12 наших артистов, у которых, кажется, есть родственники среди зарубежных звезд: настолько они похожи
Порой, взглянув на случайного прохожего, мы можем долго задаваться вопросом: «Где же я его уже видел?» Черты лица, улыбка, прическа могут вызывать определенные ассоциации. Что уж говорить о звездах, которые иногда кажутся нам ну очень знакомыми и даже немножко родными.
Мы в AdMe.ru повнимательнее рассмотрели лица отечественных знаменитостей и наконец-то поняли, кого они нам напоминают.
Алина Кабаева и Орнелла Мути
Ия Нинидзе и Одри Хепберн
Игорь Верник и Мэттью Макконахи
Елизавета Арзамасова и Аврил Лавин
Анастасия Решетова и Моника Беллуччи
Анна Кастерова и Оливия Уайлд
Лянка Грыу и Николь Кидман
Сергей Жигунов и Джеймс Нортон
Светлана Светличная и Брижит Бардо
Альбина Джанабаева и Джулианна Мур
Ирина Тонева и Кэмерон Диас
Агата Муцениеце и Никки Рид
Кого из знаменитостей вы порой путаете из-за того, что они очень похожи друг на друга?
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