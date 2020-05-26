12 нестандартных примеров маркетинга, которые помогли компаниям заработать миллионы

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История маркетинга знает массу примеров, когда на первый взгляд простая реклама приносила компаниям миллионы долларов. Иногда маркетологи, сами того не ожидая, делают настолько успешные маркетинговые ходы, что зрители готовы покупать товар, даже если раньше он был не нужен.

Мы в AdMe.ru изучили десятки видеороликов и акций и выбрали те, которые навсегда остались в наших сердечках и сделали компании узнаваемыми.

Jeep и форма фар

Одна из новых моделей Jeep стала продаваться хуже, но никто не мог понять почему. Тогда компания пригласила на помощь звезду маркетинга Клотера Рапая. Специалист оценил обстановку и пришел к необычному решению. Он предложил вернуть новой модели круглые фары, как было раньше. Клотер предположил, что для американских потребителей Jeep ассоциируется со свободой: Диким Западом, скоростью и... лошадьми. Иными словами, автомобилисты видели в машине живое существо — лошадь. Квадратные фары разрушили эти представления. Jeep изменили фары на круглые и вернули потребителям прежние ассоциации.

Nestle и культура кофе

В 1970-е годы компания Nestle зашла на японский рынок. Ни для кого не секрет, что японцы больше любят чай, чем кофе. Поэтому перед тем, как поставить кофе на полки в магазинах, компания провела множество маркетинговых исследований. Они показали, что японцам нравится напиток и они готовы его покупать. Тем не менее кофе продавался плохо. Маркетологи из Nestle выяснили, что, хотя японцам и нравится вкус кофе, он слишком непривычен для них. У жителей этой страны просто нет необходимых ассоциаций и воспоминаний из детства. Многие из них провели ранние годы, наблюдая, как вся семья пьет чай. Тогда компания запустила в продажу несколько видов конфет со вкусом кофе. Дети с детства привыкали к вкусу напитка и во взрослом возрасте также оставались верны неповторимому аромату. Своими действиями Nestle «вырастила» себе потребителей. По статистике, в 2020 году японец употребляют в среднем 2,1 кг кофейных зерен в год.

Burger King и лайки постов 10-летней давности

Wait why is Burger King going through my tweets from 2010 pic.twitter.com/KblSOz5uFL — Brant Daugherty (@brantdaugherty) January 23, 2019

В начале прошлого года пользователи твиттера массово получали уведомления о том, что Burger King лайкнул их твиты 2009 и 2010 года. Уведомление получили миллионы пользователей, многие из них поделились странным явлением в социальных сетях. История стала вирусной — весь мир хотел знать, почему Burger King обратил внимание на старые посты. Компания не стала держать интригу. Оказалось, что акция была приурочена к возвращению в меню позиции, которая впервые появилась в ресторане 10 лет назад: «Некоторые вещи из 2010 года заслуживают внимания, например ваши твиты. А внимания заслуживает funnel cake fries, блюдо снова в меню. Закажите в наших ресторанах» (funnel cake fries — американский десерт из теста во фритюре. — Прим. AdMe.ru). Благодаря такому ходу Burger King получил сотни упоминаний в социальных сетях, о нем говорили блогеры и писали интернет-издания. Словом, акция прошла успешно.

Чипсы Lay’s и новая упаковка

Маркетологи из Lay’s решили обновить упаковку. На пачках чипсов компания разместила улыбающиеся лица. Они расположены так, чтобы каждый мог подставить пачку к своему лицу и получить забавную фотку. Эффект от маркетингового хода превзошел все ожидания. Социальные сети наполнились фотографиями с чипсами. Множество людей отправились в магазин за забавной пачкой. Необычный рекламный ход нашел отклик в сердцах потребителей.

Нейлоновые чулки и шведское телевидение

В 1962 году в Швеции появились нейлоновые чулки. Продажи шли плохо — жительницы Швеции не хотели отказываться от шелка в пользу нейлона. Производители искали способ разрекламировать новый товар и обратились на телевидение. Телевизионщикам в голову пришла гениальная мысль. Эксперт по телевизору заявил, что сделать черно-белый телевизор цветным можно, если натянуть на него нейлоновые чулки разных цветов. Передача вышла в эфир 1 апреля — День шуток и смеха. Не все зрители поняли, что это шутка, — тем же вечером они со всех ног бросились в магазины, чтобы купить разноцветные чулки. Конечно, фильмы не стали цветными. На все претензии телевидение отмахнулось — дескать, это была шутка. Дамам ничего не оставалось, как носить купленный нейлон.

Puma, Пеле и развязанные шнурки

В 1970 году в США проходил чемпионат мира по футболу. Известный футболист Пеле задержался на несколько секунд перед тем, как выйти на поле, — ему нужно было завязать шнурки. В этот момент все камеры были прикованы к нему и весь мир увидел, что футболист носит кроссовки марки Puma.



По слухам, за такую ненавязчивую рекламу Пеле получил $ 25 тыс. Люди по всему миру увидели, какие именно кроссовки носит звезда, — акцию нельзя назвать неуспешной.

Батончик Milky Way, который не тонет в молоке

Разрабатывая рекламную стратегию, компании часто формируют УТП — уникальное торговое предложение. Как правило, УТП — это именно то, что отличает компанию от аналогичных. Иногда придумать уникальное предложение бывает сложно, и тогда на помощь приходит псевдо-УТП. Один из наиболее известных примеров такого предложения — реклама шоколадных батончиков Milky Way, которые «не тонут в молоке». На самом деле мало кто из потребителей пытался утопить шоколадку в молоке, но кому есть до этого дело? Реклама стала вирусной и даже вошла в книги по маркетингу как хороший пример того, как можно сформировать УТП, не обладая особенными преимуществами.

IKEA и большая мебель

В 1980-е годы IKEA вышла на американский рынок. Продажи шли не так хорошо, как хотелось бы. Маркетологи обратили внимание, что мебель и утварь IKEA просто слишком маленькие для больших американских домов. Шведские диваны были слишком маленькими, а шторы — короткими. Компания приняла решение увеличить габариты мебели и товаров, чтобы они лучше вписывались в просторные дома. Этот шаг стал одним из самых важных на пути к завоеванию американского рынка.

Nivea, кукла и крем от солнца

Nivea запустила в продажу новый продукт — детский крем от солнца. Компания хотела научить детей защищать кожу, но не знала как. Наконец маркетологи предложили гениальный выход. Вместо скучных мастер-классов специалисты выпустили в продажу... куклы. Пролежав на солнце, такая игрушка начинала краснеть. В комплекте к кукле прилагался крем. Если помазать средством игрушку, краснота спадала. Компания раздавала игрушки бесплатно, и ход сработал. За свой креатив Nivea получила Гран-при на фестивале в Каннах.

Old Spice и мужчина на коне

Впервые компания Old Spice представила гель для душа в 2003 году, но уже к 2006-му потеряла свои позиции на рынке. Спрос на продукцию падал, срочно нужно было принимать меры. Old Spice провела исследование и выяснила, что более 50 % покупателей их продукции — женщины, которые покупают гели для своих мужчин. В феврале 2010 года компания запустила первый ролик из серии «Мужчина, который пахнет так же, как мог бы пахнуть ваш мужчина». Реклама настолько понравилось пользователям, что компания сняла еще более 180 роликов, на которых парень из рекламы отвечал на вопросы покупателей. Креативную рекламу до сих пор вспоминают зрители по всему миру.

Domino’s Pizza и «неудобная правда»

В 2010 году Domino’s Pizza запустила сенсационную рекламную кампанию. В ролике маркетологи изучают отзывы на пиццу и очень огорчаются, услышав фразы «худшая пицца, которую я когда-либо ел», «корочка на вкус как картон», «соус как обычный кетчуп». Далее в ролике появляется президент компании, который признается, что расстроен результатом, и обещает «работать днями, ночами и выходными», чтобы исправиться. Domino’s Pizza изменила рецептуру и технологию приготовления, а также усовершенствовала систему доставки. Рекламная кампания привела к росту цен акций — в 2010 году акция Domino’s Pizza продавалась за $ 9, а в 2017-м ее цена превышала $ 160.

Прокладки и непонятное название

В 20-е годы прошлого века женщины старались не рассказывать всем подряд о том, что у них критические дни. Дело не в обычной стыдливости. В те времена считалось, что женщинам во время ежемесячного «недуга» доверять нельзя, им даже лучше не посещать занятия. Дескать, что от них можно ждать во время «этих дней»? Поэтому производители столкнулись с проблемой: как рекламировать товар, который нельзя называть вслух? В компании Kimberly-Clark придумали гениальный ход: они начали продавать продукцию под названием Kotex. В большинстве случаев мужчины не знали, что это такое. Название продукта стало у женщин чем-то вроде кодового слова, и новый товар быстро стал популярным. По легенде, на одном из званых обедов молодой американец даже воскликнул: «Я бы хотел, чтобы мне объяснили, что такое Kotex!» Ответа он не получил.