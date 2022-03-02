12 нюансов жизни фрейлин, о которых не каждый учитель истории знает

Многие знают, что в свите королев и принцесс есть не только прислуга, портные и горничные, но и особенные доверенные лица — фрейлины. Испокон веков на должность помощницы царственной особы выбирались девушки лишь из знатных и благородных семей. Работать им приходилось днем и ночью, однако фрейлины не жаловались: на их месте мечтала оказаться любая уважающая себя аристократка.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие же подводные камни и пикантные детали скрываются за престижной должностью придворной фрейлины. А в бонус мы поместили неожиданный факт об Анджеле Келли — личном стилисте Елизаветы II, которой порой приходится исполнять самые непредсказуемые просьбы королевы.

Фрейлины были лучшими подругами королевы

Быть фрейлиной — это не просто ежедневно исполнять просьбы действующей королевы, но и быть для нее чуть ли не самым близким человеком, готовым поддержать в трудную минуту. Девушки из знатных семей отвечают за личную корреспонденцию монаршей особы, выполняют ее поручения и сопровождают в поездках и многочисленных визитах.

Придворные дамы оставались ими всю жизнь

Ответственная работа фрейлины подразумевала и подразумевает пожизненную службу королеве в одной из особенных должностей, которые редко встретишь где-либо вне королевского двора. Так, британские фрейлины, ухаживающие за царственной особой, официально именуются не иначе как Леди опочивальни, а девушек, которые занимаются хранением одежды и украшений Ее Величества, называют Правительницами гардеробной.

Фрейлины есть почти у всех королев и знатных особ

В наше время фрейлины есть не только у английской королевы. Должность помощницы высокопоставленной дамы существует до сих пор почти во всех современных монархиях, однако количество придворных фрейлин везде разнится. Так, у королевы Великобритании Елизаветы в услужении находятся 7 фрейлин, у королев Швеции и Нидерландов — по 3, а вот у российской императрицы Екатерины II в разное время было более 100 ассистенток.

Королева подбирала фрейлинам женихов

Ради работы фрейлинам зачастую приходилось практически отказываться от личной жизни: подобрать подходящего супруга девушкам могла лишь сама королева. Однако в истории были случаи, когда в столь серьезном правиле возникали свои исключения. Известно, что помощница сразу 4 жен английского короля Генриха VIII родила 11 детей, не оставляя своей активной деятельности при дворе.

Королева считалась опекуном своих фрейлин

В Викторианскую эпоху отношение к фрейлинам отличалось от современного: королева считалась полноценным опекуном своих незамужних помощниц. Глава государства была обязана обучать своих фрейлин ведению домашнего хозяйства, заниматься их воспитанием и образованием. Чтобы обеспечить достойное поведение, юных особ селили исключительно в самых отдаленных частях дворца.

Придворные дамы работают без оплаты

Дружеское общение с королевой — это едва ли не самая важная часть работы фрейлины. Из-за того что помощницы британских монархов, как правило, происходят из богатых семей, они работают совершенно бесплатно, довольствуясь лишь своим престижным статусом в обществе.

Придворные дамы не всегда остаются в тени королев

Королева Елизавета II и ее фрейлины.

Хотя фрейлины чаще всего остаются неизвестными широкой публике, некоторым из них все-таки удается прославиться. Так, в 2020 году леди Энн Гленконнер, которая работала фрейлиной у принцессы Маргарет, издала книгу о своей жизни при дворе английской королевы. Ее коллега, фрейлина Джейн Шеффилд, стала известной благодаря своей внучке Каре Делевинь.

Фрейлинам приходится обучаться неожиданным навыкам

Леди Энн Гленконнер — бывшая фрейлина принцессы Маргарет.

Иногда фрейлинам приходится исполнять самые неожиданные поручения и пожелания монархов. Помощница принцессы Маргарет леди Энн Гленконнер признается, что порой во время визитов к экзотическим племенам ей приходилось ломать голову над тем, куда прикрепить медали на местных полуобнаженных правителей. Кроме того, фрейлину заставляли плавать по-собачьи боком, чтобы та имела возможность выслушать свою работодательницу и в бассейне.

Сестра Елизаветы II принцесса Маргарет.

В прошлом дамы Елизаветы I могли присутствовать при самых интимных ситуациях. Они были одними из немногих, кому разрешалось видеть, как королева обедает. Более того, английская правительница просила отправлять ее еду в личные покои, где верные фрейлины получали почетную работу по разделке мяса для своей госпожи.

У работы придворной дамой много преимуществ

Леди Диана и ее фрейлина Энн Беквит-Смит.

Хотя британские фрейлины помогают королевам и принцессам на протяжении всей их жизни, их должность имеет множество приятных преимуществ. График у современных помощниц знатных особ гибкий и позволяет им работать неполный день. Женщинам компенсируют расходы на проезд и предоставляют помещение в королевской резиденции или даже собственные апартаменты в Лондоне. Но и это еще не все: многие фрейлины со временем становятся членами престижного Королевского Викторианского ордена, благодаря которому они получают доступ к высшим слоям общества.

Фрейлины Елизаветы II — ее давние друзья

За время правления у английской королевы было всего 9 личных помощниц и помощников. Все они являются не только ее ассистентами, но и друзьями: многих Елизавета знает с самого детства.

Сьюзан Хасси — крестная мать принца Уильяма.

Одними из наиболее приближенных к королеве особ считаются леди Сьюзан Хасси, крестная мать принца Уильяма, и леди Памела Хикс, которая может похвастаться родством с супругом королевы принцем Филиппом.

Графиня Пенелопа Нэтчбулл — доверенное лицо принца Филиппа.

Еще одну фрейлину, графиню Пенелопу Нэтчбулл, и вовсе называли второй по важности женщиной в жизни супруга британской королевы.

Фрейлины есть не только у королевы

Фрейлины есть не только у королевы Елизаветы. Супруга принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз после замужества получила 3 помощниц, в числе которых оказалась и ее давняя знакомая Аманда Макманус. Гораздо меньше повезло с ассистенткой леди Диане. Ее лучшую подругу Сару Фергюсон королевская семья сочла недостаточно «шикарной» для фрейлины. Впрочем, Сара все-таки осталась приближенной к королевской семье, выйдя впоследствии замуж за принца Эндрю.

У Кейт Миддлтон всего одна фрейлина

Кэтрин Куинн — фрейлина Кейт Миддлтон.

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон тоже успела обзавестись фрейлиной. И хотя после замужества Кейт поползла молва о назначении на престижную должность ее сестры Пиппы, слухи так и остались слухами. После долгих поисков фрейлиной Кейт Миддлтон стала бывшая заместительница декана Оксфордского университета Кэтрин Куинн. Планируется, что женщина поможет герцогине перейти на новый уровень в ведении благотворительных и общественных обязанностей.

Бонус: с выбором гардероба королеве помогают не только фрейлины

Анджела Келли — личный стилист Елизаветы II.

Помимо Правительницы гардеробной у Елизаветы II есть и личный стилист, чья работа порой связана с очень необычными поручениями от королевы. Так, Анджела Келли не только следила и следит за образами монаршей особы, но и еще даже порой разнашивала туфли Ее Величества для большего комфорта королевы.