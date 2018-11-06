12 миллионеров, которые в начале своей карьеры были другими людьми

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Мы живем в такое время, когда вовсе не обязательно быть потомственным миллионером, чтобы стать частью мировой элиты. Сегодня талантливый студент может проснуться знаменитым после первой ночи запуска своего стартапа, а рядовой предприниматель в силах заработать состояние на реалити-шоу о своих буднях. Разумеется, жизнь и внешность таких людей до и после момента их славы существенно разнятся.

AdMe.ru нашел ранние снимки миллионеров, которые сами сделали себе имя.

Илон Маск

Илон Маск научился программировать в 9 лет, в 28 продал свой первый стартап (на минуточку — за $ 307 млн), в 30 основал PayPal, в 32 — Tesla Motors, а годом ранее — компанию технологий для космических исследований SpaceX, заявив о колонизации Марса в ближайшем будущем. Сегодня ему 47, он самый успешный инженер, предприниматель, миллиардер, кажется, действительно будущий колонизатор Марса, плейбой — и вы только посмотрите, как он выглядит!

Билл Гейтс

Юный Билл плохо учился в школе, в университете прогуливал пары и даже был отчислен после 2-го курса. Но при этом он души не чаял в программировании. Настолько, что в 21 год с другом Полом Алленом основал свою компанию — Microsoft. На 2018 год он занимает 7-е место в списке самых влиятельных людей планеты по версии Forbes — после Владимира Путина, Дональда Трампа и Папы Римского.

Крис Дженнер

Как бы ее ни критиковали, стоит признать: эта женщина всего добилась сама. Она родилась в семье инженера и домохозяйки, работала стюардессой. Но с самого детства отличалась невероятными организаторскими способностями. Именно они помогли ей открыть собственный магазин после замужества с известным адвокатом Робертом Кардашьяном. Она не просто грамотно использовала свой стартовый капитал, но и придумала ему рекламу, запустив реалити-шоу о своих 7 детях, которые построили свою карьеру именно благодаря Крис.

Ларри Пейдж и Сергей Брин

В далеком 1995 году двое талантливых парней с верхней фотографии познакомились на экскурсии в Стэнфордском университете. Разговорились, начали спорить про компьютерные технологии и сдружились. Через некоторое время они вместе взялись за исследовательский проект в рамках учебы, который в 1998 году официально превратился в самую мощную компанию сегодняшних дней — Google Inc.

Дональд Трамп

В отличие от остальных героев нашего списка, Дональд Трамп уже родился в относительно богатой семье. У его отца была собственная строительная фирма. Но его сын, блестяще окончив Уортонскую школу финансов, добавил к заработкам отцовской компании несколько нулей и придумал изумительную фишку называть все дальнейшие проекты своей фамилией. Думается, человек с такой предпринимательской жилкой в любом случае многого добился.

Марк Цукерберг

Только ленивый не знает историю 19-летнего студента психологического факультета Гарварда, который придумал The Facebook. Не будем расписывать его историю, просто скажем, что сегодня ему 34 года. Он является самым молодым долларовым миллиардером в истории и занимает 13-е место в списке самых влиятельных людей по версии Forbes.

Тим Кук

Некогда самый спокойный и целеустремленный студент инженерного курса Обернского университета (Алабама, США) устраивается на первую работу — и сразу в главную компьютерную фирму: IBM. Затем следуют руководящие посты в Intelligentelectronics, Compaq и, наконец, Apple. В последнюю он приходит в 1998 году и становится правой рукой Стива Джобса, а после его смерти — главой компании.

Ричард Брэнсон

Ричард Брэнсон с детства любил эпатировать публику. В день окончания школы директор сказал ему, что в будущем он либо попадет в тюрьму, либо станет миллионером. И оказался прав. Сегодня сэр Ричард Брэнсон — один из самых известных предпринимателей, соучредитель транснациональной корпорации Virgin Group, миллиардер и все такой же эпатажный чудак.

Сьюзен Воджиски

Сьюзен Воджиски — один из ярчайших примеров успешной женской карьеры в IT-бизнесе. Она была первым менеджером по маркетингу в компании Google, именно она предложила компании покупку YouTube. Ну а с 2014 года она просто стала его CEO.

Стив Возняк

Улыбчивый человек с фотографии с детства отличался инженерной находчивостью. К примеру, однажды он собрал систему внутренней связи для 6 детских спален в соседних домах, чтобы общаться с друзьями, не выходя из комнаты. Прошло 20 лет, и этот же человек собрал первые компьютеры компании Apple, став ее сооснователем вместе со Стивом Джобсом.

Павел Дуров

Закончим наш список, как его называют, «русским Цукербергом». Основатель российской соцсети «ВКонтакте», мессенджера Telegram за все годы своей медийности не просто жег глаголом и всячески боролся с чиновниками, но и значительно похорошел.