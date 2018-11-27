12 историй о том, что добро всегда побеждает. Даже если вы потеряли надежду

Папа поехал по работе в загородный отель. Пока обслуживал оборудование, выходил на улицу и увидел там в парке белочек.

Разговор с охранником:

— Можно я к вам через недельку просто так приеду? Хочу дочке белочек показать.

— Да, конечно, гуляйте сколько хотите. А сколько лет дочке?

— Двадцать два.

Приятно знать, что даже в другом городе, замужем и с двумя работами я остаюсь доченькой, которой надо показать белочек.