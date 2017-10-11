12 красоток, которые сменили легендарных супермоделей 90-х

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Супермодели 90-х, покорившие подиум более 20 лет назад, до сих пор продолжают удерживать статус красивейших женщин мира. Но время не стоит на месте, и AdMe.ru собрал 12 моделей нового поколения, которые когда-нибудь станут легендами мира моды.

1. Синди Кроуфорд и Кейт Аптон

«Визитной карточкой» Кроуфорд стала родинка над губой, благодаря которой самая известная модель 90-х стала узнаваемой. Такой же счастливый «талисман» есть и у Кейт Аптон, которая уже успела покорить мировые подиумы и сняться в нескольких фильмах .

2. Клаудия Шиффер и Карли Клосс

У Клаудии Шифер и Карли Клосс есть общая черта: даже в обычной жизни они выглядят как на подиуме, и каждый случайный кадр папарацци больше похож на постановочный снимок для журнала. Вот что значит профессионализм!

3. Наоми Кэмпбелл и Лаис Рибейро

«Черная пантера» прославилась благодаря роскошной фигуре и грации, а темнокожая красотка Лаис Рибейро успешно переняла опыт, и теперь от каждого ее выхода на подиум захватывает дух.

4. Хелена Кристенсен и Кара Делевинь

Хелена и Кара — модели, которые покорили мировых дизайнеров глубиной своих глаз и удивительной способностью перевоплощения от утонченной красотки до сорванца.

5. Карла Бруни и Белла Хадид

Когда мужчины говорят о роковых красотках, то чаще всего представляются такие женщины, как Карла Бруни и Белла Хадид. Строгая красота, мягкая грация и твердый характер не могут оставить равнодушными самых знаменитых кутюрье.

6. Кейт Мосс и Бехати Принслу

Ангельская внешность, за которой скрывается очень лихой характер, — именно такой знают легендарную и наделавшую много шума в свое время Кейт Мосс. Бехати Принслу тоже имеет ангельскую внешность, но построила карьеру без скандалов и покорила сердце Адама Левина.

7. Летиция Каста и Сара Сампайо

Две выдающиеся модели своего поколения. Летиция Каста в 19 лет стала главной моделью Victoria’s Secret. А Сара Сампайо стала не только знаменитым «ангелочком», но и первой португальской моделью, которую пригласили для съемок журнала Sports Illustrated.

8. Тайра Бэнкс и Шанель Иман

Тайра Бэнкс в 17 лет покорила Париж и стала первым темнокожим «ангелом» Victoria’s Secret. И на сегодняшний день у этого бренда очень мало чернокожих моделей, одной из которых является обворожительная Шанель Иман.

9. Линда Евангелиста и Кендалл Дженнер

Линде платили не только за участие в модных показах, но и за присутствие на мероприятиях. Кендалл Дженнер — модель и участница реалити-шоу — также востребована не только как модель, но и как одна из самых дорогих гостей на различных звездных вечеринках.

10. Эль Макферсон и Нина Агдал

Более идеального тела, чем у Эль Макферсон, индустрия моды еще не знала. И в 53 года модель сохранила себя в лучшем виде. Перед телом Нины Агдал не сумели устоять мировые бренды нижнего белья и сам Леонардо Ди Каприо.

11. Ева Герцигова и Кэндис Свейнпол

Две сногсшибательные блондинки, которые покорили мир рекламой нижнего белья. Не зря Кэндис носит звание главного «ангела» Victoria’s Secret.

12. Стефания Сеймур и Тейлор Хилл