12 небанальных фактов о разных странах, в которых живут так, как мы и помыслить не можем

Иностранцы называют наши пельмени «мокрыми пирожками» и приходят в недоумение от выкупа на свадьбе. А сами, оказывается, творят кое-что похлеще: женятся на деревьях, всем скопом бьют посуду в гостях и обваливают в перьях и патоке женихов и невест.

Мы в AdMe.ru в очередной раз поразились укладу жизни в разных странах. А теперь настал ваш черед подивиться многогранности нашего мира.

1. В Германии накануне свадьбы в доме невесты собираются гости, чтобы перебить посуду

Считается, что эта традиция обеспечивает удачный брак, ведь посуда бьется к счастью.

2. В Арабских Эмиратах своя «Фабрика звезд»: это ТВ-шоу, где состязаются поэты. Главный приз — $ 1,3 млн

«Поэт миллиона» — телевизионный конкурс для самых талантливых арабских стихотворцев. Он стал одним из популярнейших телешоу за всю историю ТВ в этой стране: его посмотрели 18 млн зрителей! Жюри оценивает и сам текст, и артистические способности участников. А призы — от $ 272 тыс. до $ 1,3 млн — получают пятеро лучших поэтов. Это не единственное ТВ-шоу, посвященное арабской лирике: есть еще и «Принц поэтов».

3. Днем рождения в племени химба считается день, когда женщина решила зачать и в ее голове зазвучала песня будущего ребенка

В день, когда будущая мать принимает решение о зачатии, она уединяется и ждет, когда к ней придет особая песня. Ею будут встречать новорожденного, и она же будет сопровождать все важные моменты в его жизни. Племя будет напевать ее, чтобы утешить малыша, если он ушибся и плачет, и чтобы напомнить ему, кто он и откуда.

4. В Индии можно сочетаться браком с деревом

В Индии большое значение придают астрологии: считается, что, если ребенок появился на свет в неудачный день или час, в будущем он может стать причиной ранней смерти своего супруга. Но человек может избавиться от предначертания, заключив брак с деревом. Все неприятности обрушатся на ложного «супруга», и следующий, настоящий, брак будет счастливым.

5. Зимой жители Нидерландов массово ныряют в ледяную воду

В мероприятии принимают участие тысячи человек от мала до велика. А самой традиции уже 100 лет.

6. В Гамбии избиратели голосуют с помощью стеклянных шариков

В стране много неграмотных, поэтому голосование проводят так: избиратели бросают стеклянные шарики в металлические барабаны, цвета которых соответствуют разным кандидатам. Благодаря колокольчику в барабане члены избирательной комиссии слышат, если кто-то проголосует больше одного раза. Чтобы не путать звуки колокольчиков и велосипедных звонков, езда на велосипеде возле избирательного участка запрещена. Проголосовав, избиратели опускают палец в несмываемые чернила.

7. Девочки народа невари выходят замуж за фрукт

У неварцев, коренных жителей долины Катманду в Непале, существует традиция «выдавать замуж» маленьких девочек за плод дерева баиль, или каменное яблоко — символ одного из индуистских божеств. Считается, что, если настоящий супруг девушки умрет, она не будет вдовой, так как у нее есть первый, бессмертный «муж».

8. В Северной Шотландии принято «очернять» жениха и невесту: публично обваливать их в чем-нибудь липком

«Очернение» происходит за несколько дней до свадьбы. Друзья «похищают» будущих супругов, обваливают в патоке, муке, перьях и какой-нибудь гадости, а затем под улюлюканье, свист и грохот кастрюль возят по улицам на заднем сиденье грузовика. То, что будущие новобрачные стойко переносят эту грубоватую церемонию, говорит о том, что они готовы к трудностям семейной жизни.

9. В Армении игра в шахматы — обязательный школьный предмет

В Армении с 2012 года дети со 2-го по 4-й класс изучают игру в шахматы. Считается, что это улучшает концентрацию внимания.

10. Детей ненцев забирают со стойбищ на вертолете в начале учебного года, а родители приезжают на родительские собрания из тундры на снегоходах

Ненцы — коренной народ российского Севера. Они ведут кочевой образ жизни, их основное занятие — оленеводство. Чтобы получить среднее образование, ненецкие дети на весь учебный год отправляются в школу-интернат, куда их доставляет вертолет. В каникулы родители приезжают за ними на снегоходах и отвозят в родной чум. А самые ответственные мамы и папы посещают родительские собрания.

11. В Северной Корее женщины служат в армии 3 года, мужчины — 10 лет

В КНДР призыв в армию обязателен для всех, кто достиг 17 лет. Причем мужчины служат в 3 с лишним раза дольше, чем женщины.

12. В Южной Корее популярны cвахи и браки по договоренности

Для брака в Южной Корее любовь — дело десятое. Хотя последнее слово остается за будущими супругами, в устройстве их личной жизни участвуют родители, другие родственники, свахи и брачные агенты. А у кандидатов в женихи и невесты имеется резюме, где перечислены всех их достоинства: от социального статуса до размера зарплаты. Я — будущая корейская теща. При вступлении в брак оценивается все: внешность, рост, отсутствие пластических операций, университетское образование, родители, их карьера и здоровье, наличие «знаменитых» родственников и т. д. Родня собиралась на праздники и оценивала внешность моих дочерей: «Так, двойное веко есть — сэкономили родителям $ 3 тыс. Скулы четко очерчены — 10 тыс., переносица есть — 7 тыс. и т. д.». Детей тщательно осматривали, потом психанули со словами: «Бесите: даже зубы ровные детям передали!» © Oksana Jin / AdMe.ru

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