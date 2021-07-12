12 незаметных деталей, которые не дают вам выглядеть на все 100 %

Одеваться стильно и выглядеть ухоженно хотят многие женщины. Мы листаем модные журналы и подсматриваем стильные сочетания в одежде в инстаграме, чтобы сделать свой образ безупречным. Но иногда упускаем из виду мелочи, которые легко могут испортить все. Кто бы мог подумать, что неправильный выбор бижутерии или слипшиеся ресницы так бросаются в глаза окружающим.

AdMe.ru выяснил, какие мелочи делают внешность женщины неаккуратной.

1. Смесь духов и дезодоранта

Духи в сочетании с дезодорантом могут выдать самый неожиданный (и чаще всего неприятный) результат. Чтобы избежать неприятного сюрприза, выбирайте средство от пота без запаха: оно не испортит аромат парфюма и убережет от конфуза.

2. Тональный крем, который нанесен не по правилам

Как часто женщины, нанося тональное средство, уделяют внимание шее и зоне декольте? Обычно мы быстро красимся и бежим на работу, а зря: эта ошибка может превратить лицо в маску. От неловких ситуаций спасет правильный подбор тональной основы: стилисты советуют выбирать крем, ориентируясь на тон кожи нижней челюсти и подбородка. И теперь даже самый придирчивый критик не увидит границы нанесения тонального средства.

3. Перекрученные колготки

Тонкие колготки легко перекручиваются, доставляют дискомфорт и выглядят неэстетично. Для того чтобы избежать такой ситуации, выбирайте более плотные изделия. Но если неприятность уже случилась, смочите руки водой и расправьте колготки.

4. Следы тонального крема на одежде

Надевать светлую вещь после нанесения макияжа нужно с особой осторожностью, ведь чистая рубашка или платье с грязным воротником смотрятся весьма неопрятно.

5. Слипшиеся ресницы

Время от времени стилисты вводят в моду слипшиеся ресницы, правда, такой макияж смотрится круто только на подиуме. В обычной жизни намеренно делать себе такие ресницы не стоит хотя бы потому, что выглядят они крайне неряшливо. Создается впечатление, что вы накрасили и тут же потерли свои глаза.

6. Несвежий макияж и кусочки туши под глазами

Частички туши под нижними ресницами, расплывшиеся тени и темные комочки косметики в уголках глаз заметны даже с большого расстояния. Если у вас есть привычка засыпать с макияжем, избавьтесь от нее как можно скорее: дерматологи говорят, что тушь во время сна может привести к глазным инфекциям, а тональный крем забивает поры.

7. Отросший маникюр и потрескавшийся лак

Специалисты советуют обновлять маникюр с гелем-лаком раз в 2–3 недели. В противном случае руки приобретают неаккуратный вид, а на ногти ложится дополнительная нагрузка, из-за чего они могут ломаться.

8. Заросшие и неаккуратные брови

Еще каких-то 5 лет назад о профессии мастера по коррекции бровей никто не слышал, зато сейчас иметь неухоженные брови просто неприлично. Правильная форма бровей может омолодить лицо и «раскрыть» взгляд. Впрочем, для того чтобы выглядеть безупречно, не обязательно отдавать бешеные деньги — модные процедуры можно проводить на дому.

9. Засаленная резинка для волос

Резинки для волос, если их долго носить, имеют обыкновение растягиваться и терять привлекательный вид. Такие изделия следует вовремя отправлять в мусорную корзину.

10. Облупившаяся фурнитура на аксессуарах

Даже при самом бережном обращении фурнитура на сумках, кошельках или ремнях со временем теряет былой блеск и выглядит неэстетично. Такие вещи можно отреставрировать, главное — вовремя обратить внимание на эту досадную мелочь.

11. Желтые пятна на одежде от дезодоранта

Белые и желтые пятна на одежде в области подмышек появляются из-за того, что химические компоненты дезодоранта вступают в реакцию с потом. С этой неприятностью можно бороться разными способами: смените дезодорант или используйте режим предварительной стирки для одежды, на которой появляются пятна.

12. Следы от ношения бижутерии на теле

Даже самая изысканная бижутерия может оставлять темные следы на коже, которые выглядят небрежно. А все потому, что красивые колечки и сережки содержат никель, медь или хром, которые окисляются при соприкосновении с кожей. Если эти украшения дороги вашему сердцу и вы не хотите от них отказываться, покройте их прозрачным лаком для ногтей, и тогда руки будут выглядеть аккуратно.