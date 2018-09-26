12 мифов о судьбе великих людей, в которые все продолжают искренне верить

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Когда человек становится великим, его жизнь обрастает таким количеством слухов, что еще спорный вопрос, кому от этого тяжелее: самому гению или его потомкам, которым во всех этих слухах и домыслах приходится серьезно разбираться.

Чтобы хоть на толику восстановить историческую справедливость, AdMe.ru собрал факты об известных лчностях, которые на деле не более чем просто мифы.

Миф № 1: Сальери отравил Моцарта

Нет. Моцарт умер от острой просовидной лихорадки. После его смерти многие доктора пытались поставить более точный диагноз, но все равно большинство склонялось к некой хронической болезни, которая осложнилась на фоне острого инфекционного заболевания. Да, это все не так романтично, как версия отравления гения завистливым Сальери. Сальери в это время вообще находился в психиатрической лечебнице, а его признание в отравлении на современный лад можно назвать черным пиаром, который впоследствии был еще и популяризирован Пушкиным в его цикле пьес «Маленькие трагедии».

Миф № 2: Еще немного о Моцарте: он написал «Реквием по мечте»

Саундтрек к фильму Даррена Аронофски «Реквием по мечте» написал композитор Клинт Мэнселл, а исполнил струнный квартет «Кронос-квартет». К Моцарту эта композиция не имеет никакого отношения. Вероятно, путаница произошла из-за типичного человеческого мышления: когда слышишь вроде бы классическую выдающуюся композицию, трудно поверить в то, что это мог написать наш современник. А вот у Моцарта как раз были реквиемы (вообще, это жанр концертной музыки на основе текстов заупокойной мессы). Дальше эти два факта совершенно бесконтрольным образом связались нашим разумом в цепочку, и вот уже вышло, что Моцарт написал саундтрек.

Миф № 3: Гитлер — бездарный художник

Еще с детства все мы знаем о том, что Гитлер хотел стать художником, но его остановили заявлением о том, что у него нет таланта. Юноша разозлился, во всем разочаровался и стал ужасным диктатором. Но все было не так. Юный Адольф действительно провалил вступительные экзамены в Венскую академию художеств. Но не по причине бездарности, а потому что в его портфолио было слишком мало рисунков гипсовых моделей — одна архитектура. Тогда ректор академии сказал, что у мальчика есть способности к архитектуре, и развиваться посоветовал более в этом направлении, нежели в художественном. Собственно, будущий диктатор тому и последовал: устроился работать чертежником и одновременно рисовал картины на продажу. Его архитектурные мысли и мечты вовсю кипели, но их прервала Первая мировая война, поражение Германии, свержение кайзера и втягивание юного ветерана войны в политическую жизнь региона. Кстати, существует знаменитая легенда, что дизайн авто «Фольксваген-жук» был придуман именно им. В 1933 году он нацарапал на салфетке знаменитый набросок модели, который вы можете увидеть на фото выше.

Миф № 4: Гоголя похоронили живым — во время летаргического сна

О смерти Гоголя витает поистине ужасный миф: что его заживо похоронили, приняв летаргический сон за смерть. Доказательством тому служат, во-первых, реальные приступы летаргии писателя и его реальный страх касательно такой смерти, а во-вторых, тот факт, что при перезахоронении останков писателя в 1931 году историки вскрыли гроб и с ужасом обнаружили, что череп повернут набок. Окружающие были в шоке. Но, как разъяснили специалисты, такая поза при эксгумации встречается довольно часто: боковые доски гроба подгнивают, под давлением грунта крышка смещается вниз и касается черепа, лежащего на самой верхней точке, в результате чего голова поворачивается набок. Но разве можно без домыслов с такой мистической личностью? Некоторые даже утверждали, что у него черепа и не было вовсе, а обшивка гроба была расцарапана изнутри. Кстати, еще немного о мифах про Николая Васильевича: у него не было шизофрении. Скорее всего, он страдал самым популярным заболеванием нашей современности — биполярным расстройством. Условно говоря, это поведение с резкой сменой гипоманий (приподнятого активного настроения) глубочайшими депрессиями.

Миф № 5: Леонардо да Винчи изобрел вертолет

Перед вами знаменитый чертеж да Винчи с воздушным винтом, которые многие принимают за первый вертолет. Механизм действительно должен был подниматься в воздух благодаря натянутой на каркас парусине и вращению винта. Но неувязка в том, что винт должны были вращать люди вручную, снизу... Знаменитый биограф Уолтер Айзексон (который написал одну из биографий да Винчи) считает, что «этот воздушный винт, скорее всего, был призван уносить ввысь воображение зрителей, а не их самих». Проще говоря, это вовсе не летающая машина, а механизм для уличных представлений или театра. Хотя стоит признать, что изобретатель вертолета Игорь Сикорский вдохновился именно этим чертежом Леонардо.

Миф № 6: Булгаков был отъявленным морфинистом

Да, писатель действительно употреблял морфий. Но дело обстояло так: в 1916–1917 гг., во время работы сельским врачом, Булгаков заболел дифтеритом, мучительные боли при котором и вынудили его впервые прибегнуть к морфию. Разумеется, избежать привыкания к нему довольно трудно. Вот и Булгаков в течение 5 лет тайно от всех лечился от зависимости. В 1921 году он официально с ней покончил. Все важнейшие его работы были написаны значительно позже. Как вы понимаете, всякие объяснения дьявольской силы его романов через предположение об опиумных видениях писателя неактуальны.

Миф № 7: Екатерина II проиграла Аляску в карты

На самом деле Аляску продал ее правнук Александр II в 1867 году. И сделано это было по двум причинам. Боевые действия на Дальнем Востоке в период Крымской войны показали абсолютную незащищенность восточных земель Российской империи, в особенности Аляски. Поэтому было решено ее продать, нежели потерять в войне даром.

Земли Аляски были довольно убыточны. Их продажа могла бы пополнить казну и избавиться от нерентабельной колонии.

Миф № 8: Эдгар По был зависимым безумцем

Как известно, один из самых готичных писателей Америки, Эдгар Аллан По, умер при необъяснимых обстоятельствах: его нашли на улице в полуобморочном состоянии, после чего он недолго прожил. Что самое странное, на нем была не его одежда. Прискорбно, но это событие воспринимается большинством как апогей его разгульного образа жизни. На самом деле такой образ поддерживался в основном его литературными врагами, особенно редактором и критиком Руфусом Уилмотом Гризвольдом. Они постоянно поддевали друг друга при жизни. Зато после смерти недруга Гризвольд получил фору ввиду того, что продолжал жить, и начал планомерно очернять репутацию покойного. Так, он написал биографическую статью о По, представив его неисправимым пьяницей, зависимым и безумным человеком и прикрепив в качестве доказательства поддельную переписку с ним. Подделка была официально раскрыта лишь спустя почти 100 лет после смерти По, поэтому образ, созданный Гризвольдом, на долгие годы стал общепризнанным.

Миф № 9: Наполеона убили токсичные обои

Известно, что на обоях из комнаты Наполеона на острове Святой Елены, а также в волосах бывшего императора после смерти были найдены следы мышьяка, что, конечно же, породило гипотезу об отравлении Бонапарта. Однако никто не учитывает, что в XVIII–XIX веках мышьяк широко использовался и в медицине, да и в промышленности тоже. Анализ волос не одного покойного мог бы показать такой же результат. А умер Наполеон от наследственного рака желудка.

Миф № 10: Ван Гог был шизофреником и отрезал себе ухо

© Self-portrait, by Vincent van Gogh

Начнем с того, что Ван Гог не был шизофреником. Да, у него было некое психическое заболевание, вероятно одно из перечисленных ниже. Эпилепсия височных долей. Именно такой диагноз ему поставили в клинике для душевнобольных в Арле.

Эпилептический психоз. Это очень редкая форма эпилепсии, как раз-таки с наличием бесконтрольных эмоций, повышенной возбудимостью и галлюцинациями. Известно, что в его семье были эпилептики, что могло перейти и к нему в такой необычной форме.

Биполярное расстройство. Об этом диагнозе говорят сегодня, опираясь на записи врачей о цикличности припадков: сначала гипомании, когда художник писал по несколько картин в день, а затем периоды жестких депрессий.

Пограничное расстройство личности. Именно этим диагнозом психиатр Эрвин ван Микерен объясняет чересчур противоречащее поведение художника: внезапные изменения настроения, необоснованные приступы ярости и т. д. Кстати, причиной развития психоза художника многие специалисты называют абсент. Дело в том, что он содержит экстракт полыни — туйон, который может вызвать галлюцинации, если употреблять его в объемах, хотя бы минимально приближенных к тем, что употреблял Ван Гог. Касательно уха: Ван Гог действительно отрезал себе мочку уха в результате раскаяния после ссоры с другом — художником Полем Гогеном. Вероятно, Винсент набросился на него с бритвой в порыве эмоций, а потом горько об этом пожалел, отчего при глубочайшей депрессии в порыве раскаяния (или безумства) и устроил себе подобную экзекуцию.

Миф № 11: Кинокамеру изобрели братья Люмьер

Наверное, это самый загадочный пункт в нашем списке. Сейчас вы видите первый в мире кадр с изображением движущихся людей. И нет, это сняли не знаменитые братья Люмьер, которые ассоциируются с рождением кинематографа. Это съемка изобретателя Луи Лепренса, сделанная в 1888 году. Называется она «Сцена в саду Раундхэй». Фактически именно этот человек изобрел первую в мире кинокамеру и снял первый в мире кинофильм. Правда, автор не успел запатентовать изобретение из-за своего таинственного исчезновения в поезде. Да, Лепренс просто сел в вагон поезда Дижон — Париж и пропал там навсегда.

Миф № 12: Пушкин вызвал Дантеса на дуэль из-за жены

Как нам известно, Дантес слишком открыто ухаживал за женой Пушкина, из-за чего и состоялась дуэль, в результате которой мы лишились русского гения всех времен. На самом деле все было не совсем так. Дантес действительно влюбился в Наталью Гончарову, более того, чувств своих совсем не скрывал. Но Пушкин любил свою супругу и доверял ей. К тому же у него хватало и иных забот: дело в том, что в 1836 году престиж Пушкина как писателя значительно упал из-за его распрей с министром просвещения Уваровым. Вместе с тем у него настали довольно сложные времена в финансовом отношении: доходов с публикаций не хватало, его журнал «Современник» успеха не имел, да еще и четвертый ребенок родился. Его хаяли критики, бывшие коллеги разводили сплетни за спиной, апогеем же было то, что поэт получил шутливую анонимную записку со следующим содержанием: «Кавалеры первой степени, командоры и кавалеры светлейшего ордена рогоносцев, собравшись в Великом Капитуле под председательством достопочтенного великого магистра ордена, его превосходительства Д. Л. Нарышкина, единогласно избрали г-на Александра Сергеевича Пушкина коадъютором великого магистра ордена рогоносцев и историографом ордена». Расшифруем: Пушкин-рогоносец — эта мысль понятна. Хуже то, что здесь дан намек на то, что рога Пушкину наставил сам император Николай I (исходя из упоминания Нарышкина, который, извините, сдавал свою жену в «аренду» Александру I). Строка про историографа лишний раз подтверждает этот намек: император лично даровал ему эту должность, следовательно, Пушкин теоретически мог «даровать» в ответ жену. Представляете состояние поэта? Он был уверен, что автором анонимки был барон Геккерн (на самом деле он ошибся, но это уже неважно). Конечно же, тут должна последовать немедленная дуэль, но вот проблема: Луи Геккерн был нидерландским дипломатом и стреляться права не имел. Кроме того, Луи Геккерн — это приемный отец Жоржа Дантеса. А к последнему у Пушкина и без того были претензии. Думаем, что случилось далее, объяснять не нужно. Вывод: в гибели Пушкина скорее было виновато прогнившее общество, а Дантес просто нажал курок, вот-с.