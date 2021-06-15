12 крошечных деталей, которые не дают нам блистать на 100 %

Люди склонны оценивать друг друга, причем делают это довольно быстро: всего за 7 секунд у человека может сложиться первое впечатление о вас. При этом мы фиксируем все: манеру держаться, тембр голоса, одежду. И, конечно, невольно обращаем внимание на всякие крошечные детали вроде несвежего маникюра или оторванной пуговицы.

Мы в AdMe.ru попробовали выяснить, какие мелочи не дают нам выглядеть на миллион, даже если, казалось бы, наш образ тщательно продуман.

Неудобная обувь на каблуках

Да, шпильки зрительно вытягивают силуэт, делают ноги длиннее и стройнее. Но если, надев туфли на каблуках, вы только и мечтаете о том, как бы их скорее снять, это отразится и на вашем лице, и в походке.

То же можно сказать и про неудобную или тесную обувь. Она может быть и стильной, и отлично подходящей к наряду. Но если она доставляет только дискомфорт, стоит ли мучиться? Да и окружающие заметят, что в этих туфлях вам неуютно. Сейчас достаточно моделей обуви на высоком, но удобном каблуке, на танкетке или платформе.

Каблуки — это так неудобно! Так и не смогла к ним привыкнуть. Я надевала туфли на каблуках только один раз, когда была подружкой невесты на свадьбе. Мои бедные ноги молили о пощаде, поэтому, когда церемония закончилась, я сразу же разулась. Некоторые девушки поступили так же, а уже через пару часов почти все женщины ходили босиком. © Meghan Lawinger / Quora

Заметное белье

Правильно подобрать белье — это практически целый квест. Важно, чтобы оно не только хорошо сидело, но и было незаметным. Просвечивающие сквозь одежду швы свидетельствуют о том, что белье вам не подходит. Оно может привлечь ненужное внимание. То же самое касается и проступающих сквозь ткань узоров. Чтобы этого избежать, лучше выбирать бесшовные варианты пастельных оттенков.

Ну некрасиво, когда лифчик выделяется! Сами со стороны посмотрите. Если очень хочется носить одежду в обтяжку, то придется подбирать соответствующее белье, чтобы выглядеть прилично. Если не хотите этим заниматься, то носите вещи более свободные и из плотных тканей. © Гость / Woman.ru

Выцветшие черные вещи

Иногда со временем черная одежда тускнеет. Это часто случается с некачественно окрашенными вещами. А также может происходить из-за агрессивного стирального порошка или неправильного режима стирки. Порой предмет гардероба просто выцветает на солнце. Такой наряд может смотреться неряшливо, особенно если на вас надето сразу несколько черных вещей и все они разного «оттенка».

Неудобная одежда

Некоторые виды одежды бывают очень коварными. К примеру, платья без бретелей так и норовят сползти, а узкие юбки, наоборот, задраться повыше. Эксперты говорят, что это признаки того, что одежда вам не подходит. Если вы все-таки решаетесь купить подобный наряд, лучше сразу убедитесь в том, что он пошит правильно, хорошо на вас сидит и не сдвинется при ходьбе.

У меня есть одно такое «ползучее» платье, которое мне очень нравится. Я его ношу только в прохладное время года под пальто или плащ. Под верхней одеждой его не видно, зато в офисе я красивая: там ходить почти не надо. © Amber / Woman.ru

Одежда не к месту

Нужно всегда учитывать место, в которое вы отправляетесь. Можно быть как угодно красиво и утонченно одетым, но если наряд неуместен, то, скорее всего, он не произведет должного впечатления. Согласитесь, туфли на шпильках и юбка в обтяжку в лесу, например, будут выглядеть странно, как и растянутые треники на собеседовании. Хорошо, когда одежда соответствует обстановке.

Девоньки, никогда, слышите, никогда не ходите на рыбалку в летнем сарафане и на каблуках. Мужикам на вас пофиг, ноги мокрые, каблуки без набоек, комары закусали, ску-у-у-учно! Сижу на берегу. © Подслушано / Ideer

Бесят те, кто зимой просто так носит лыжную или сноубордическую одежду. Всю зиму! Это же специальная одежда для катания. Почему бы на пляже в купальной шапочке и с прищепкой на носу не находиться? Но самый пик — это дамочки в горнолыжке и с классическими кожаными сумочками. Спасибо, что хотя бы сапожищи на каблуках не надеваете. © Подслушано / Ideer

Заметное наращивание волос

Наращивание волос — отличная возможность придать своей шевелюре пышности и увеличить ее длину. Оно бывает разных видов: капсульное, ленточное, на заколках, из человеческих волос и из синтетических. Подобрать прядки так, чтобы они не выделялись и смотрелись как свои, — та еще задачка. Но бывает, что и цвет отлично подобран, и длина, но сквозь волосы виднеются места стыковки. Перед выходом из дома лучше лишний раз убедиться в том, что граница между своими волосами и искусственными надежно скрыта.

Сухие поврежденные волосы

Цвет и состояние наших волос влияют на то, как наш облик воспринимают в целом. Чересчур сухие тусклые локоны сигнализируют о том, что они нездоровы. А испортить волосы очень легко: частое окрашивание, завивка, стресс и даже экология — все это может повредить их. Если вы часто завиваете волосы, используйте термозащитные средства и не забывайте про лечебные маски и бальзамы.

Уже давно окончила школу, но до сих пор помню нашу учительницу музыки. Она всегда была вся такая богемная, воздушная, утонченная, красиво одевалась, украшений у нее была тьма. Но вот ее волосы все портили. Она их осветляла добела и, видимо, часто. Даже мы, дети, замечали, что они похожи на солому.

Грязные очки

Очки довольно часто пачкаются: на них оседают частички пыли и грязи, остаются отпечатки пальцев, а при неправильном хранении появляются царапины. Да и видно в грязных очках намного хуже. Если вы пользуетесь этим аксессуаром, стоит почаще проверять его чистоту и протирать стекла.

Я ношу очки и терпеть не могу, когда они пачкаются. Держу в сумке средство для чистки стекол и протираю их не реже двух раз в день. А вот у моего дедушки очки всегда грязные, покрытые отпечатками пальцев. Если я оказываюсь у него в офисе и они лежат на столе, то обязательно их чищу. После этого он всегда говорит, что в них стало видно намного лучше. Кто бы мог подумать, да? © Sarah Breyer / Quora

Слишком длинные брюки

Слишком длинные брюки и джинсы выглядят неопрятно, если человек по ним буквально ходит. Края штанин очень быстро становятся грязными, потертыми, да и есть риск запутаться в них и что-нибудь себе повредить. Если вы не стремитесь добавить образу подобной небрежности, лучше выбирать модели подходящей длины.

Катышки и шерсть животных на одежде

Особенно часто катышки образуются на трикотаже, одежде из хлопка, полиэстера, акрила. Бывает, достаточно надеть новую вещь всего один раз, а она уже покрылась катышками. И, конечно, одежда из-за них выглядит заношенной и потрепанной. К счастью, есть несколько способов предотвращения их появления и даже специальные устройства, которыми можно их удалить.

То же самое относится и к шерсти животных на одежде. Если у вас есть пушистые питомцы, перед выходом из дома лучше пройтись по вещам липким роликом, который соберет шерсть. А если его нет, можно использовать скотч или попробовать убрать ее рукой.

Несвежий маникюр

Согласитесь, ногти с облупившимся лаком и сухой потрескавшейся кутикулой выглядят неопрятно. Необязательно постоянно ходить в салон, можно обойтись и собственными силами: просто смазать кутикулу маслом или кремом, придать нужную форму ногтям. А если даже на это нет времени, тогда можно просто снять старое покрытие. Ведь именно лак, особенно яркий, привлекает внимание к ногтям.

Почему некоторые ходят с сильно потрескавшимся лаком на ногтях? Я видела такое у женщин 30–40 лет, при этом они были ухоженными, в красивой одежде, с аккуратным макияжем. Когда я училась в школе, каждый вечер делала маникюр, потому что не хотела, чтобы ногти выглядели неряшливо. А теперь у многих либо акриловые ногти, либо как будто обгрызенные. Может кто-нибудь мне это объяснить? Эти люди не знают, что существует жидкость для снятия лака, или это какая-то мода? © refugefirstmate / Reddit

Неаккуратный контур губ

С помощью карандаша можно скорректировать форму губ и даже сделать их зрительно чуть пухлее, выйдя немного за естественную границу. Но стоит быть осторожнее и периодически поправлять такой макияж. Помада может незаметно стереться, а нарисованный контур — смазаться.