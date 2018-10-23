12 обманчивых этикеток, из-за которых мы тратим деньги на некачественные продукты

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В погоне за прибылью производители изобретают все более изощренные способы привлечь внимание покупателей. Маркетологи придумывают яркие этикетки, из-за которых мы с радостью покупаем эти чудо-продукты, веря в их полезность и высокое качество. Если ваша рука так и тянется к йогурту с лактобактериями или 100%-му фруктовому соку, эта статья написана для вас.

AdMe.ru выяснил, каким надписям на этикетках не стоит верить, как выбрать по-настоящему качественные продукты и не переплатить за них.

1. «Из твердых сортов пшеницы»

Часто на этикетках макарон и лапши можно увидеть надпись «из твердых сортов пшеницы», а ниже более мелким шрифтом буквы «А», «Б» и «В», но без объяснения того, что это значит. Следует знать, что из твердой пшеницы могут быть только макароны группы А. Указание группы Б свидетельствует об использовании муки из мягких сортов пшеницы, а группа В — это макароны из хлебопекарной пшеничной муки. То, из какого сорта пшеницы произведен продукт, напрямую влияет на его цену.

2. «Не содержит красителей, консервантов, подсластителей и ароматизаторов»

Пищевые добавки — это вещества, которые добавляют в продукты по технологическим соображениям, чтобы те не испортились, не прогоркли, не изменили цвет или консистенцию. Без добавок многие современные продукты просто невозможно произвести. К примеру, даже если вы найдете йогурты с меткой «без загустителей и красителей», будьте уверены, что в составе они значатся под кодами с буквой Е. Для взрослого здорового человека пищевые добавки не представляют опасности. Однако часто они используются, чтобы обогатить вкус или насытить цвет низкокачественных продуктов. Чтобы снизить потребление консервантов и ароматизаторов, избегайте товаров слишком ярких цветов и с длительным сроком годности.

3. Вместо названия продукта указано название бренда

Иногда на продуктах ничего не пишут, кроме названия фирмы. Дело в том, что по регламенту на натуральном продукте должно указываться его оригинальное название. Молоко, сметана, творог или йогурт производятся из молока и не могут содержать ни грамма растительного жира. Если на упаковке вы видите надпись «продукт творожный от фермера» вместо «творог», прочитайте состав. Это не натуральный продукт, а аналог на растительном жире. Продукты «Мечта» или «Сказка» окажутся кондитерскими плитками, а не молочным шоколадом. За красивой упаковкой и привлекательным названием недобросовестные производители прячут товар низкого качества.

4. «Содержит витамин Е» и «без холестерина» на подсолнечном масле

Сейчас производители надпись «без холестерина» не указывают разве что на салфетках. Полки заставлены бутылками подсолнечного масла, обогащенного витамином Е и не содержащего холестерина. По сути, здесь нет никакого обмана, так как в масле действительно нет холестерина и присутствует этот витамин. Однако есть продукты, более богатые витамином, и масло подсолнечника не рекордсмен по его содержанию. Также следует быть внимательными к сливочному маслу, на котором значится «без холестерина». Это говорит о том, что перед вами не качественное масло, а маргарин или спред, не содержащие молочного жира. Эти продукты высококалорийны, вредны и содержат трансжиры.

5. Надпись «лосось» на икре

Надпись «лосось» на баночке с икрой указывают нечестные производители. Лосось — это обобщенное название семейства рыб, которые водятся и в пресной, и в соленой воде. На самом деле красная икра бывает у кеты, кижуча, горбуши и нерки. По вкусовым качествам и внешнему виду икра разных видов рыб сильно отличается. Под абстрактным названием «лососевая икра» может продаваться все что угодно, даже смесь всех видов. Следует выбирать упаковки с указанием ГОСТа, так как в таком случае производитель должен указать конкретный вид рыбы и сорт икры.

6. Надписи «яркий желток», «био», «эко» на яйцах

На полках все чаще можно встретить фабричные яйца с надписью «яркий желток». Потребитель привык, что насыщенный желтый цвет желтка имеют яйца деревенских кур, поэтому купит их, думая, что они фермерские. На самом деле у фабричных кур, питающихся комбикормом, цвет желтка бледно-желтый. Из-за этого некоторые производители вводят в рацион птиц добавки, окрашивающие желток в оранжевый цвет. Так что, переплачивая за такое, казалось бы, полезное яйцо, можно заплатить за «химию». Кроме того, надписи «эко», «био» и «органические» не гарантируют того, что в упаковке яйца куриц, живущих на воле. В России нет сертификации по этому вопросу. Таким меткам стоит верить только в Европе, это значит, что птицы живут на свободном выгуле и питаются натуральным кормом.

7. «Протестировано / проверено / одобрено специалистами»

Метки «протестировано / проверено / одобрено» на упаковках дают уверенность в том, что продукт не вреден для здоровья. Если ассоциация стоматологов рекомендует данную жевательную резинку, значит, ее нужно жевать и она поможет от кариеса. А если дерматологи оценили по достоинству крем, то его точно можно считать противоаллергенным. В реальности стоит задуматься, как компании получают эти «одобрения» и печати. Часто фирмы платят за это деньги: производители заключают контракт с НИИ или ассоциацией, которые будут «рекомендовать продукт» потребителю. Такой маркетинговый ход может стоить дорого, но эффект от «печати специалистов» не заставит себя ждать. Поэтому лишний раз не стоит верить очередной «рекомендации специалистов» и покупать товар, ведясь на маркетинговые уловки.

8. Лактобактерии, L. Casei Imunitass, ActiRegularis в йогуртах и кефире

Лактобактерии стали раскрученным брендом, и их широко рекламируют на каждом углу. Практически на любом молочном продукте производители обязательно укажут заветную надпись. Сокращение «L.» в названиях бактерий означает Lactobacillus, то есть обыкновенные лактобактерии. Casei или Rhamnosus — их разновидности. Эти полезные бактерии есть в большинстве качественных кисломолочных продуктов, которые часто стоят дешевле. Поэтому, выбирая питьевой йогурт с «уникальными и полезными бактериями», вы платите за рекламу и бренд. В отличие от обычных кисломолочных продуктов, в «полезные» йогурты после стерилизации производители искусственно добавляют лакто- и бифидобактерии. После прохождения сквозь агрессивную среду желудка далеко не все «добавленные» бактерии выживают, поэтому они не могут создать здоровую конкуренцию естественной микрофлоре организма. Если у человека действительно есть проблемы с микрофлорой, эти продукты с «уникальными» лактобактериями не помогут, и лучше обратиться к врачу.

9. Слова «малышка», «малютка» или «детский» на продуктах

Выбирая продукт для ребенка, следует обязательно прочитать состав и найти надпись о том, что данный продукт разрешен для питания детей. Ярким названиям «Малышка», «Малютка» или слову «детский» не стоит доверять. На этикетке должно быть написано «специализированный продукт для детского питания» и указан возраст детей. Недобросовестные производители, вместо того чтобы соблюдать строгие требования к составу и технологиям, украшают обычный товар яркими этикетками, надеясь на невнимательность покупателя. Таким образом товар продается, а закон не нарушается.

10. Маркировка ГОСТом продуктов, которые на самом деле выработаны не по ГОСТу

Наличие на этикетке маркировки «ГОСТ» всегда привлекает внимание покупателя. Однако не стоит доверять надписям, следует внимательно прочесть состав продукта. Чтобы быть уверенным в выбранном товаре «по ГОСТу», можно воспользоваться открытым перечнем существующих государственных стандартов. Альтернативой госстандарту являются технические условия (ТУ). Они также гарантируют покупателям безопасность, однако нормы техусловий производители часто не афишируют. При этом бывает, что уровень таких условий на продукты превосходит госстандарты. Поэтому выбирать продукт только из-за яркой надписи на упаковке не стоит. Во многих европейских странах нет единых условий производства, но существуют рекомендации, которым нужно следовать производителям.

11. Надпись «100 %» на фруктовом соке

Производители часто помещают на самом видном месте упаковки соков кричащую надпись «100 %», и покупатель купит его, так и не прочитав состав. Сок в пакетах производят из концентрата, затем разбавляют водой. Понятия «100%-й сок» в ГОСТах нет. По регламенту на этикетке должно быть указано «сок восстановленный» или «изготовленный из концентрированного сока». Если производитель пишет, что сок «100%-й», — это маркетинговый ход. В нектаре помимо концентрата в составе есть вода, сахар и лимонная кислота. Поэтому перед покупкой стоит внимательно прочесть состав и убедиться в достоверности «100 %».

12. «Без ГМО»

Маркетологи нас так запугали генно-модифицированными продуктами, что мы обязательно выберем продукт, на котором есть метка «без ГМО». Поэтому на многих продуктах можно увидеть эту надпись, иногда даже неоправданно. Например, на этикетках поваренной соли или туалетной бумаги. Соль более чем на 99 % состоит из кристаллов хлорида натрия, поэтому соли с ГМО просто не существует. Следует помнить, что на российском рынке ГМО-продуктов практически нет. Проверки, проводимые государственными органами, не выявляют таких продуктов.