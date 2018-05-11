12 самых запоминающихся нарядов, в которых знаменитости выходили замуж

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Некоторые девушки еще с детства отлично знают, как будут выглядеть в день своей свадьбы, а некоторые решают этот вопрос в последний момент. У знаменитостей все точно так же. Каждая невеста красива по-своему, но всех их объединяет одно: их наряды произвели неизгладимое впечатление на публику.

AdMe.ru предлагает взглянуть на самые запоминающиеся свадебные наряды известных красоток. Какой наряд понравился вам больше всех?

Анджелина Джоли

Одна из самых красивых пар Голливуда, Брэд Питт и Анджелина Джоли, поженились в 2014 году во Франции в тесном кругу родственников. Невеста выбрала простое классическое платье из белого шелка от Atelier Versace, главной изюминкой которого стали рисунки детей пары. Сначала малыши изобразили их на бумаге, а затем дизайнер перенес их на подол наряда и фату невесты. Увы, столь милая церемония не укрепила звездный союз: пара подала на развод в 2016 году.

Синди Кроуфорд

Синди со своим отцом.

Синди с подругой Гейл Эллиотт.

Прежде чем выйти замуж за своего старого приятеля Рэнди Гербера, супермодель была замужем за Ричардом Гиром. Их брак распался по простой причине: главный красавчик 90-х не хотел заводить детей. Вскоре после развода Синди возобновила общение с Рэнди, который когда-то тоже занимался модельным бизнесом. В трудную минуту Гербер поддержал девушку, а вскоре между ними вспыхнули настоящие чувства. Кроуфорд так сильно хотела замуж, что сама сделала предложение, а Гербер с радостью согласился. Влюбленные уехали на Гавайи и сыграли очень романтичную свадьбу прямо на берегу океана, а для церемонии невеста выбрала простое пляжное платье от Джона Гальяно. Их семья по сей день остается одной из самых крепких и счастливых в Голливуде, а сама Синди искренне рекомендует выходить замуж за того, с кем легко и приятно дружить.

Амаль Клуни

Свадьба главного холостяка Голливуда Джорджа Клуни и британского юриста Амаль Аламуддин состоялась в сентябре 2014 года в одном из самых романтичных мест мира — в Венеции. Свадебный наряд невеста заказала у американского дизайнера Оскара де ла Ренты. Для изготовления платья понадобилось 13 метров кружева, к тому же оно было вручную расшито бисером и стразами. Кстати, некоторое время на платье можно было полюбоваться вживую: оно было представлено в Музее изящных искусств в Хьюстоне вместе с другими шедеврами дизайнера де ла Ренты. Это платье стало последним творением маэстро, который умер в возрасте 82 лет.

Миранда Керр

Супермодель и один из самых очаровательных «ангелов» Victoria’s Secret вышла замуж за создателя приложения Snapchat Эвана Шпигеля в 2016 году. Миранда выбрала платье от Dior. По словам невесты, она восхищается Грейс Келли и Одри Хепберн и на свадьбе хотела бы быть похожей на них. Расшитая атласная юбка в пол, закрытый верх, длинная фата — образ получился целомудренным, но в то же время только подчеркнул красоту и очарование невесты.

Соланж Ноулз

Не все знают, но у Бейонсе есть сестра по имени Соланж, она тоже поет, а еще у нее определенно есть свой стиль. Достаточно взглянуть на ее свадебный наряд: девушка вышла замуж в эффектном кремовом комбинезоне с накидкой от Kenzo. На церемонию жених и невеста приехали на велосипедах, а все гости соблюдали строгий дресс-код и, как и невеста, пришли в белом. Конечно, такой образ понравится далеко не каждой невесте, но и не обратить на него внимание просто невозможно.

Принцесса Маргарет

Платье для принцессы Маргарет, родной сестры королевы Елизаветы II, сшил Норман Хартнелл, королевский кутюрье тех лет. Дизайнер создал максимально лаконичное платье, и невеста стала настоящим олицетворением диоровского new look. Великолепная высокая тиара стала не только красивым украшением образа, но и сделала Маргарет чуточку выше, ведь принцесса была ростом всего 155 см. Впервые в истории королевских платьев на невесте было столь «скромное» платье, но дизайнеру удалось произвести настоящий фурор и надолго определить стандарты свадебной моды как минимум в Великобритании. Как бы то ни было, образ невесты получился на загляденье — пожалуй, принцессу Маргарет смело можно назвать одной из самых красивых невест XX века.

Оливия Палермо

Еще один элегантный и небанальный образ невесты последних лет принадлежит it-girl Оливии Палермо. Девушка выбрала для бракосочетания кашемировый свитер и длинную юбку с разрезом и цветочным декором от Carolina Herrera. Образ невеста дополнила макияжем с акцентом на глазах, а волосы собрала в хвост. Получилось стильно, свежо и оригинально, а главное, эти вещи в дальнейшем можно будет с легкостью носить по отдельности.

Ева Лонгория

Ева Лонгория и Виктория Бекхэм — давние подруги, поэтому актриса отлично знала, кому доверить дизайн своего подвенечного наряда. Белоснежное платье из шелка без лишних деталей идеально подчеркнуло фигуру Евы. Невеста, конечно же, осталась в восторге от творения подруги-дизайнера, да и как могло быть иначе?

Кира Найтли

Не все голливудские звезды выходят замуж в эксклюзивных нарядах. К примеру, Кира Найтли выбрала для этого торжественного дня платье из собственного гардероба. Актриса была замечена на светских мероприятиях в изящном наряде от Chanel как до, так и после церемонии. «Мне не хотелось делать из наряда целую эпопею, я решила надеть то, в чем буду хорошо себя чувствовать и смогу отлично провести и день свадьбы, и другие дни. Кстати, спустя некоторое время мой друг случайно испортил это платье вином. Я не переживаю из-за этого: у наряда было свое счастливое время и оно прошло. Зато теперь у меня есть веселая история о том, как друг испортил мое свадебное платье!» — рассказала актриса.

Жаклин Кеннеди

Платье для супруги будущего президента США сшила афроамериканка Энн Лоу. В те годы в Америке процветал расизм, и дизайнера даже не хотели впускать через парадный вход, когда она принесла свою работу в дом Кеннеди. На пошив наряда ушло 45 метров шелковой тафты, а силуэт полностью отражал моду той эпохи. Жаклин платье совсем не понравилось, а зря — до сих пор этот подвенечный наряд считается эталоном свадебного туалета. Кстати, платье может вживую увидеть любой желающий — оно выставлено в Библиотеке Кеннеди в Бостоне.

Ким Кардашьян

Свадьба Ким Кардашьян и Канье Уэста по определению не могла быть скромной, как и наряд невесты. Говорят, что Ким обожает Кейт Миддлтон, поэтому ее свадебное платье чем-то напоминает платье герцогини. Подвенечный наряд звезде сшил Рикардо Тиши, который в то время руководил модным домом Givenchy. Дизайнер отдал предпочтение белому кружеву и облегающему фасону и дополнил наряд длинным шлейфом и фатой. Результат получился роскошным и изысканным. Интересно, что бы о нем сказала сама Кейт Миддлтон?