12 наших красоток, которые не страшились жизни с 40 кошками и вышли замуж, когда захотели

Иногда кажется, что как только девушке исполняется 20 лет, то все разговоры вдруг начинают крутиться вокруг «тикающих часиков». А уж если барышня успела побывать в браке, но что-то не сложилось, то ей, наоборот, твердят о том, что о личной жизни можно позабыть — нужно думать лишь о детях. Однако такие утверждения еще как устарели.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить наших знаменитых женщин, которые надели подвенечное платье далеко не в юном возрасте и доказали, что не существует слова «поздно» для создания семьи.

Катерина Шпица

Катерина получила предложение руки и сердца еще в 2018-м, причем весьма романтичным образом. Ее избранник встал на одно колено прямо на сцене театра на глазах у восторженной публики. А вот с самим заключением брака у пары долго не получалось. Девушке хотелось настоящего праздника, но устроить это оказалось ох как непросто. И вот в феврале 2021 года 35-летняя Катерина узаконила отношения с мужчиной своей мечты.

Марина Федункив

В 2021 году российская комедиантка отметила свое 50-летие, а заодно доказала, что в этом возрасте жизнь только начинается. Да еще как доказала: после череды болезненных отношений Марина вышла замуж за красавца-итальянца Стефано Маджи, который к тому же моложе ее на 13 лет. Многие тут же предположили, что поклонник на самом деле альфонс, но выяснилось, что Стефано попросту незачем таким заниматься: он сам очень успешный бизнесмен. К тому же его предки принадлежали к итальянской знати. Так что, как обмолвилась сама певица, замуж она вышла практически за принца.

Ольга Серябкина

Экс-солистка группы Serebro не любит распространяться о своей личной жизни, поэтому новость о ее свадьбе стала абсолютно неожиданной. Под венец Ольга отправилась в октябре 2020-го в возрасте 35 лет. Избранник девушки изначально был ее коллегой и другом. Но затем они стали проводить очень много времени вместе и деловые отношения переросли в роман. А в ноябре 2021 года у пары родился сын.

Юлия Снигирь

Одна из самых красивых и востребованных российских актрис вышла замуж за своего коллегу по цеху Евгения Цыганова в 2019 году в возрасте 36 лет. На тот момент актеры были вместе 4 года и уже воспитывали сына Федора.

Елена Лядова

Еще одна титулованная российская актриса вышла замуж за своего коллегу в 2015 году. Елене тогда было 34 года, и ее роман с Владимиром Вдовиченковым начался на съемках нашумевшего «Левиафана». Пара не выставляет напоказ свою личную жизнь, но даже на редких совместных фото супруги выглядят довольными и счастливыми.

Валерия Гай Германика

Режиссер скандальных картин призналась, что когда встретила своего будущего супруга в первый раз, то сразу поняла, что они проживут вместе всю оставшуюся жизнь. В 2019 году, когда Валерии было 35 лет, пара расписалась.

Олеся Судзиловская

Актриса вышла замуж в 2009 году, когда ей было 35 лет. Муж Олеси, успешный бизнесмен, во время знакомства устроил ей самую настоящую проверку. Мужчина прикинулся обычным таксистом и наблюдал, как девушка будет вести себя с «простыми смертными». Их разговор проходил легко и непринужденно, а когда правда открылась, артистка лишь удивилась. Еще бы, ведь на тот момент она уже была востребованной в своей профессии и преследовать меркантильные цели ей было ни к чему.

Нонна Гришаева

Еще одна российская актриса обрела свое счастье в 35 лет. Нонна замужем за своим коллегой по цеху Александром Нестеровым с 2006 года. Кстати, супруг младше ее на 12 лет, но признается, что эта разница важна только для окружающих, а не для них самих.

Елена Цыплакова

Народная артистка России вышла замуж в 46 лет за мужчину, который жил в соседнем доме. Однажды он просто подвез Елену до института, где она преподавала курс студентам, — и понеслось. Это было долгое общение и дружба, а уже затем роман и свадьба.

Марина Орлова

К своим 35 годам Марина успела сняться в 40 фильмах, написать 80 песен и стать послом доброй воли. Казалось бы, что в такой плотный график личную жизнь просто уже и уместить некуда. Однако летом 2021 года девушка сыграла свадьбу со своим возлюбленным и признается, что семейная жизнь даже изменила ее мировоззрение: теперь никакого «я», только «мы».

Валентина Рубцова

Всеми любимая Таня из «Универа» стала женой в 32 года. С тех пор прошло 12 лет, у пары родилась дочь, а сама Валентина регулярно выкладывает совместные счастливые фото с супругом на своей странице в инстаграме.

Лера Кудрявцева

В 2013 году телеведущая вышла замуж за молодого красавца и успешного хоккеиста Игоря Макарова. Ей тогда было 42 года, а избранник, кстати, оказался всего лишь на 3 года старше ее сына от предыдущих отношений. В 2018 году у пары родилась дочь Мария, а сама Лера в этот же год еще и стала бабушкой.