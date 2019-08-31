11 наших соотечественников, которые смогли встать в один ряд с западными артистами

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Как известно, чтобы стать популярным, одного таланта недостаточно — нужно много работать, покорять новые вершины и превозмогать себя. А чтобы добиться успеха в чужой стране, нужно трудиться еще больше.

Мы в AdMe.ru вспомнили россиян, в молодом возрасте добившихся признания за рубежом. Взглянув на них, вы захотите воскликнуть: «Это наш!», и вполне оправданно.

Кантемир Балагов, 28 лет

Кантемиру Балагову, талантливому парню из Нальчика, всего 28, а у него за плечами уже немалое количество наград. 2 приза Каннского кинофестиваля молодому режиссеру принесли картины «Теснота» и «Дылда». За последний Балагов также получил премию Международной федерации кинопрессы.

Ульяна Сергеенко, 38 лет

Ульяну Сергеенко за особенный стиль а-ля рюс часто называют «русской матрешкой». Начинала свой путь она как фотограф, а сейчас является единственным российским кутюрье, официально включенным в расписание Недели высокой моды в Париже. Среди клиенток Ульяны Сергеенко значатся Ким Кардашьян, Анджелина Джоли, Мадонна, Рианна и другие модницы.

Покрас Лампас, 27 лет

Покрас Лампас — официальный амбассадор движения «каллиграффити» (сочетание слов «каллиграфия» и «граффити». Известность пришла к Покрасу после создания на крыше «Красного Октября» самого большого каллиграфического рисунка в мире — его длина сопоставима с высотой 22-этажного дома. После этого на художника посыпались предложения от крупных брендов. Сейчас Покрас Лампас сотрудничает с Lamborghini, Pirelli, Nike, Adidas и Levi’s.

Роман Васьянов, 38 лет

Благодаря таланту и упорству российский кинооператор Роман Васьянов уже к 30 годам добился признания в Голливуде. На его счету работа над картинами «Отряд самоубийц», «Ярость», «Патруль» и многими другими.

Илья Найшуллер, 35 лет

Об Илье Найшуллере заговорили после его дебютного фильма «Хардкор». Премьера фильма прошла на Международном кинофестивале в Торонто и в первый же уик-энд проката в США «Хардкор» собрал $ 5,1 млн. А еще Найшуллер снял нашумевший клип для The Weeknd’а, и вы, скорее всего, тоже об этом слышали.

Little Big

Эпатажная рейв-группа Little Big с каждым годом становится все популярнее. За спиной у группы 3 альбома, 22 видеоклипа и почти 950 миллионов просмотров. Самый популярный клип «SKIBIDI» набрал 272 миллиона просмотров и породил популярный челлендж. За 6 лет своего существования Little Big поучаствовали в десятках крупнейших европейских фестивалей и выступили на одной сцене с такими гигантами, как Die Antwoord.

Саша Пивоварова, 34 года

Саша Пивоварова — одна из самых востребованных топ-моделей и муза многих именитых дизайнеров. Карьера девушки быстро пошла в гору во многом благодаря необычной внешности: большим глазам, высоким скулам и пухлым губам. Саша сотрудничала с ведущими модными домами: Chanel, Christian Dior, Louis Vuitton и 6 сезонов являлась лицом Prada.

Юрий Колокольников, 38 лет

За спиной Юрия Колокольникова весьма обширная фильмография, благодаря чему его заприметили американские режиссеры. Совсем недавно мы видели его в культовом сериале «Игра престолов», боевиках «Телохранитель киллера» и «Хантер Киллер». Впереди у Колокольникова сотрудничество с Кристианом Бейлом и Кристофером Ноланом.

Кирилл Рихтер, 29 лет

Кирилл Рихтер появился на музыкальной сцене совсем недавно, но уже стал хедлайнером неоклассики. Его концертов ждут в английском Альберт-холле и немецкой Эльбской филармонии. А в 2018 году Кирилл Рихтер стал автором музыкальной темы чемпионата мира по футболу FIFA 2018 для телеканала Fox Sports.

Григорий Добрыгин, 33 года

Григорий Добрыгин в свои 33 года уже успел получить «Серебряного медведя» от Берлинского кинофестиваля за лучшую мужскую роль. Еще его можно увидеть в одном фильме с Рейчел Макадамс и Юэном Макгрегором.

Гоша Рубчинский, 35 лет

Невозможно оставаться равнодушным, глядя на успех дизайнера Гоши Рубчинского. Он популяризировал стиль нормкор и вошел в список 500 самых влиятельных людей индустрии моды Business of Fashion. Гоша Рубчинский сотрудничал с Adidas, Burberry, а еще стал специальным приглашенным дизайнером на флорентийском смотре мужской моды Pitti Uomo.

А кого бы вы добавили в этот список?