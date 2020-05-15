12 неожиданных фактов о Казимире Малевиче — отце нового искусства, талантливом дизайнере и авторе слова «невесомость»

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Казимир Малевич — известный всему миру художник-авангардист, теоретик искусства, философ, дизайнер. Он творил в противоречивое время, и само его творчество было таким же — парадоксальным, неоднозначным и бросающим вызов всему, что было до него. Неслучайно именно этим выдающимся человеком и именно в эту эпоху было предложено новое направление в искусстве — супрематизм, которое стало одним из важнейших направлений в авангардном искусстве и абстракционизме.

AdMe.ru вспоминает факты из жизни и творчества великого художника, который дерзнул отказаться от изображения «бесстыжих венер» и сумел «преобразиться в нуле форм».

Был старшим из 14 братьев и сестер

По происхождению родители Малевича были поляками. Казимир — 1-й ребенок в семье. Он родился в 1879 году в Киеве, его детство прошло в селе в относительно спокойные годы, когда огромной страной управлял царь-миротворец Александр III, и до того, как весь привычный уклад жизни должен будет перевернуться вверх тормашками, оставалось еще немало лет. У мамы и папы Казимира в общей сложности родилось 14 детей, но только 9 из них дожили до зрелого возраста

Его первая картина бесследно исчезла

Первую картину в технике масляной живописи художник написал, когда ему было 16 лет. Картина называлась «Лунная ночь» и изображала реку с лодкой на берегу. Только вот увидеть ее у нас не получится: один из друзей Казимира, не спросив самого художника, предложил продать картину и отнес ее в магазин. Там ее быстро купили за 5 рублей. Где она находится сейчас, неизвестно.

Его забраковали в училище живописи. 2 раза

В 1904 году Малевич решил круто изменить свою судьбу и переехал в Москву. Его жена и дети остались в Курске (туда молодой художник перебрался с родителями 8 годами ранее). В Москве Казимир подал прошение о приеме в Московское училище живописи, ваяния и зодчества — ему отказали. Год спустя попробовал еще раз, и снова его постигла неудача.

Пел одну и ту же песню во время работы

Как вспоминала Евгения Васильевна Полуэктова, племянница жены Малевича Софьи Рафалович, у художника существовал определенный ритуал работы. Он долго обдумывал замысел картины, а потом быстро наносил краски на полотно. При этом художник напевал один и тот же мотив: «Тумба-тумба, тумба-тумба...» Он состоял из 4 нот: до-до — ре-ре — ля-ля — до-до.

Назвал дочку в честь своего творческого объединения

В 1919 году художник переехал в Витебск и стал руководить творческой мастерской в Народном художественном училище. Вскоре вокруг Малевича образовалась группа преданных учеников, которые стали называться УНОВИС (Утвердители Нового Искусства). «Черный квадрат» был эмблемой и манифестом нового объединения. Значок с квадратом адепты нового искусства прикалывали на пальто. В это время у Казимира Севериновича родилась дочь, которую в честь объединения он назвал Уной.

Дружил с Сергеем Есениным

По словам Е. В. Полуэктовой, художник был дружен с Сергеем Есениным. Малевич даже создал потрет приятеля, выполнив его тушью. Эта работа пропала после войны.

И сам писал стихи

Когда разрывает вашу камеру чувство Неизвестная тревога, ищите в нем нового когда от формы страх поразит ваше сознание Немедленно делайте в страхе. Казимир Малевич

Стихи Малевич писал на протяжении почти всей творческой жизни. Наибольшее число белых стихов художника приходится на супрематический период его творчества. Поэзия Малевича так же необычна, нова и революционна, как и стиль живописи художника.

Был дизайнером

Казимиру Малевичу пришла мысль о замене традиционного декора абсолютными геометрическими формами. Еще до революции супрематисты стали пытаться внедрить новый декор в повседневный обиход. Вообще, пожалуй, именно авангардистов можно считать первыми дизайнерами в Советском Союзе. В 1920 году в Витебске эти попытки наконец получили логическое завершение: супрематизм пришел в обиход в виде плоского орнамента на стенах, посуде, тканях и одежде. В мастерских стали изготавливать образцы тканей по эскизам Малевича. Малевич и другие супрематисты обогатили историю мирового фарфора оригинальными геометрическими формами и подходом к росписи. В результате творческой находки художника Императорский фарфоровый завод выпустил серию получашек. С точки зрения Малевича, чашкам незачем быть непременно круглыми. Кроме того, Казимир Малевич разрабатывал эскизы «супрематических платьев», которые должны были стилистически соответствовать новой окружающей среде человека.

Разработал флакон для духов

В 1908 году хозяин парфюмерной фабрики Александро Брокар заказал Казимиру Малевичу создать флакон для мужского одеколона — художник тогда как раз нуждался в деньгах. Упаковка одеколона «Северный» была из матового стекла в виде глыбы льда, на верхушке которой сидит белый медведь. Одеколон пользовался большой популярностью.

Придумал слово «невесомость»

Казимир Малевич не только произвел переворот в мировой живописи, но и ввел в русский язык новые слова. «Невесомость» Малевича означает рациональность технического прогресса, идеал которого — преодолевший свой вес и поднявшийся в воздух аэроплан. Это потом, с приходом космической эпохи, слово войдет в обиход в несколько ином значении. В собственном словаре Малевича можно найти слова «всезверь» (обобщенная сущность окружающего мира, на которую воздействует человек), «земляниты» (утопическое население будущего), «кинореска» (современное по технологии искусство, но устаревшее по форме или содержанию) и др.

Создал несколько «Черных квадратов»

Несведущий человек, который только начинает знакомиться с авангардным искусством, может быть крайне удивлен тем, что найдет самую обсуждаемую мировую картину и в Эрмитаже, и в Третьяковке, и в Русском музее. На сегодняшний день известно уже 4 варианта «Черного квадрата». Они различаются фактурой, цветом. Дело в том, что Казимир Малевич с различными целями создал несколько авторских вариантов известной картины. Самый первый квадрат, как и 4-й вариант, принадлежит Третьяковской галерее — он написан в 1915 году. Интересно, что, по легенде, 4-й вариант Малевич написал специально для персональной выставки в Третьяковской прямо в залах галереи.

Не только геометрия. Малевич писал и «понятные всем» картины

Многие скептически относятся к авангардному искусству и часто говорят: «Я так тоже могу нарисовать» и «Да эти художники сами рисовать не умеют». На самом деле это, конечно, не так: все великие мастера сперва научились рисовать в академическом стиле. Это было основой их гениальности, на которую уже потом наслаивалось желание новизны, прорыва и исследования искусства. «Когда исчезнет привычка сознания видеть в картинах изображение уголков природы, мадонн и бесстыжих венер, — писал Казимир Малевич, — тогда только увидим чистое живописное произведение. Я преобразился в нуле форм и выловил себя из омута дряни академического искусства. Вещи исчезли как дым...» В копилке Малевича можно найти и реалистичные пейзажи, и картины в духе импрессионизма. В последние годы жизни, например, художник все чаще прибегал к классическому стилю живописи и создавал утонченные портреты.

Как вы относитесь к творчеству Казимира Малевича?