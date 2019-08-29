12 картин из прошлого, в которых зашифрованы неожиданные факты о жизни наших предков

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Нарисовать красивую картину могут многие, но сделать это изящно, спрятав в ней послание, или тонко обозначить детали современности способны лишь настоящие мастера. Поэтому искусствоведы, словно детективы в поисках улик, часами рассматривают полотна. Так мы узнали, что балерины действительно танцевали без нижнего белья и ввели моду на панталоны, первые наскальные рисунки сделаны все-таки женщинами, а макароны вообще изначально следовало есть руками и заправлять корицей.

Мы в AdMe.ru с интересом разглядываем произведения искусства, которые спустя сотни и даже тысячу лет способны рассказать миру немного больше о жизни наших предков.

12. Первые наскальные рисунки созданы женщинами

Изучая пещеры, где жили древние люди, ученые пришли к выводу, что первыми художниками были женщины. На это указывают не только отпечатки пальцев и ладоней, но и манера рисования, связанная с пропорциями руки. Лишь четверть рисунков сделаны мужчинами. Это открытие подтвердило тот факт, что охота была важной частью жизни и для женщин. Мужчины загоняли и убивали зверей, а женщины забирали добычу и несли к месту стоянки племени, чтобы уже там делить мясо.

11. Художники Средневековья прекрасно рисовали только тех животных, которых видели лично

Считалось, что странный вид зверей объясняется замыслом художников. Но изучение средневековых бестиариев привело ученых к выводу о том, что в ряде случаев мастера ориентировались на словесные описания животных, если им не доводилось видеть их лично. Потому нарисовать ястреба не составляло труда, чего не скажешь о крокодиле, которого в Европе почти никто не видел. Ситуацию обостряли скудные знания о мире фауны, которые постепенно превращались в целые мифы. Например, говорили, что крокодил ест только людей, а затем раскаивается и плачет. Ценность представляли экскременты рептилии, которые следовало наносить на лицо, чтобы вернуть молодость коже.

10. 500 лет назад дворовые игры были универсальным языком общения для детей по всему миру

На этой картине изображена почти сотня популярных для XVI века детских дворовых игр. Но внимание исследователей привлекает еще кое-что: написанная в 1560 году картина содержит указание на то, что, несмотря на различия в культуре и расстояния между странами, ребятня по всему миру развлекалась одинаково — куклы, водяные пистолетики, выдувание мыльных пузырей, жмурки, чехарда, забавы со стеклянными шариками и просто ковыряние палкой в коровьих лепешках. Это говорит в пользу того, что игры — это универсальный способ общения детей вне зависимости от их происхождения и воспитания.

9. Не так давно каждый уважающий себя мужчина в России с удовольствием носил макияж

В XVIII веке макияж превратился в целое искусство, увлечение которым захватило даже мужчин. Они тщательно выбирали румяна и белила, иногда увлажняли губы и щедро посыпали пудрой парики. Избытки косметики соскребали с лица особым ножом. Не все белила делали из свинца: из Италии привозили дорогие, жемчужные; более дешевые делали на основе висмута, крахмала или мела. Для румян использовали дорогой кармин, шафран или киноварь. Пудру чаще получали из пшеничной муки, чтобы та придавала волосам оттенок седины: считалось, что это подчеркивает свежий цвет лица. А чтобы восстановить кожу после такого макияжа, ее протирали особыми лосьонами.

8. Собаки одной породы внешне различались: их ради забавы скрещивали с представителями других пород

Порода мопсов берет свое начало от собак, привезенных из Китая в Европу, возможно, родственников пекинесов. Уже в XVII веке они стали любимыми домашними питомцами знатных дам, которые обычно держали сразу несколько собак. Это приводило к скрещиванию пород, чаще всего с кавалером кинг-чарльз-спаниелем. В результате на картинах XVII–XIX веков у мопсов заметны удлиненные морды и лапы. Но недавние исследования их генома показали, что ближайшими родственниками являются также джек-рассел-терьеры и бордер-терьеры, вместе с которыми мопсы служили в качестве сторожевых и охотничьих собак (тогда, возможно, произошло скрещивание и этих пород).

7. Макароны были едой дворян. Их ели голыми руками из одной большой тарелки

Изначально это блюдо подавали в домах состоятельных людей, потому что рецепт приготовления не отличался простотой. Тесто замешивали из муки, козьего молока и яичных желтков, растягивали в лист и разрезали на тонкие полоски. Подсушенные макароны варили в кипящей воде, затем жидкость сливали, а блюдо посыпали тертым сыром, добавляли корицу, масло и немного сыра проватуры, напоминающего моцареллу, чтобы в конце сбрызнуть розовой водой и отправить в печь на полчаса. В XVII веке появились фабрики пасты, и она попала в меню бедняков как постное блюдо: ее ели в вареном виде, заправляя томатным соусом. Неизменной оставалась традиция есть руками: макароны закручивали в пучок, обмакивали в соус, а затем, запрокинув голову назад, клали в рот.

6. Леонардо да Винчи страдал косоглазием, которое позволяло ему переключаться между двухмерным и трехмерным восприятием пространства

Изучив произведения искусства, в которые Леонардо да Винчи вписал свой автопортрет, нейробиолог Кристофер Тайлер пришел к выводу, что великий художник страдал особой формой косоглазия. Благодаря заболеванию он легко переключался между двухмерным и трехмерным восприятием мира, напрягая мышцы глаз, и в итоге получал столь реалистичные картины. Обычно, чтобы добиться такого эффекта, художники с нормальным зрением закрывают один глаз и тогда точнее переносят детали объемного изображения на плоскость.

5. Жемчуг в России был частью дресс-кода для дам

В XVIII–XIX веках дамы отдавали предпочтение жемчугу. Тот стоил так дорого, что в 1917 году Жак Картье купил здание магазина в центре Нью-Йорка, отдав всего 2 нитки бус. В России появился своеобразный дресс-код: по тому, как дамы носили жемчуг, можно было многое сказать об их происхождении. Знатные женщины предпочитали скромный шик: жемчужные серьги и несколько нитей, украшавших шею и запястья. Продав всего 1–2 бусины, можно было прожить целый год, ни в чем себе не отказывая. Наряд Зинаиды Юсуповой на портрете выглядит скромно, но одна лишь крупная бусина на ее груди по сегодняшним меркам стоит несколько миллионов долларов. А вот представительницы простых зажиточных семей предпочитали не качество, а количество: скупали более дешевый речной жемчуг и украшали им весь наряд, щедро обшивали аксессуары, чтобы всем своим видом продемонстрировать свое благополучие.

4. Балерины танцевали без нижнего белья

Чем короче и легче становились юбки в костюмах танцовщиц, тем больше мужчин посещало представления. Во времена, когда женщины не носили нижнего белья, интерес противоположного пола к балету можно было легко объяснить. По одной из версий, однажды шутки ради балеринам перед выходом на сцену предложили надеть под юбки короткие панталоны. Неожиданно это вызвало такой бурный восторг среди мужчин, что моду носить этот элемент нижнего белья быстро переняли и обычные женщины.

3. В XIX веке москвичи лишились нормального трубопровода, поэтому воду приходилось сначала набирать в фонтанах, а затем тащить тяжелые ведра домой

Из-за проблем с водоснабжением в Москве каждый 10-й житель работал водоносом: набирал воду в огромные бочки и развозил по жилым домам с помощью ручных тележек или на себе. За это дорого платили, а в работе взрослым часто помогали дети, получая свою долю заработка. На картине «Тройка» Василия Перова воссоздана как раз такая сцена: слева видна стена Рождественского монастыря, а трое детей вместе с водоносом волокут бочки разного размера на крутой Рождественский бульвар к многоэтажным домам состоятельных господ.

2. Брак можно было зарегистрировать даже в спальне

По одной из версий, на картине «Портрет четы Арнольфини» Ян ван Эйк изобразил обряд бракосочетания. В XV веке для этого не требовалось присутствие священника, благодаря чему «сыграть свадьбу» можно было в любом месте. Если же брачными узами скрепляли союз состоятельных людей, то для заверения письменного брачного контракта требовались свидетели, чье отражение, скорее всего, и видно в зеркале на стене. При этом обряде жених поднимал свою руку вверх, произнося слова обета, а в конце брал другой рукой за руку невесту. Скорее всего, по этой же причине на картине присутствует множество неслучайных деталей, например собачка символизирует супружескую верность, а дерево вишни, усыпанное ягодами, которое видно в окне, — пожелание плодовитости в браке.

1. Обнаженную женскую грудь рисовали отдельно на тарелке, чтобы соблюсти нормы приличия

По легенде, 15-летняя Агата из состоятельной семьи дала обет безбрачия и решила посвятить свою жизнь Богу. Поэтому девушка отказала городскому префекту, который хотел жениться на ней. Он решил отомстить ей, подвергнув гонениям, в результате которых Агата лишилась груди. После этого в тюрьме, где держали девушку, ей явился апостол Петр и излечил ее раны, а затем освободил от мук, подарив вечный покой. Согласно иконографической традиции, чтобы не шокировать зрителей слишком откровенным зрелищем, святую Агату изображают в одежде (подразумевая ее исцеление), но держащей обнаженную грудь на тарелке. А в день памяти святой Агаты на Сицилии готовят традиционные десерты с вишней в виде женской груди.

Заглянув практически в любой музей мира, можно открыть для себя что-то новое. Какой экспонат, увиденный когда-либо, запомнился вам больше всего и почему?