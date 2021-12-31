12 модных трендов, которые ворвались к нам из глубокого Средневековья

Все мы знаем, что мода циклична. Но некоторые современные тренды появились настолько давно, что трудно представить. Так, в наши дни на красных ковровых дорожках можно увидеть доспехи, которые носили рыцари 500–600 лет назад. Правда, в совсем ином виде.

Мы в AdMe.ru разузнали про модные тренды, которые хитуют прямо сейчас, и оказалось, что многие из них пришли к нам из Средневековья.

Доспехи, XV век и сейчас

Да, вы все верно поняли: рыцарские доспехи снова в моде. Конечно, в совершенно ином виде, но именно латные доспехи послужили прототипом современной «брони».

Корсет, XV век и сейчас

Дизайнеры не спешат расставаться с этой деталью гардероба, так что мы продолжаем носить корсеты. Они появились еще в XV столетии и в более поздние века обрели невероятную популярность.

Койф, XIII век и сейчас

Койф — часть брони средневекового рыцаря, которая защищала его голову, шею и плечи. Воины носили койф с X до XV века. Этот предмет одежды напомнил нам балаклаву, которая ворвалась в модные тренды 2021 года.

Воротник, XV век и сейчас

В моде большие акцентные воротники. История этой детали одежды начинается со Средневековья. Изначально это были узкие полоски в вырезе, которые позже трансформировались в воротник и менялись в зависимости от требований моды.

Сюрко, XIV век и сейчас

Сюрко — средневековая верхняя одежда. Женщины в XIII веке надевали его поверх платьев, мужчины носили его с ΧΙΙ века на кольчужных доспехах. Этот предмет гардероба напомнил нам удлиненные жилеты, которые в этом году носят представители обоих полов.

Мипарти, XV век и сейчас

Оригинальные джинсы со штанинами разных цветов — один из ведущих трендов 2021 года. А вы знали, что такой прием под названием «мипарти» был на пике популярности в XIV–XV веках?

Перчатки, XV век и сейчас

В XIII веке женщины стали носить перчатки как модный аксессуар: и короткие, и доходящие до локтя. Сегодня этот тренд внезапно вернулся, и многие модницы дополняют свои дневные или вечерние образы длинными перчатками.

Чопины, XVI век и сейчас

Сабо — хит 2021 года: эта грубая обувь, на платформе и без нее, снова в центре внимания. Нам она напомнила чопины — средневековые туфли, в которых и ходить-то было сложно.

Пэчворк, XIV век и сейчас

Пэчворк — техника, при которой вместе сшиваются кусочки разных тканей. Этому стилю мировые дизайнеры симпатизируют еще с 2020 года. А зародился он именно в Средневековье. Тогда, помимо декоративной функции, такая одежда выполняла и другие: способствовала сохранению тепла и защите рыцарей.

Бархат, XV век и сейчас

Бархат — одна из самых модных тканей уходящего года. В XIV веке он тоже был популярен, правда, тогда носить одежду из этого благородного и дорогого материала могли только женщины высших сословий.

Поясная сумка, XV век и сейчас

Поясные сумки полюбились модницам еще несколько лет назад и до сих пор остаются в тренде. Любопытно, что в XV веке мужчины носили специальный пояс, на который было удобно вешать оружие и сумку.

Лоб без бровей, XV век и сейчас

В Средние века считался красивым высокий лоб без бровей: их либо вовсе сбривали, либо максимально выщипывали. В 2021 году появился тренд на обесцвеченные брови.