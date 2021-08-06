12 наших артистов, у которых, кажется, есть родственники среди зарубежных звезд: настолько они похожи

Порой, взглянув на случайного прохожего, мы можем долго задаваться вопросом: «Где же я его уже видел?» Черты лица, улыбка, прическа могут вызывать определенные ассоциации. Что уж говорить о звездах, которые иногда кажутся нам ну очень знакомыми и даже немножко родными.