. Например, повальная любовь к укропу, гречке и майонезу.
Мы в AdMe.ru решили узнать, к каким еще нашим любимым продуктам и блюдам безразличен весь остальной мир.
Укроп
Русская кухня настолько насыщена укропом, что иностранцы, которые приезжают в Россию и живут там какое-то время, открыто его недолюбливают. Дело в том, что в их традиционной еде используются совсем другие приправы, поэтому запах укропа для них слишком силен.
В соцсетях даже существует группа Dillwatch (приблизительно переводится как «Следящие за укропом»), которую создал англичанин Шон Уолкер. В ней участники размещают фото блюд, в которых, по их мнению, использовать укроп крайне неуместно.
Семена подсолнечника
Многие из нас обожают семечки. И наверняка помнят сидящих у остановок бабушек, которые продавали это лакомство в кулечках из газет. Сейчас для семечек наступили другие времена. Их покупают в магазинах и щелкают чаще всего уже дома, а не на улице.
За границей семена подсолнечника тоже едят, но не с таким размахом. В большинстве стран они продаются в очищенном виде и добавляются в блюда. Семечки также продаются в качестве корма для домашних животных и диких птиц в ящиках и небольших мешочках.
Уха
У нас любой рыбный суп почти всегда называют ухой, однако это неправильно. Под ухой подразумевается крепкий отвар из рыбы, в котором она является главным компонентом. В других же странах предпочитают именно рыбные супы: например, в Марселе — буйабес, в Карелии и Финляндии — калакейтто.
Гречка
Купить привычную для нас и такую любимую гречневую крупу в супермаркетах других стран практически невозможно. Часто там продают зеленую гречку без обжарки, которая имеет другой вкус и готовится иначе. И в то же время довольно легко на прилавках можно найти гречневую муку или уже готовую выпечку из нее.
Сало
Классическое сало, к которому мы привыкли, приправлено солью, перцем и чесноком. Однако у многих стран свой рецепт приготовления этого продукта. Американцы едят бекон, который содержит прожилки мяса, а венгры обваливают сало в красном перце. А от этого, соответственно, и совсем другой вкус готового продукта.
Окрошка
Иностранцам не понять, как можно накрошить в квас или кефир вареную картошку, колбасу, яйцо вкрутую, лук и огурцы. Для них это все равно, что залить салат кока-колой.
Соленья и варенья
Домашние заготовки для нас — это традиция, которая стала частью кулинарной культуры. В других странах их тоже едят, но зачастую у них совсем другие вкусы и состав. Вот, например, вместо варенья иностранцы предпочитают повидло, джемы, конфитюры, которые имеют однородную консистенцию.
Майонез
Какой же праздничный стол у нас без оливье, салата «Мимоза» и селедки под шубой? Даже представить нельзя эти блюда без майонеза. И это не просто салатная заправка, а настоящая легенда. В России с майонезом едят первые блюда, готовят вторые, иногда он даже является ингредиентом для выпечки и десертов. В других же странах майонез в основном едят в составе каких-либо других соусов.
Кисломолочные продукты
Во многих странах привычные для нас кисломолочные продукты отличаются. Например, творог не рассыпчатый, а мягкий, как творожная масса. Приготовить любимые сырники или вареники с ним весьма сложно. Вместо сметаны чаще используют греческий йогурт. Кефиру предпочитают пахту. А аналогов ряженки нет совсем.
Холодец
Многим иностранцам сложно понять, зачем делать желе из мяса. Однако в некоторых странах есть разновидности этого блюда: например, у немцев — зельц, у французов — аспик, у чехов — сальтсон.
Квас
Квас — чисто славянский напиток. В других странах к нему относительно равнодушны, так как у многих стран есть свои традиционные напитки — например, такие, как кока-кола или чешская кофола.
Нерафинированное подсолнечное масло
Вот какое точное мнение высказал один из пользователей сети про наш любимый продукт из семян подсолнечника:
А вы знаете, какие еще наши традиционные продукты и блюда не любят иностранцы?