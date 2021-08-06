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12 наших артистов, у которых, кажется, есть родственники среди зарубежных звезд: настолько они похожи

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Порой, взглянув на случайного прохожего, мы можем долго задаваться вопросом: «Где же я его уже видел?» Черты лица, улыбка, прическа могут вызывать определенные ассоциации. Что уж говорить о звездах, которые иногда кажутся нам ну очень знакомыми и даже немножко родными.

Мы в AdMe.ru повнимательнее рассмотрели лица отечественных знаменитостей и наконец-то поняли, кого они нам напоминают.

Алина Кабаева и Орнелла Мути

Ия Нинидзе и Одри Хепберн

Игорь Верник и Мэттью Макконахи

Елизавета Арзамасова и Аврил Лавин

Анастасия Решетова и Моника Беллуччи

Анна Кастерова и Оливия Уайлд

Лянка Грыу и Николь Кидман

Сергей Жигунов и Джеймс Нортон

Светлана Светличная и Брижит Бардо

Альбина Джанабаева и Джулианна Мур

Ирина Тонева и Кэмерон Диас

Агата Муцениеце и Никки Рид

Кого из знаменитостей вы порой путаете из-за того, что они очень похожи друг на друга?

Фото на превью agataagata / Instagram, Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot / East News
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