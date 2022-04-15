12 моментов, которые культовые фильмы и сериалы так и не объяснили зрителям. А мы попробуем

Иногда после просмотра очередного фильма или сериала зрители продолжают ломать голову над загадками, которые оставили для них создатели произведения. Некоторым лентам это только идет на пользу. Аудиторию призывают задуматься над серьезными вопросами и довершить в своем воображении картину, начатую режиссером. Но тайны в иных киноопусах вызывают лишь раздражение, потому что найти логическое обоснование действиям персонажей совершенно не получается.

Мы в AdMe.ru припомнили те вопросы, на которые фанаты известных лент пытаются ответить не один год. И попытались отыскать достойное толкование этим ребусам.

Почему Дейенерис сошла с ума столь неожиданно?

Последний, 8-й сезон сериала «Игра престолов» оставил больше вопросов, чем ответов. Так как литературный оригинал саги еще не опубликован, фанатам приходится ломать голову над причинами поступков персонажей, дожидаясь информации из первоисточника. Много недоумения вызвало безумное поведение Дейенерис Таргариен, которая стала любимицей зрителей. Дейенерис была отважной, решительной и порой милосердной к тем, кого лишили свободы. Почему же она не пощадила Королевскую Гавань, когда в городе раздался звон колоколов, возвещающий о сдаче Ланнистеров? Сами фанаты не смогли объяснить этот поступок, и на помощь пришли шоураннеры проекта Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс.

По их словам, Дейенерис чувствовала себя преданной и одинокой. Джон Сноу раскрыл сестрам свое истинное происхождение и отдалился от Дейенерис. Кроме того, молодой человек мог отнять у нее трон. Народ Вестероса не питал к девушке большой любви, а многие преданные советники покинули ее. Когда Дейенерис облетала город на драконе и увидела Красный замок, она осознала, скольких вещей была лишена. Дейенерис охватила ярость, и она решила, что не будет добиваться от подданных любви, а свое правление поддержит с помощью запугивания. Вроде как объяснение звучит логично. Жаль, что зрителям все это внятно не разъяснили в ленте.

Почему никто не сломал Бузинную палочку еще давным-давно?

Согласно легенде, Бузинная палочка была одним из 3 Даров Смерти. Она признавала нового хозяина только в том случае, если он побеждал предыдущего владельца. Артефакт наделял обладателя огромной мощью. Ею мечтал завладеть Волан-де-Морт, так как считал, что Бузинная палочка станет непобедимым орудием в решающей схватке с Гарри Поттером. Почему же тогда Альбус Дамблдор, который долго был хозяином этого сокровища, просто не сломал палочку, чтобы она не досталась Темному Лорду?

Некоторые фанаты считают, что волшебник просто не мог это сделать, потому что между ним и артефактом существовала особая связь. Кто-то высказывает предположение, что Дамблдор был уверен в своих силах и рассчитывал на то, что палочка лишится могущества вместе с его смертью. Другие подозревают, что Бузинную палочку просто невозможно сломать и повредить магическим способом. Это один из Даров Смерти, и только сама Смерть и может лишить артефакт его силы.

Что же было в чемоданчике Марселласа Уоллеса?

Считается, что содержимое чемоданчика в «Криминальном чтиве» — это просто так называемый макгаффин, то есть некий предмет, вокруг которого строится сюжет. И абсолютно неважно, что там лежит, главное лишь то, что все мечтают заполучить эту вещь. Что, в общем-то, не мешает поклонникам ленты выдвигать собственные варианты. Так, кто-то говорит, будто в портфеле лежали бриллианты, которые бандиты украли в фильме «Бешеные псы». Действие этих 2 лент, по мнению фанатов, происходит в одной вселенной. Кто-то подозревает, что в саквояже был святой Грааль. А третьи полагают, что содержимым чемоданчика является душа Марселласа Уоллеса.

Действительно ли герой ленты «Вспомнить все» был на Марсе?

Финал фильма «Вспомнить все», появившегося на экранах в 1990 году, оставляет неоднозначное впечатление. Действительно ли герой Арнольда Шварценеггера отправился на Красную планету и пережил там все приключения или ему только привиделось это во время операции? На самом деле есть несколько доказательств того, что Дуглас Куэйд просто видит искусственные воспоминания и в действительности он не покидал стен офиса Rekall. Во-первых, в финале звучит музыкальная тема фирмы Rekall, которую Куэйд услышал, заходя в офис этой компании. Во-вторых, о новом голубом марсианском небе говорил техник, перед тем как начать закачку воспоминаний. Кроме того, в самом начале фильма коллега Куэйда рассказывает ему пугающую историю о том, как похожая процедура в Rekall привела его приятеля к серьезной операции. А процесс изъятия чипа слежения, через который приходится пройти Дугласу, очень напоминает это хирургическое вмешательство.

Почему родители не вспомнили, что видели Марти в прошлом?

В фильме «Назад в будущее» Марти Макфлай случайно оказывается в 1955 году, встречается со своими молодыми родителями и даже проводит с ними много времени. Так как Марти не может назвать своим будущим отцу и матери настоящее имя, он представляется Кельвином Кляйном. Потом Марти умудряется вернуться в свое время и обнаруживает, что жизнь в семье изменилась в лучшую сторону. При этом родители не узнают «Кельвина», с которым были дружны в 1955 году. Этому есть простое объяснение. Так, не многие из нас помнят лица своих одноклассников, которых не видели более 20 лет. С очаровательным и забавным Кляйном родители были знакомы каких-то 8 дней, а за взрослением сына они наблюдали 17 лет. Поэтому им было бы затруднительно увидеть какое-то сходство между Мартином и Кельвином.

Что было на том диске, который продал Нео?

В фильме «Матрица» главный герой днем работает обычным программистом в большой компании, а ночью занимается хакерством. Однажды к нему домой приходят весьма загадочные на вид клиенты, которым молодой человек продает некую информацию, записанную на диске. Но содержимое диска остается для зрителя неизвестным. Так чем же именно торговал Нео? По версии одного из фанатов, в ранней версии сценария Нео продавал не диск, а свои услуги. Он помогал избавиться от талонов за неправильную парковку. Другие зрители предполагают, что на носителе была записана какая-то вредоносная программа. Возможно, она даже могла обойти любые уровни защиты. Кто-то считает, что Нео торговал информацией, которую можно было использовать для каких-либо недобросовестных целей. В том числе и для получения заработка.

Что же такое «кроличья лапка»?

В фильме «Миссия невыполнима — 3» главный герой Итан Хант охотится за некой «кроличьей лапкой». Особых подробностей об этом предмете в ленте нет, но предполагается, что это какая-то чрезвычайно ценная и опасная штука. А потому буквально все стараются ее заполучить. На самом деле «кроличья лапка» — это еще один пример использования макгаффина как сюжетного приема в киноиндустрии. Хотя существует версия, что в контейнере находится антиматерия. Соответственно, его вскрытие приведет к соприкосновению вещества с материей, что грозит немалыми бедами.

Кто такой Декард: человек или репликант?

Спустя 3 десятка лет после выхода фильма «Бегущий по лезвию» фанаты продолжают спорить, был Рик Декард репликантом или нет. Актер Харрисон Форд, исполнивший главную роль, на данный вопрос отвечает отрицательно. А вот режиссер ленты Ридли Скотт склоняется к тому, что Декард не был человеком. У персонажа нет семьи, а бывшая супруга величала его Холодной Рыбой. Скотт специально снимал Харрисона слегка в расфокусе, чтобы глаза у того светились. В любом случае экранизация не дает четкого ответа на вопрос, кем же был Рик. Продолжение ленты под названием «Бегущий по лезвию 2049» тоже оставляет этот вопрос открытым. Хотя глава корпорации по созданию репликантов Ниандер Уоллес и намекает на то, что Декард был искусственно создан, прямо он об этом не говорит. Возможно, Рика сконструировали как возлюбленного Рэйчел, чтобы они произвели на свет первого ребенка-репликанта? И все события первого фильма — это лишь искусственные воспоминания, вложенные в голову Декарда? В общем, споры, по всей видимости, так и не утихнут.

Что случилось с Макриди в конце фильма «Нечто»?

В фильме «Нечто» 1982 года полярники неожиданно сталкиваются с инопланетным организмом, который обладает удивительной способностью: он может принимать форму других живых существ и в том числе оборачиваться любым человеком. Теперь под подозрением все обитатели базы. После долгих попыток избавиться от пришельца главный герой Макриди добивается успеха, но при этом уничтожает станцию, остается без средств связи и напарников. Казалось бы, у него, как и у еще одного выжившего, Чайлдса, только один выход — замерзнуть, но при этом спасти человечество от угрозы. В этом ключе концовка фильма пусть и печальна, но духоподъемна. Однако фанаты подозревают, что кто-то из этих двоих — либо Чайлдс, либо Макриди — это инопланетное существо.

Например, есть один странный факт: у Чайлдса почему-то не идет пар изо рта, хотя он находится на морозе. К тому же Чайлдс исчез перед самой развязкой, и никто не знает, где он был. А расправляться с Макриди немедленно ему не нужно, ведь тот все равно лишен оружия и связи. Но и Макриди мог быть пришельцем. Так, он довольно странно ведет себя, чем вызывает подозрения. Несомненно одно: концовка фильма великолепная и дает пространство для воображения.

Что означает концовка фильма «Таксист»?

Лента «Таксист» Мартина Скорсезе вышла на экраны в 1976 году и стала культовой. Она повествует о парне, который колесит по улицам города в поисках пассажиров и медленно, но верно сходит с ума. К финалу ленты главный герой Трэвис Бикл начинает думать, что призван очистить этот мир от всего дурного, и принимает решение расправиться со злом. Несмотря на то что его поступки трудно оправдать и ему следовало бы оказаться в тюрьме, Трэвиса буквально все считают героем.

Некоторые зрители и критики считают, что последние кадры фильма — это просто фантазия, которая посещает некий дух Трэвиса, потому что, расправляясь с бандитами, персонаж не выжил. Возможно, это просто идеализированная картина мира, которую видит душа Бикла. Другие же уверены, что герой Де Ниро все-таки смог уцелеть. Тот факт, что Трэвис выглядит таким умиротворенным и все восхищаются им после того, что он сделал, лишь доказывает, что сам город и окружающий мир еще более безумны, чем он. Скорсезе заметил, что перемена музыкальной темы в самом конце фильм показывает, что Бикл отнюдь не герой. Он не излечился от своих душевных страданий. И он снова сорвется — рано или поздно.

Кобб просто видит еще один сон в финале фильма «Начало»?

Лента «Начало» Кристофера Нолана вышла на экраны более 10 лет тому назад, однако споры о том, как трактовать концовку фильма, не утихают до сих пор. Режиссер специально оставил финал открытым, позволяя зрителям самим решить, встретил герой Ди Каприо своих детей во сне или все происходящее реально. Сторонники последней версии приводят следующие доказательства. Они считают, что настоящим тотемом Кобба было обручальное кольцо. Именно оно показывало, спит он или бодрствует. И украшение можно увидеть в последних кадрах. Кроме того, Майкл Кейн, который сыграл тестя Кобба, заявил, что последняя сцена показывает происходившее на самом деле и что Кобб действительно смог вернуться к своим детям. Об этом ему сказал Нолан.

Был ли Артур Флек настоящим Джокером?

Многие фанаты фильма «Джокер» до сих пор задаются вопросом, не являются ли все события в ленте просто плодом фантазии Артура Флека. Был ли он настоящим Джокером? Или, может, его история вдохновила кого-то другого на создание этого персонажа? Создатели фильма тоже не дают определенного ответа, запутывая зрителей еще больше. Артур Флек изображен глубоко неуверенным в себе человеком, который с трудом находит контакт с окружающими его людьми. Такой персонаж вряд ли мог бы стать лидером. Многие события явно происходят только в его воображении. А в финальной сцене мы наблюдаем Флека в психиатрической больнице, так что, возможно, все случившееся — это лишь странные грезы героя. Как бы то ни было, вся неоднозначность происходящего на экране только придает фильму еще больше очарования.