12 малоизвестных фактов из жизни современных принцесс

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О подробностях жизни Кейт Миддлтон и Меган Маркл знает даже ленивый. Ведь каждый выход девушек в свет становится всемирным инфоповодом. Вот только кроме этих британских герцогинь в мире существуют и другие принцессы, чья жизнь не менее интересна.

AdMe.ru представил себя детективом и отыскал захватывающие факты из жизни современных титулованных особ.

1. Мэри, кронпринцесса Дании, встретила своего будущего мужа в пабе

История знакомства австралийки Мэри с датским кронпринцем Фредериком похожа на настоящую сказку. Парочка встретилась в одном из пабов в Сиднее, где транслировали Олимпийские игры. У них завязался бурный роман, который привел к свадьбе. Так обычная девушка получила королевский титул.

2. Беатриса Йоркская снялась в фильме о своей прапрапрапрабабушке

В фильме «Молодая Виктория» с Эмили Блант в главной роли снялась также настоящая прапрапраправнучка королевы Виктории — Беатриса. Однако роль ей досталась совсем эпизодическая — Беатриса сыграла одну из фрейлин королевы, не сказав при этом ни единого слова.

3. Грейс Келли является единственной титулованной особой, которая была удостоена кинопремии «Оскар»

Награду она получила за фильм «Деревенская девушка» в 1955 году. А вот княгиней Монако Грейс стала только в 1956 году, после чего оставила свою кинокарьеру.

4. Принцесса Евгения обиделась на Меган Маркл из-за ее беременности

На свадьбе Евгении, принцессы Йоркской, разразился огромный скандал. Дело в том, что на торжественном мероприятии Меган Маркл объявила, что ждет первенца. Евгения очень расстроилась и даже вышла из зала, так как посчитала, что Меган специально сделала это, чтобы украсть ее праздник и перетянуть все внимание на себя.

5. Принцесса Амира Аль-Тавиль познакомилась со своим будущим мужем, когда брала у него интервью

Амира Аль-Тавиль познакомилась со своим будущим супругом, когда ей было 18 лет. Девушка брала интервью у принца Аль-Валида ибн Талала для своей школьной газеты. Несмотря на значительную разницу в возрасте (28 лет), спустя девять месяцев после знакомства пара сыграла свадьбу. Прожив вместе пять лет, Амира и Аль-Валид развелись.

6. Кейт Миддлтон играла в хоккей

Кейт Миддлтон обожает спорт. В студенческие годы она даже состояла в сборной университета по хоккею. Сейчас же, посещая спортивные мероприятия, Кейт не упускает возможности присоединиться к игре.

7. Имена всех нидерландских принцесс начинаются с одной буквы

У короля Нидерландов Виллема-Александра есть странная привычка. Своих троих дочерей он назвал на букву А: Ариана, Алексия и Амария.

8. Марта Луиза, принцесса Норвежская, считает себя экстрасенсом

Марта Луиза на презентации книги «Познай своего ангела-хранителя» в Амстердаме.

Норвежская принцесса Марта Луиза считает, что обладает экстрасенсорными способностями, и даже открыла центр по обучению альтернативной медицине. А в 2009 и 2012 годах Марта издала две книги про ангелов: «Познай своего ангела-хранителя» и «Духовный пароль».

9. Мадлен, принцесса Швеции, участвовала в скачках

Шведская принцесса Мадлен очень любит лошадей и профессионально занимается конным спортом. В детстве у девушки даже был пони по кличке Траволта. Однажды Мадлен зарегистрировалась на конных скачках под выдуманным именем Анна Свенсон и заняла второе место.

10. Шарлотта Казираги, принцесса Монако, является профессиональным жокеем

Еще одна любительница лошадей — Шарлотта Казираги, которая является внучкой Грейс Келли и 11-й претенденткой на трон Монако. Шарлотта часто участвует в скачках и всегда надевает костюмы от Gucci, которые шьют специально для нее.

11. Шейха Моза бинт Насер аль-Миснед отказалась от чадры

Вторая жена эмира Катара шейха Моза бинт Насер аль-Миснед в 2002 году буквально совершила революцию в мусульманском мире — она первая появилась на публике без чадры (легкое тканевое покрывало, которое закрывает тело женщины с головы до ног). Моза считает своей миссией превратить Катар в сильное государство с современными взглядами как в культурной, так и в деловой сфере. Женщина является главой Катарского фонда образования, науки и общественного развития, президентом Верховного совета по семейным вопросам и посланником ЮНЕСКО. А еще у Мозы семеро детей: две дочки и пятеро сыновей.

12. Супруг Лаллы Сальмы, принцессы Марокко, освободил 9 тыс. заключенных в день рождения их сына

8 мая 2003 года в честь того, что принцесса Лалла Сальма родила наследника престола, король Марокко Мухаммед VI освободил из местных тюрем более 9 тыс. узников.