12 народов, которые сохранили столько тайн о себе, что хватило бы на несколько научных журналов

Среди практически 8 млрд человек на земле до сих пор остаются неизученными многие этносы. А сколько даже не успели оставить о себе достаточного количества фактов? На вопрос о точном числе проживающих сейчас народностей даже ученые не могут дать однозначный ответ. И неудивительно, ведь, например, огнеземельцы ведут настолько обособленный образ жизни, что о них знают только ближайшие соседи.

Нам в AdMe.ru нравится решать сложные задачки, и в этот раз мы решили разузнать о 12 самобытных малоизученных народах мира.

1. Гуанчи

Первыми жителями Канарских островов считается народ гуанчи, с которым столкнулись испанские завоеватели в 1402 г. Некоторые семьи до сих пор заявляют о своем родстве с племенем. Гуанчи были высокими, светловолосыми и светлокожими и жили в открытых пещерах. Некоторые легенды даже говорят о том, что они — потомки жителей загадочной Атлантиды, хотя ученые уже опровергли этот факт. У гуанчей было интересное понятие красоты: когда девушка готовилась выйти замуж, ее отправляли наедаться. Слишком худые, видимо, мужчинам не особо нравились.

2. Парсы

Парсы — это очень небольшая, но достаточно важная община в Индии. В сентябре 2013 г. была запущена государственная программа, направленная на то, чтобы препятствовать сокращению их населения.

Это по сути своей переселенцы из Ирана, которые следуют основам зороастризма. Кстати, одним из известнейших представителей является Фредди Меркьюри. Первоначально парсы занимались торговлей, что открыло для них множество возможностей. Со временем община переселилась в Бомбей и другие города Индии, но кастовую систему они не переняли. И хотя их численность все время падает, парсы до сих пор остаются одними из самых консервативных и богатых людей Индии.

3. Тубу

Кочевой народ, проживающий в пустыне Сахара в Африке, они живут либо у оазисов, либо постоянно перемещаясь с места на место.

Жители этого племени считаются лучшими гонщиками на верблюдах, а также они одни из тех, кто свое происхождение ведет по линии матери.

Хотя строгого матриархата у них нет. Как у всех мусульман, мужчинам тубу разрешено иметь несколько жен, но на практике это происходит не так уж часто. Содержать несколько семей достаточно дорого.

4. Кой-коин

Самоназвание племени — кой-коин, но иногда их называют готтентоты. Дело в том, что эти люди во время танцев выкрикивали странное слово, очень созвучное с «готтентоты», поэтому голландские поселенцы решили назвать племя таким образом.

Считается, что кой-коин, или готтентоты, очень проницательны в отношении живой природы. Они могут добыть пищу из самых невероятных растений и выжить в тяжелых условиях.

5. Хопи

Хопи — индейцы, проживающие в резервации на северо-востоке Аризоны. Интересно, что их иногда называют «танцующими со змеями».

Дело в том, что хопи считают змей братьями и приносят им свои молитвы о дожде, поэтому одна из древних церемоний включает в себя ритуальное ношение и танец со змеями.

6. Чамбри

Во время изучения народов Папуа — Новой Гвинеи антрополог Маргарет Мид наткнулась на любопытный момент. При сравнении трех групп она обнаружила культурные гендерные различия, но везде со своими особенностями. Например, мужчины и женщины арапешей очень мягкие и дружелюбные, мундугуморы обоих полов были агрессивны. А вот положение вещей у чамбри отличается от привычного нам кардинально. Уходом за собой, макияжем и прихорашиванием здесь занимаются мужчины. Женщины же занимают лидирующие позиции при решении важных вопросов.

7. Бесермяне

Небольшой, по переписи 2010 г. всего 2201 человек, финно-угорский народ в России, который расположился на северо-западе Удмуртии. Но на самом деле такая малочисленность объясняется не столько тяжелым положением, сколько тем фактом, что на протяжении XX в. бесермян попросту причисляли к удмуртам.

Основной религией считается христианство, но многие культы и обряды очень сильно перемешались с исламом и верой в духов. Например, новорожденного обязательно крестят. Но совсем не так, как мы привыкли это делать. В церковь семья идет только в случае болезней. А сам ритуал проходит в доме. В назначенный день собирается семья, назначаются крестные (обязательно нечетное количество людей), накрывается богатый стол. И над ним из рук в руки передают ребенка. Стол, полный еды, символизирует богатство, которое будет у младенца.

8. Кряшены

Кряшены — небольшой народ, живут на территории Татарстана. Этнографы до сих пор не разгадали головоломку об их происхождении. По одной из версий, в XVI в. во время распространения христианства в Урало-Поволжье они приняли православие, но предпочли развиваться обособленно.

У кряшен, как и у бесермян, коренные традиции перемешались с христианскими. Например, накануне Крещения кряшены гадают, поют обрядовые песни. А женская часть населения собирает снег со стогов, чтобы позже им умыться. По их поверьям, он обладает отбеливающим свойством. А перед Рождеством у кряшен есть обычай воровать у соседей сани. На следующее утро все имущество возвращается владельцам после того, как «воришки» прокатятся в них. В само же Рождество проходит тихий семейный ужин, после которого дети под столом цыкают. По поверьям, это способствует большому количеству кур в хозяйстве.

9. Чуваши

Чуваши — достаточно многочисленный народ, населяющий Поволжье. Одно из преданий об их происхождении говорит о некоем Чуваше, который как-то раз во время охоты наткнулся на красивую говорящую птицу. Он забрал ее домой, а позже выяснилось, что это молодая девушка. Со временем она стала его женой, и их детей называли чувашами.

Чуваши до сих пор любят и используют свои национальные костюмы, хоть уже и исключительно на праздниках. Одежда всегда дополнялась специальной вышивкой, которая играла роль оберега. Головные уборы чувашей — самый узнаваемый элемент народного одеяния. Женские «шапочки» могли весить по несколько килограммов, ведь они состояли из бисера и серебряных монет.

10. Калмыки

Калмыки — небольшой монгольский народ, живут в Республике Калмыкия. По данным последней переписи, численность составляет всего 183 372 человека.

Для них очень важны родственные связи: не знать своих корней — практически непростительная ошибка. А старших всегда слушают молча, не перебивают.

Среди религий главенствует тибетский буддизм. Но есть и православие, и ислам. Кстати, калмыки — единственный народ, который разместил на своих флаге и гербе лотос — символ чистоты в буддизме. Один из видов лотоса и растет на берегу Волги, где живут калмыки. И они могут регулярно любоваться его цветением в природе.

11. Алакалуфы

На территории Чили проживают сейчас представители коренного населения — алакалуфы. Раньше они вместе с другими племенами жили на Огненной Земле, архипелаге в Южной Америке. Перепись 2006 г. называет цифру 2622 человека, которые считают себя алакалуфами. Но чистокровных только 15, остальные — метисы. Этнолингвист Оскар Агилера Фаундес (Oscar Aguilera Faúndez) отметил их интересные отношения со снами. Алакалуфы боятся кошмаров, поскольку это может указывать на злых духов. Но общение во сне с ушедшими близкими кошмаром не считается. Так они могут получить совет в случае жизненных трудностей.

12. Кашкайцы

На территории Ирана проживает кочевой народ, в происхождении которого неясностей хватает до сих пор. Из-за передвижного образа жизни какие-то документы и архивы просто не сохранялись, история передается устно — от старших к младшим. Численностью кашкайцы едва доходят до 800 000, а быт до сих пор близок к тому, который вели их предки, отметил путешественник Джоан Торрес (Joan Torres) во время своей экспедиции.

И хоть кашкайцы исповедуют ислам, они не забыли свои древние обряды. Например, чтобы вызвать дождь, выбирается ряженый — кусе гелин. С песнями и танцами с ним ходят по шатрам, где кусе угощают и выливают ему на голову воду.