12 мистических случаев в истории, когда судьба людей будто была предрешена заранее

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Порой в нашей жизни случаются небольшие совпадения, например по радио начинает играть песня, которую мы только что напевали, или нам встречается человек, одетый так же, как мы. Мы думаем, что это простая случайность, и забываем об этом. Но все ли в мире так уж случайно? Мировая история знает такие роковые совпадения, после которых невольно становишься фаталистом, то есть начинаешь верить в предопределенность судьбы.

AdMe.ru собрал случаи поразительных совпадений, когда в жизнь людей будто вмешивались высшие силы. Порой жизнь подкидывает такие штуки, которые вряд ли бы выдумал даже самый изощренный фантазер.

Братья-двойники

Николай II (слева) и Георг V (справа) в 1909 году.

Последний российский император Николай II и его двоюродный брат, английский король Георг V, были невероятно похожи. Это подтверждают многочисленные фотографии. Братья были настолько похожи, что однажды на торжественном приеме в Лондоне их перепутали между собой. Николая приняли за Георга и поздравляли с будущим бракосочетанием (которое предстояло Георгу), а Георга, в свою очередь, спрашивали о цели визита в Лондон.

Великие императоры

Цезарь (мраморная скульптура из Музея Ватикана, автор неизвестен) и романтизированный портрет Петра I кисти Поля Делароша (1838).

Римский и российский императоры Юлий Цезарь и Петр I не были похожи внешне, зато много общего прослеживается в их биографиях. Обоих впервые в истории своей страны стали называть «император». Оба ввели новые календари, по которым новый год начинался 1 января. Оба произвели похожие преобразования в армии: Цезарь в римской армии ввел штаб и в нем должность начальника инженеров, Петр I также основал Генеральный штаб в российской армии и инженерные войска. Цезарь изложил свои взгляды на ведение военных действий в «Записках о галльской войне» и «Записках о гражданской войне», а Петр I написал об этом в «Правилах сражения» и «Учреждении к бою».

Спаситель и убийца — родные братья

Эдвин Бут (слева) и его брат Джон Уилкс Бут (справа).

Незадолго до убийства американского президента Авраама Линкольна его сын Роберт был спасен от смерти. Роберт находился на железнодорожной станции в Нью-Джерси, когда толпа людей сбила его с ног и он упал с платформы прямо под вагон поезда. Но кто-то успел схватить Роберта сзади за воротник и вытянуть обратно на платформу. Спасителем оказался известный актер Эдвин Бут. Через некоторое время президент Авраам Линкольн был застрелен... родным братом Эдвина, Джоном Бутом. Тот факт, что Эдвин спас жизнь сыну Линкольна, помог ему восстановить свою репутацию, пострадавшую из-за брата-убийцы.

Трижды свидетель убийства

Роберт Тодд Линкольн.

Говоря о Роберте Линкольне, нельзя не упомянуть еще одну шокирующую деталь в его биографии: он трижды становился свидетелем убийства президента США. Один раз он видел убийство своими глазами и два раза находился поблизости от места преступления. Считается, что Роберт Линкольн сам признавал эти совпадения и после третьего убийства стал отказываться от всех приглашений на мероприятия, где находился президент, считая, что в его присутствии есть некая фатальность.

От войны не убежишь

Дом Маклина в Аппоматтоксе (фото 1865 года).

Гражданская война в США началась в 1861 году во дворе оптового торговца сахаром по имени Уилмер Маклин и закончилась... в гостиной этого же торговца. В 1861 году семья торговца жила в Манассасе (штат Вирджиния). По требованию генерала конфедератов Борегара дом Маклинов использовался в качестве первого штаба армии южан. Первое сражение между армиями Севера и Юга произошло почти во дворе дома Маклина, у ручья Булл-Ран. Вскоре Маклин с семьей перебрался в другое местечко под названием Аппоматтокс, думая, что там будет безопасно. Однако 8 апреля 1865 года в новый дом Маклина постучались — посланник попросил использовать этот дом для заключения перемирия между Севером и Югом. Хозяин нехотя согласился. На следующий день в гостиной Маклина генерал Ли подписал документы о капитуляции конфедератов.

Проклятие Текумсе

Вождь племени шауни Текумсе и президент Гаррисон (гравюра Дж. Р. Чаплина).

Существует легенда, что умирающий вождь индейского племени шауни Текумсе за нарушение белыми договора проклял президентов США. Проклятие заключается в том, что каждый президент, избранный в год, без остатка делящийся на 20, умрет до окончания срока президентских полномочий. Совпадение или нет, но так и происходило на протяжении 7 колен президентов, избранных или переизбранных в год, нацело делящийся на 20: 1-е колено — Уильям Генри Гаррисон, избран в 1840-м, умер в 1841-м.

2-е колено — Авраам Линкольн, избран в 1860-м, переизбран в 1864-м, убит в 1865-м.

3-е колено — Джеймс Гарфилд, избран в 1880-м, убит в 1881-м.

4-е колено — Уильям Мак-Кинли, переизбран в 1900-м, убит в 1901-м.

5-е колено — Уоррен Гардинг, избран в 1920-м, умер в 1923-м.

6-е колено — Франклин Рузвельт, избран в 1932-м, переизбран в 1936-м, 1940-м и 1944-м, умер в 1945-м.

7-е колено — Джон Кеннеди, избран в 1960-м, убит в 1963-м. По легенде, проклятие Текумсе действует до 7-го колена. Этим легенда объясняет то, что Рональд Рейган (8-е колено), избранный в 1980-м, выжил после покушения в 1981 году и благополучно покинул должность в 1989-м. Джордж Буш — младший (9-е колено), избранный в 2000-м, также избежал проклятия. Будучи переизбранным в 2004 году, Буш через год пережил покушение (в него бросили гранату), не увенчавшееся успехом.

Проклятие 9-й симфонии

Портрет Бетховена кисти Карла Штилера (1820). Бетховен написал 9 симфоний и умер во время работы над 10-й.

Существует еще одна легенда, которая пророчит скорую смерть каждому композитору, который напишет 9-ю симфонию. Все началось с Бетховена. Затем многие другие известные композиторы тоже не смогли перешагнуть число 9 в списке своих симфоний, в их числе Шуберт, Дворжак, Шнитке, Глазунов. Не все из них умирали после 9-й симфонии: одни просто заканчивали ее и больше вообще не писали симфоний, а некоторые так и не смогли дописать 9-ю и приступали к 10-й. Те, кто верит в проклятие, говорят, что оно повлияло и на известного советского композитора Дмитрия Шостаковича. Всего он написал 15 симфоний, но именно 9-я почему-то очень не понравилась Сталину, из-за чего последовали крупные неприятности в карьере композитора.

Роковые фильмы

Извержение вулкана Сент-Хеленс (1980).

Британская газета Daily Mail в 1975 году написала о таком удивительном случае: члены одной обычной семьи по фамилии Мелкис смотрели по телевизору фильм «Титаник». В момент, когда в фильме должно было произойти столкновение корабля с айсбергом, дом Мелкисов затрещал по швам. Перепуганные люди выбежали из дома и увидели, что их крышу проломил настоящий ледяной метеорит. Это не единственный случай, когда события из фильма воплотились в реальности похожим образом. Американский продюсер Ирвин Аллен был известен своей страстью к фильмам-катастрофам. Три раза за его карьеру в год выхода фильмов, которые продюсировал Аллен, катастрофы из сюжета происходили на самом деле. 1) 1972 год — фильм «Приключения Посейдона» о кораблекрушении лайнера «Посейдон». В этот же год затонул знаменитый некогда крупнейший в Европе лайнер «Королева Елизавета». 2) 1974 год — фильм «Ад в поднебесье», в котором герои спасаются из горящего небоскреба. В этом же году был крупный пожар в одном из небоскребов в Сан-Паулу (Бразилия). 3) 1980 год — фильм «Когда кончилось время», где по сюжету случается извержение вулкана. Когда фильм поступил в прокат, действительно произошло крупное извержение вулкана Сент-Хеленс на северо-западе США.

Книги из будущего

Иллюстрация к роману Жюля Верна «С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут» (издание 1872 года).

Немало удивительных совпадений с реальной жизнью встречается в литературе. Иногда создается впечатление, что некоторые писатели могли предвидеть будущее. Так, писатель Джонатан Свифт в «Путешествиях Гулливера» (1726) упоминает 2 спутника Марса. Научное подтверждение того, что у Марса есть 2 спутника, появилось только в 1877 году, то есть через 151 год. Знаменитый писатель-фантаст Герберт Уэллс в своих произведениях довольно точно описал устройства, очень похожие на современные телефоны, электрическую плиту и центральное отопление. А еще Уэллс предсказал появление атомной бомбы. Но рекордсменом по сбывшимся фантазиям является Жюль Верн. Большинство идей писателя из XIX века в наше время сбылись: вертолет, самолет, полеты в космос, телевидение, телефонная и видеосвязь, метрополитен, компьютер и многое другое.

Самая удачливая женщина в мире

Скромная пенсионерка Джоан Гинтер из маленького городка Бишоп (штат Техас) выигрывала огромные суммы в лотереях аж 4 раза! Ее выигрыши с разницей в несколько лет составили: $ 5,4 млн; $ 2 млн; $ 3 млн; джекпот в $ 10 млн. Правда, не все верят, что это простое совпадение. Журналисты узнали, что Джоан — бывший профессор математики, кандидат наук из Стэнфордского университета, специализирующийся на статистике. Так как 3 из 4 лотерейных билетов Гинтер купила в одном и том же магазине, некоторые считают, что ей удалось вычислить некий алгоритм распределения выигрышных билетов.

Человек-громоотвод

У мужчины по имени Рой Салливан тоже была уникальная особенность, но далеко не такая приятная, как в предыдущей истории. Рой получил прозвище «человек-громоотвод» и попал в Книгу рекордов Гиннесса, потому что молния ударила в него 7 (!) раз. Еще больше поражает, что после каждого удара Рой хоть и получал травмы, но оставался в живых. Стоит отметить, что Рой работал парковым смотрителем, то есть постоянно бывал на открытой местности, и проживал в грозоопасной зоне. И все-таки 7 попаданий — это многовато. Рой был вынужден постоянно носить с собой емкость с водой, потому что из-за молнии у него часто загорались волосы или одежда. А еще он жаловался на одиночество, ведь люди боялись быть пораженными молнией, находясь рядом с ним, и не зря — как-то раз от очередного удара досталось жене Роя.

Одинаковые флаги

Гражданский флаг Гаити (вверху) и флаг Лихтенштейна с 1937 года (внизу).

На Олимпийских играх 1936 года спортсмены из княжества Лихтенштейн были потрясены: их флаг полностью совпадал с флагом государства Гаити. Видимо, до этого момента обе страны не подозревали о том, что их флаги одинаковые. Чтобы отличаться, лихтенштейнцы в следующем, 1937 году добавили на свой флаг золотую корону.

А какие совпадения случались в вашей жизни? Делитесь в комментариях!