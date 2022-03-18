12 знаменитостей, настоящие профессии которых перевернут наше представление о них

Многих из нас в детстве спрашивали, кем мы хотим стать, когда вырастем. И если мы вдруг отвечали, что будем сниматься в кино или петь на сцене, родители вздыхали и предлагали выбрать профессию пореалистичнее, поступить в вуз и найти потом «нормальную» работу. Среди таких детей оказались и будущие звезды Голливуда. Кстати, некоторые из них целенаправленно решили поступить в университет или колледж.

Мы в AdMe.ru выяснили, кто из наших любимых знаменитостей имеет профессиональное образование, далекое от сферы кино и музыки.

Руни Мара (психолог)

Актриса, известная многим благодаря роли в фильме «Девушка с татуировкой дракона», училась в Университете Джорджа Вашингтона. Но потом перешла в колледж при Нью-Йоркском университете, где изучала психологию. Она окончила его в 2010 году. «Я никогда не хотела становиться психологом, но мне пришлось поступить в университет, потому что мои родители очень этого хотели, и психология меня очень увлекла. Я не хотела учиться актерскому мастерству», — призналась Руни Мара.

Брук Шилдс (филолог)

Мало кто знает, что знаменитая модель и актриса Брук Шилдс окончила Принстонский университет со степенью бакалавра по направлению «французская литература». Там она была членом Princeton Triangle Club — одной из старейших театральных трупп в стране. К моменту начала учебы Брук уже была знаменитой, и это доставляло ей немало проблем. В своей биографии она вспоминала, что папарацци, переодетые в студентов, проникали в кампус, чтобы сфотографировать ее.

Хью Лори (антрополог)

Актер, известный своими ролями в сериалах «Дживс и Вустер» и «Доктор Хаус», учился в Итонском колледже, который также окончили принцы Уильям и Гарри. Потом Хью Лори поступил в колледж Селвин в Кембридже, где изучал антропологию и археологию и получил степень бакалавра наук. По словам актера, он выбрал это учебное заведение по семейной традиции, так как там учился его отец.

Эми Полер (журналист)

Комедийная актриса, которую многие помнят благодаря яркой роли мамы в культовом фильме «Дрянные девчонки», окончила Бостонский колледж со степенью бакалавра в области средств массовой информации и коммуникаций. Именно там она открыла в себе комедийный талант, став участницей импровизационной комедийной труппы.

Брайан Мэй (астрофизик)

Кто бы мог подумать, что гитарист популярной группы Queen имеет степень доктора в области астрофизики. Брайан Мэй изучал математику и физику в Имперском колледже Лондона. Он был приглашен работать в обсерваторию, но отказался, чтобы не прекращать занятия музыкой. Кстати, одна из ранних песен группы — «’39» — была вдохновлена работой музыканта над его диссертацией по астрофизике.

Уилл Феррелл (спортивный журналист)

Знаменитый актер учился в Университете Южной Калифорнии, где специализировался на спортивной журналистике. «Окончив обучение, я сразу же вернулся домой, — вспоминал Уилл, выступая перед выпускниками родного университета спустя много лет. — Мне повезло, что у меня понимающая мама. Хотя у меня был интерес к спортивному вещанию, интуиция подсказывала мне, что на самом деле я хочу заниматься чем-то другим. И я стал комедийным актером».

Ребел Уилсон (юрист)

Австралийская актриса стала популярной благодаря своему комедийному таланту, и мало кто догадывается, что она окончила Университет Нового Южного Уэльса по специальности «юриспруденция и искусство». Кроме того, Ребел Уилсон рассказывала, что в старшей школе преуспевала в математике. Заняться творчеством будущая актриса решила после того, как переболела малярией во время поездки в Южную Африку: это заставило ее задуматься и пересмотреть свои планы.

Крис Пайн (лингвист)

Звезда популярной серии научно-фантастических фильмов «Звездный путь» окончил Калифорнийский университет в Беркли, получив степень бакалавра по направлению «английский язык». Потом в течение года он учился в Университете Лидса в Великобритании. Кроме этого, Крис Пайн успел поработать во французском ресторане, что, по признанию актера, ему совершенно не понравилось.

Лайонел Ричи (экономист)

Несмотря на то что Лайонел Ричи с самого детства занимался музыкой (играл на фортепиано и саксофоне), он думал, что, скорее всего, станет адвокатом, когда вырастет. Благодаря успехам в теннисе в старшей школе он получил стипендию в Институте Таскиги. В 1974 году певец получил степень бакалавра экономических наук.

Натали Портман (психолог)

Несмотря на то что свою успешную актерскую карьеру Натали Портман начала в детстве, она при этом нашла время получить высшее образование. Актриса окончила Гарвардский университет, получив степень бакалавра психологии, также девушка изучала литературу на иврите и нейробиологию. «Меня не волнует, что поступление в университет разрушит мою карьеру, — говорила она. — Я лучше буду умным человеком, чем кинозвездой».

Дуэйн Джонсон (физиолог)

Знаменитый рестлер и звезда голливудских боевиков получил стипендию в Университете Майами благодаря тому, что был многообещающим футбольным игроком в старшей школе. Во время учебы в университете Дуэйн Джонсон встретил свою 1-ю жену и выиграл в национальном чемпионате по футболу. В 1995 году ему была присвоена степень бакалавра общих исследований по специализации в области криминологии и физиологии.

Эштон Кутчер (почти стал биоинженером)

Сложно представить, что популярный актер развлекательных фильмов учился в Университете Айовы по специальности «биохимическая инженерия». Чтобы заработать деньги на обучение, летом Кутчер трудился на заводе. Спустя некоторое время его заметил представитель модельного агентства и предложил ему принять участие в конкурсе моделей. Заняв 1-е место, Эштон принял решение покинуть университет и строить актерскую карьеру в Лос-Анджелесе.