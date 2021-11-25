12 неожиданных фактов о платьях, которые показывают, что мода прошлых веков — это не для слабонервных

В прежние века одежда служила не только для защиты человека от превратностей погоды и украшения его внешнего вида. Наряд мог рассказать о своем хозяине все: о его материальном благосостоянии, о социальном статусе, о семейном положении. С одной стороны, это упрощало жизнь: не надо было отвечать на смущающие вопросы незнакомцев. С другой стороны, выбор подходящего гардероба в таких условиях был непростым делом.

Нам в AdMe.ru стало любопытно, какие скрытые послания оставляли женщины прошлого в своих туалетах.

Для каждого этапа траура подбирался свой наряд и цвет

В конце XVIII и на протяжении всего XIX века женщины в Британской империи следовали строгому этикету в траурный период. Именно одежда должна была продемонстрировать остальному миру, как давно семью постигла утрата и насколько дама готова контактировать с окружающими. 2 года все наряды в гардеробе были исключительно черных тонов. Всю глубину печали показывала тяжелая вуаль, которую надевали поверх платья. В последние 6 месяцев наступал так называемый полутраур. Женщинам разрешалось носить более легкие и нарядные ткани, такие как шелк или бархат. Дамы отдавали предпочтение приглушенным цветам: серому, лиловому и фиолетовому. Особенно строгие правила царили в эпоху правления королевы Виктории, которая сама носила траур по супругу до конца своих дней.

Открытое декольте не обязательно говорило о легкомысленности барышни

Считается, что в прошлые века дамы старались одеваться скромнее, чем современные модницы. Однако те детали, которые, по нашему мнению, существовали для сокрытия женского тела — пышные юбки и шарфики, украшавшие декольте, — на самом деле казались окружающим вызывающими и вульгарными. Обилие дорогой ткани нарочито демонстрировало богатство и высокий социальный статус дамы, что считалось неприличным. Так что низкое, ничем не прикрытое декольте говорило о скромности девушки, а не о ее распущенности.

Длину платья определяла не только скромность дамы

Женщины не всегда стремились скрывать свои щиколотки от нескромных взоров окружающих. В XIX веке демонстрировать эту часть тела действительно было неприлично. Но дамы XVIII века спокойно могли обнажить свои конечности на людях, чтобы, например, поправить чулок. Только голые ноги считались табу. Носить пышные и при этом длинные юбки было просто небезопасно — девушка могла споткнуться на лестнице. Другая вещь, которая определяла длину туалета, — это его назначение. Вечерние и праздничные наряды прикрывали щиколотки. А вот платья для пеших прогулок были чуть подрезаны спереди по подолу, чтобы девушкам было легче передвигаться по городу.

Цвет наряда имел значение

Не только фасон, но и цвет платья говорили окружающим о социальном статусе человека. Красители, которые придавали нарядам сочные и насыщенные тона, стоили дорого. Поэтому черные, алые и синие детали туалета могли себе позволить только знатные люди. Окраска ткани могла занимать не один день. Счастливчики, которые имели доступ к драгоценным материалам, с помощью которых тканям придавали нужные оттенки, наживали немалое состояние.

В XVIII веке в моду вошел розовый цвет. До этого такие тона в одежде практически не использовались. В розовых нарядах могли показаться только аристократы. Причем подобные тона были популярны как у женщин, так и у мужчин. Другим цветом, который был доступен исключительно знатным и богатым особам, стал зеленый. Получить стойкий и насыщенный оттенок было крайне сложно.

Для посещения оперы и театра выбирали разные туалеты

Поход в театр был ответственным делом. Подходящий наряд выбирали в зависимости от того, какое представление показывали на сцене. Если дама собиралась полюбоваться пьесой, то одевалась скромно. Уместным было дневное платье, предназначенное для прогулок, спокойных и темных тонов. Туалет дополняла верхняя одежда: головной убор и манто. Перчатки подбирались в тон наряду. Белый цвет здесь был неуместен. Посещение оперы было совсем другим делом. Для такого случая выбирали вечернее, богато украшенное платье из плотного материала, с глубоким декольте и открытыми плечами. Легкие ткани легко сминались в давке. Дама могла появиться в плаще или манто, которое обычно было белого цвета и с дорогой вышивкой. Обязательной деталью были белые перчатки и драгоценности, а вот шляпку надевать не требовалось. Из аксессуаров в оперу брали веер, букет цветов, лорнет и платочек.

В утреннем платье нельзя было принимать гостей

Все наряды обычно делились на 3 категории: утренний, дневной и вечерний. Так что знатные барышни порой меняли туалеты по нескольку раз в день. Для первой половины дня предназначалось несколько платьев. В одних дама завтракала, умывалась и занималась домашними делами. Это был наряд, напоминавший халат, который быстро надевался и легко застегивался. Только прислуга и ближайшие родственники могли лицезреть ее в таком виде. Существовали и исключения, хотя друзьям и знакомым было неприлично являться с визитом раньше определенного часа. Другой туалет был предназначен для встречи гостей. Это мог быть запашной наряд, надетый поверх юбки, или обыкновенное платье. Некоторые дамы прикрывали волосы чепчиком, но это не приветствовалось: таким образом дама показывала свою лень или неряшливость. Значит, она не захотела потратить время, чтобы должным образом привести свою шевелюру в порядок. Вечерние наряды были более откровенными. Декольте могло быть более открытым, а рукава короче. Хотя вид наряда диктовало мероприятие, на которое отправлялась дама. Головные уборы не были обязательной деталью. Женщины могли украсить свою прическу драгоценностями, перьями или цветами.

Бальные наряды и одежда для ужина отличались друг от друга

Вечер знатная дама могла провести дома или отправиться в свет. Выбор подходящих развлечений был достаточно велик: бал, званый ужин, прием, театр. И для каждого повода существовал свой наряд. Самые яркие и пышные платья надевались на бал. В отличие от утренних и дневных туалетов низкое декольте только приветствовалось. Рукава укорачивались или вообще могли отсутствовать. Одежду декорировали с помощью металлических нитей, жемчужин и драгоценных камней. Для юных дев выбирали легкие и струящиеся материалы, ведь им предстояло много танцевать. Более взрослые барышни выбирали тяжелые и богатые ткани, такие как атлас и муар. А вот демонстрировать слишком много обнаженной кожи за обеденным столом считалось неприличным. Если только ужин и бал не были одним мероприятием. Для трапезы выбирали платье поскромнее, с более глухим вырезом и длинными рукавами. Прическу можно было украсить драгоценностями или живыми цветами. Искусственные бутоны, вплетенные в пряди, казались вульгарными.

Для посещения королевского двора требовался особый туалет

Придворную одежду отличали богатство и пышность отделки. Единственный минус — туалеты безнадежно отставали от моды. В начале XIX века дамы являлись на встречу с королевскими особами в нарядах, которые были популярны столетие тому назад. Какие бы изменения ни вносились в придворный наряд, некоторые детали присутствовали всегда. Платье украшали шлейфом: обычно это был отдельный от юбки элемент не менее 3 метров в длину. Наряд подбирался длинный и с глубоким вырезом. Прическу украшали страусиными перьями.

Дамы выбрасывали свои платья после путешествия

В прежние века путешествие, которое сейчас занимает несколько часов, могло растянуться на недели и месяцы. Поездка, которая обычно проходила на поезде или пароходе, работавших на угольной тяге, была не самым чистым и приятным делом. Поэтому лучшие туалеты хранились в сундуках и чемоданах, а дамы надевали самые простые и неприглядные. Чем темнее было платье и грубее ткань, тем лучше. На такой одежде пятна и следы сажи были не так заметны. После окончания вояжа некоторые брошюры для путешественников предлагали выбросить платье.

Девушки тщательно продумывали свой наряд, перед тем как отправиться на прогулку

Любое дневное занятие, будь то поход по магазинам, визит к подруге или прогулка по парку, предполагало особый наряд. Обычно дневные платья были скромными, с небольшой отделкой. Предпочтения отдавались темным тонам, например коричневому. В гостях было неприлично снимать шляпку и шаль. Иначе гостья намекала хозяйке, что планирует задержаться. Подол таких нарядов был короче обычного, и его не украшали шлейфом. В ином случае дама рисковала собрать весь мусор на улице. Если женщина выезжала на прогулку в открытом экипаже, выбиралась более нарядная и богатая одежда. Ибо цель таких прогулок обычно заключалась в том, чтобы показать себя. Ну и заодно на других посмотреть. Прогулочные туалеты шили из тканей ярких и сочных тонов.

Подготовка к походу в церковь была ответственным делом

Выбор наряда для похода в церковь был особенно сложным делом. С одной стороны, дамы старались выбирать изящные и дорогие наряды. Ведь подобные визиты были общественным мероприятием. С другой стороны, в храме женщине стоило демонстрировать скромность и благочестие. В любом случае на службу старались не надевать наряды из шелка. Ткань предательски шуршала при каждом движении и раздражала окружающих.

Женские платья влияли на развитие архитектуры

В прошлые века существовали различные способы придания юбкам пышности. Одним из вариантов было панье — специальный каркас из стальных прутьев или китового уса. В разные периоды его форма варьировалась. Особенно тяжело приходилось барышням во времена Марии-Антуанетты, когда окружность юбок могла достигать 2 метров. Перемещаться в таком наряде было достаточно сложно. Для того чтобы проскользнуть в некоторые дверные проемы, дамам приходилось поворачиваться боком. Да и прогуливаться под ручку они вряд ли смогли бы. Панье даже стали делать на шарнирах, дабы юбку при необходимости можно было согнуть или сложить. Архитекторам пришлось придумать новую форму лестничных перил. Стойки делали изогнутыми, чтобы барышни могли спокойно передвигаться по ступенькам, держась за перила.