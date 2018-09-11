12 оборотов речи, которые многие употребляют неправильно (Придется попрощаться с «Доброго времени суток!»)

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В настоящее время, для того чтобы писать грамотно, можно положиться на автозамену в телефоне. Для того чтобы говорить правильно, приходится все-таки читать книги и изучать русский язык. Иногда услышанная фраза кажется достаточно простой ровно до того момента, когда ее нужно написать.

Редакция AdMe.ru борется за чистоту русского языка и поэтому собрала фразы, которые мы часто произносим с ошибками.

1. «Я кушаю»

Современные нормы русского языка определяют употребление слова «кушать» только в отношении детей или женщин. Использование глагола «кушать» в речи мужчин о себе (хочу кушать, я кушаю, я не кушал) противоречит стилистической норме русского языка. Эта фраза придает речи манерность и квалифицируется как проявление мещанства в речи. Иными словами, к себе нужно относиться проще и говорить просто: «Я ем», «Я поел».

2. «По приезду»

Как говорят преподаватели русского языка: «Если все говорят „по приезду“, это не значит, что это правильно». Предлог «по» (в значении «после чего-либо») употребляется с существительными в предложном падеже. Поэтому — «по приезде», «по прилете», «по завершении».

3. «Вообщем»

Каких только вариаций написания этих двух слов не встречается в наше время. Стоит запомнить только эти два, т. к. только они являются верными. И не надо сваливать на Т9 и автозамену в телефоне.

4. «Тихим сапом»

Выражение «тихой сапой» в значении «крадучись, медленно, незаметно, не спеша» первоначально означало «скрытно произвести подкоп, выкопать потайной туннель»: сапа — это траншея или ров для подхода к крепости. Различали 2 вида сапы — летучую и перекидную (тихую, скрытную). Работа летучей сапой производилась с поверхности земли под прикрытием заранее подготовленной защитной насыпи из бочек и мешков с землей, перекатываемых по мере продвижения работ. А перекидная производилась со дна исходного рва или траншеи без выхода работающих на поверхность. А саперы — это специалисты, которые выполняли такие работы.

5. «Извиняюсь»

Возвратный суффикс «-сь» или «-ся» обозначает действие, направленное на себя. Умываюсь — умываю себя, одеваюсь — одеваю себя. Получается, что и извиняюсь — извиняю себя. Также эту форму современные словари относят к просторечию. Лучше использовать формы «извините» и «прошу прощения».

6. «Боле-менее»

В настоящее время корректными способами написания, а следовательно и произношения, являются «более или менее» и «более-менее». Формальным вариантом (а также и стилистически нейтральным) считается первый вариант написания фразы — в 3 слова. Через дефис — в большей степени используется в качестве разговорной формы.

7. «Скрипя сердцем»

...и не «скрепив сердце». «Скрепя» — то же, что «укрепляя». Сердцем ведь не скрипят — его скрепляют. Синонимы этого оборота: «против воли», «против своих убеждений», «не по зову сердца». Это выражение связано с движением хватания себя рукой за сердце при сильном волнении, то есть буквально означает «сделать сердце крепким».

8. «Имеет место быть»

Правильно — 2 варианта. Первый — «имеет место». Второй — «имеет быть», несмотря на нечастое употребление и немного непривычное звучание для русскоговорящего, выражение существует. Употребление всех 3 слов в одной фразе — не соответствует правилам русского языка. Имеет место — то есть в наличии, налицо: имеют место некоторые причины. Имеет быть — в значении «произойдет»: собрание имеет быть. Однако необходимо отметить, что оба выражения традиционно принадлежат к книжному и официально-деловому стилю. Употребление их в разговорной речи будет, скорее, комичным.

9. «Доброго времени суток!»

«... родительный падеж, который в русском языке означает пожелание, традиционно используемое именно как прощание: „Счастливого пути!“, „Удачи!“, „Счастья вам!“ и т. д. (с опущенным глаголом „желаю“). Приветствие же выражается другим падежом („Добрый день!“, „Хлеб да соль“!)». «... в интернете все чаще встречается „Доброго времени суток!“, подчеркивающее тот факт, что электронное письмо может быть получено в любое время. Как лингвист, я бы всячески рекомендовал не расшатывать стройную систему русского этикета и не использовать приветствий в родительном падеже...» «Русский язык на грани нервного срыва», М. А. Кронгауз

А вы расстраиваетесь, когда ночью открываете письмо или сообщение, начинающееся с «Добрый день!»? Может, стоит побороться за красоту и чистоту «великого и могучего», оставив попытки придумать что-то новое, и пользоваться универсальным «Здравствуйте!» и в электронных письмах тоже?

10. «Кануть в лету»

Значение этого выражения, кажется, известно всем, но вот написание... Именно так — Лета — с большой буквы, потому что это название реки. И ничего общего с «летописью». Река Лета — Λήθη — с греческого буквально — «забвение». Согласно древнегреческой мифологии, по прибытии в подземное царство умершие пили из этой реки и получали забвение всего прошедшего. Отсюда и берет начало смысл выражения «кануть в Лету».

11. «Порядка»

Понятие «порядок» используется в математике. Порядок чисел — это единицы, десятки, сотни и т. д. Строго говоря, увеличение на порядок значит увеличение в 10 раз. Поэтому употребление «порядка» в значении «около» является ошибочным. Это на письме. В то же время в разговорной речи допускаются выражения типа «На выставке собралось порядка двухсот посетителей». Стоит помнить, что в деловом письме они все же недопустимы.

12. «Ноль» и «нуль»

Здесь все просто. Нужно лишь запомнить устойчивые выражения, в которых они употребляются. Нуль: остричь под нуль; быть равным нулю; на нуле; начинать с нуля; сводить к нулю; довести до нуля. Ноль: ноль-ноль; ноль внимания; ноль без палочки. В остальных случаях оба варианта являются взаимозаменяемыми.

А какие фразы с ошибками часто слышите вы? Поделитесь в комментариях!