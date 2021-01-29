12 фешен-провалов звезд, которые они хотели бы забыть и никогда больше не вспоминать

Яркие цвета, блестящие ткани и оригинальный крой: подбирая образ для выхода на красную дорожку или в свет, голливудские звезды стараются найти что-то уникальное, чтобы выделяться на фоне коллег и попасть во все таблоиды. Тем не менее желание выглядеть остромодно не всегда приводит к желаемому результату.

Мы в AdMe.ru обожаем людей, которые умеют без стеснения признавать свои ошибки, в сфере моды в том числе. Знаменитости из нашей подборки — как раз из их числа.

Софи Тернер и красный блейзер

Исполнительница роли Сансы Старк в «Игре престолов», актриса Софи Тернер своим главным модным провалом считает красное платье-блейзер, которое она надела на свадьбу своих коллег по сериалу Кита Харингтона и Роуз Лесли: «Я буду вечно сожалеть об этом образе. Один из моих худших нарядов».

Виктория и Дэвид Бекхэм и кожаные образы

Одна из самых стильных пар Голливуда, Дэвид и Виктория Бекхэм тоже признают, что в прошлом совершали стилистические ошибки. «Я и Виктория когда-то надели одинаковые черные кожаные наряды от Versace, — вспоминает Дэвид. — Сейчас я оглядываюсь назад и говорю: „О чем мы только думали?“ Мы просто смеемся над этим».

Майли Сайрус и накидка в стиле бохо

Певица Майли Сайрус, которая не стесняется экспериментировать со смелыми и откровенными образами, в подростковом возрасте выбирала совсем другую одежду. «В возрасте от 16 до 18 у меня был весьма странный гардероб. Я надела этот хиппи-наряд на премьеру фильма «Джастин Бибер: Никогда не говори никогда». А сейчас я думаю: «Это же не Вудсток (музыкальный фестиваль), это же была премьера», — комментирует Майли.

Ким Кардашьян и желтая куртка

Ким Кардашьян, которую считают настоящим трендсеттером, тоже совершает модные ошибки. Вот что она написала в своем блоге: «Ладно, за этот образ я вношу себя в список „Самые худшие наряды“! Я всего лишь хотела добавить немного яркости, пока живу в Майами. Идея была неплохая, но крой явно не для меня!»

Дженнифер Лопес и платье на пуговицах

Еще одна модная дива со стажем Дженнифер Лопес тоже считает, что допускала ошибки при выборе одежды: «Я помню, как в начале моей карьеры была безумная фотография меня в этом коричневом платье на пуговицах и с этими ужасными туфлями-сабо, и я вот думаю: «С чего вдруг я думала, что это выглядит хорошо и сочетается все вместе?!»

Белла Хадид и легинсы

Топ-модель Белла Хадид считает, что с годами ее стиль не особо изменился. Например, она все так же любит черный цвет и вещи из кожи. Единственное замечание, которое у нее есть к себе прошлой, это «не носить легинсы так часто».

Эмма Уотсон и чужие платья

Эмма Уотсон, которая стала популярной благодаря роли Гермионы в фильмах про Гарри Поттера, с трудом может смотреть на свои фешен-наряды: «Глядя на фотографии из прошлого, меня передергивает, но на самом деле я очень горжусь тем, что я не боялась моды и не всегда выглядела идеально. Единственное, о чем я сожалею, когда смотрю на то, что я носила в юности, это то, что одежда на мне как будто принадлежала кому-то другому ».

Тейлор Свифт и платья на выпускной

Певица Тейлор Свифт считает, что в юном возрасте явно переборщила с нарядами принцессы: «Я начала ходить по красным ковровым дорожкам, когда мне было 16. Думаю, так как я пропустила выпускной, то надевала платья, похожие на выпускные. Стиль принцессы, пастельные тона... Я не могу вспомнить конкретное, я просто вижу их все как одно размытое пятно...»

Сиенна Миллер и розовые волосы

Британо-американская актриса Сиенна Миллер весьма скептически относится к своим прошлым экспериментам с цветными волосами: «Раньше у меня был ужасный стиль. У меня были розово-белые волосы, и еще и этот гигантский морской конек из папье-маше, который дребезжал, когда я носила его на шее. Я была ненормальной, но хорошо, что все поменялось».

Кендалл Дженнер и кроссовки на танкетке

Супермодель Кендалл Дженнер очень критически относится к своим прошлым модным экспериментам, но особенно ей запомнилась одна деталь: «Кроссовки на танкетке: я чувствовала себя так, как будто находилась где-то над ними».

Джиллиан Андерсон и золотое платье в японском стиле

Звезда сериалов «Половое воспитание» и «Корона» Джиллиан Андерсон хотела бы забыть свой наряд 1995 года: «Много лет назад, для моего первого выхода на церемонию „Золотой глобус“, я сделала модный выбор, который сейчас не могу понять... Это было золотое платье, немного напоминающее стиль гейши, с лентой посередине. Тогда я попала в список хуже всего одетых звезд во всем мире».

Роберт Паттинсон и бархатный костюм

Роберт Паттинсон не особо переживает по поводу своего внешнего вида. Папарацци часто ловят актера в спортивных штанах и самых простых футболках и рубашках. Тем не менее сам Роберт не отказался бы вернуться в 2005 год и изменить свой образ для премьеры фильма «Гарри Поттер и Кубок огня». «На мне были кожаные брюки, ковбойские сапоги и бархатный пиджак, — вспоминает он. — Это выглядело так, как будто ребенок нашел сундук с нарядной одеждой».