12 названий еды, которые пишут с ошибками даже те, у кого были одни пятерки по русскому языку

Русский язык многогранен. Можно всю жизнь говорить на нем, но все равно каждый день узнавать что-то новое. Он меняется вместе с нами, в нем появляются новые выражения и правила.

AdMe.ru понимает, что овладеть в совершенстве русским языком — это та еще задачка. Некоторые слова приходится просто заучивать. В этой статье мы рассмотрим 12 названий еды, которые часто пишут неправильно.

Безе

Слово «безе» заимствовано из французского: baiser в переводе означает «поцелуй». В обоих слогах следует писать букву Е. В 1-м слоге гласная безударная, поэтому проверить ее сложно. При появлении сомнений лучше всего воспользоваться словарем.

Мороженое

Многие допускают ошибку, когда пишут название любимого лакомства. Если «мороженое» в предложении является именем существительным или прилагательным, то используется только одна буква Н. Но и с двумя Н написание тоже возможно, если слово является причастием. Например, «замороженные куриные крылья».

Сэндвич или сандвич

Слово «сэндвич» заимствовано из английского языка — sandwich. Несмотря на то, что в речи его используют не один год, в написании все еще существует вариативность. На данный момент в орфографических словарях фиксируют два возможных написания: через А, что соответствует языку оригинала, и через Э, потому что так произносится слово. Вариант с гласной Е считается неверным.

Рикотта

Запомнить написание слова «рикотта» несложно. Оно не отличается от итальянского оригинала— ricotta. Это традиционный сыр в Италии, который создается из остатков сыворотки после приготовления моцареллы или других сыров. Его часто используют в качестве начинки для пирогов и ленивых вареников.

Корнишоны

Корнишоны — словарное слово, написание которого не вызывает споров. Произошло от французского cornichon. В 1-м слоге — О, во 2-м — И, в 3-м — О (согласно правилу правописания гласных после шипящих и Ц).

Пирожное

«Пирожное» произошло от слова «пирог». В процессе присоединения суффикса гласная буква не добавляется, а Г сменяется на Ж. Никакой лишней буквы Е в середине быть не должно, хотя соблазн вставить ее велик.

Бефстроганов

Как только не пишут это слово: и «беф а-ля Строганов», и «мясо по-строгановски». Даже в меню ресторанов можно встретить подобные варианты. Слово произошло от французского bœuf (говядина) и фамилии Строганов. Но самый частый вариант все-таки «бефстроганов».

Картофель фри

«Фри» — неизменяемое имя прилагательное иноязычного происхождения, называющее признак и способ приготовления. «Картофель фри» следует писать раздельно, без дефиса. Для сравнения возьмем пример с «грилем»: «овощи гриль» — это овощи, приготовленные на гриле, дефис не ставим. А вот «решетка-гриль» пишем через дефис, потому что «гриль» обозначает устройство для приготовления.

Матча

Матча — это порошковый зеленый чай из Японии. Так как для нас этот напиток пока является экзотическим, то многие неправильно пишут его название. Ударение, кстати, нужно делать на первую А.

Гаспачо

В интернете встречаются два варианта написания — «гаспачо» и «гаспаччо», однако верным является лишь вариант с одной Ч. По аналогии с другими заимствованными из испанского языка словами, которые оканчиваются на -cho: «мачо» (macho), «гаучо» (gaucho).

Халапеньо

«Халапеньо» — испанское слово. Это сорт перца, который ценится за свою остроту. Словари фиксируют лишь один вариант написания.

Маракуйя

В некоторых словах иноязычного происхождения Й пишется перед буквами Е, Ю, Я, И. К таким словам как раз относится «маракуйя». Несмотря на то, что букву Й хочется выбросить, она нужна. В «Русском орфографическом словаре» зафиксирован только один вариант написания названия этого экзотического фрукта.

Какие слова русского языка, по вашим наблюдениям, часто пишут неправильно?



