12 историй о том, что добро всегда побеждает. Даже если вы потеряли надежду
Добро всегда побеждает зло. К сожалению, вера в этот постулат с каждым годом взросления тает все больше и больше. И для того, чтобы повернуть этот процесс вспять, мы расскажем вам теплые истории от пользователей сообществ «Подслушано» и «Палата № 6».
Мы в AdMe.ru хотим, чтобы в мире было больше таких историй, поэтому, если и у вас есть чем поделиться, расскажите нам в комментариях.
- Работаю в хостеле. Заехала девушка из Испании, лет 25. Каждый день уходит рано, приходит поздно, но всегда улыбалась, а тут пришла и разревелась: она приехала искать мать, русскую, которая кинула ее с отцом-испанцем в 3 года и уехала в Москву. Полиции пофиг, всем пофиг, переводчик отказался работать: устал мотаться. Уехала, не нашла, а через 2 дня к нам пришла ее бабушка, просила дать телефон. Наша испаноговорящая сотрудница стояла рядом, переводила. Мы всё слезами затопили от этой сцены.
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Папа поехал по работе в загородный отель. Пока обслуживал оборудование, выходил на улицу и увидел там в парке белочек.
Разговор с охранником:
— Можно я к вам через недельку просто так приеду? Хочу дочке белочек показать.
— Да, конечно, гуляйте сколько хотите. А сколько лет дочке?
— Двадцать два.
Приятно знать, что даже в другом городе, замужем и с двумя работами я остаюсь доченькой, которой надо показать белочек.
- Произошло это лет 5 назад. Я, будучи 9-классницей, которая нуждается в деньгах на новогодние подарки, решила подработать и начала раздавать листовки на улице в 30-градусный мороз. Прыгаю — кто берет листовки, кто нет. Уже ноги не чувствовала, но уходить нельзя: работа же. И тут меня хватает за руку парень. Думаю, ну все, приехали: кричать не могу — замерзла, о резких движениях даже и речи не могло быть. Парень довел меня до ближайшей забегаловки, взял листовки, положил к себе в рюкзак, купил горячий чай, велел мне греться и ушел. Через полчаса вернулся без листовок: раздал остальные сам. Сказал, что понимает меня и решил помочь. Без взаимовыгоды, просто из доброты.
- Я страшно боюсь публичных выступлений. Перед более чем одним человеком выступать не могу. А я — вокалистка. Пела я только подруге, которая говорила, что у меня получается, пыталась посылать меня на конкурсы. Но как только я выходила на сцену, у меня начинали трястись руки, пропадал голос. Недавно моя подруга позвала меня на творческий вечер в одну кофейню. Все было хорошо, сидели наслаждались хорошей музыкой и вкусным кофе. И тут ведущая произносит: «А сейчас для нас споет эта милая девушка» — и показывает на меня. Меня будто током ударило. В общем, меня буквально вытолкнули на маленькую сцену, где стояло пианино. Я пыталась сойти, но из-за взглядов людей не смогла. Села за пианино и начала петь. Я просто расслабилась, растворилась в музыке. А когда закончила, люди стали громко хлопать. Просили на бис что-нибудь исполнить. После мне предложили всегда выступать в этом кафе. А страх ушел, и все благодаря моей подруге, которая внесла меня в список участников того вечера.
- Что можно назвать раем для любой девушки? Это когда за окном осень, сидишь уставшая на работе, и вдруг тебе приносят кучу разной новой одежды и сумочек. Все это можно примерить и взять все то, что понравится, — абсолютно бесплатно! А главное, что почти все вещи твоего размера! Устроила все это наш директор, просто потому, что считает, что нужно творить добрые дела! Утром этого же дня мы всем коллективом скидывались на помощь нуждающимся в благотворительный фонд, «бумеранг добра» вернулся к нам очень быстро.
- На заброшенной даче собака родила щенят, двух в зубы взяла и ушла (инфа от сторожа). Мы нашли трех брошенных ею щенков, глаза у них уже были открыты, сами маленькие, голодные, все в блохах, скулят, пищат... Папа сначала запретил нам с сестрой их спасать, мол, «естественный отбор». А в итоге сам нам и помог со спасением. Вымыли, вылечили, выкормили, дали объявление в газету — всех раздали.
- Как-то ко мне постучалась соседка с просьбой отсыпать ей полкоробки соды и отлить пол-литра масла. У меня того и другого всегда в избытке, и я, недолго думая, дала ей.
Проходит дней 10. Мне сильно задержали зарплату, есть, кроме масла и соды, почти нечего. Думала коллегам звонить, но в один прекрасный день слышу стук в дверь. Там эта старушка с батоном, колбасой и упаковкой гречки стоит. Вручает мне. Думала из вежливости отказаться, но соседка настояла.
- На 3-м курсе работала кассиром в кафе быстрого питания. Периодически посетители что-нибудь да забывали: шапки, шарфы, кепки, очки, ключи и т. д. Коллектив у нас дружный и честный, поэтому все найденные вещи убирали в специальный сейф, позже их забирали хозяева со словами благодарности.
Однажды я нашла кошелек и позже вернула его женщине, которая с перепуганными глазами ворвалась к нам перед самым закрытием. Долго благодарила, прежде чем уйти. И как же было безумно приятно, когда она вернулась на следующий день с большим и невероятно вкусным тортом, чтобы выразить свою благодарность всей смене за сохранность ее вещи. Добро всегда возвращается!
- Приехала учиться в другой город. Стала снимать комнату в квартире, соединенной из двух однушек на одном этаже. То есть выхода было два, две кухни, две ванные, две спальни, между помещениями одна дверь. Знала, что в соседней живет парень, но никогда не видела его: пользовался своей частью помещения, к общению не стремился. Часто слышала, как он что-то перекатывает, думала — раскладной диван. Однажды ночью услышала грохот из его половины, пошла посмотреть. Оказалось, что парень — инвалид-колясочник, в тот раз неудачно упал с кровати во сне. Так и познакомились, потом подружились. Позже — влюбились. Раньше он не шел на контакт из-за комплексов, теперь — расцвел, раскрепостился. Мы счастливы.
- Все время жил с уверенностью, что добро не возвращается. Но все равно помогал людям: пусть не вернется, но человеку я помог. И вот в моей квартире вспыхнула проводка. Большого пожара не случилось, но и того, что было, оказалось достаточно, чтобы жить в квартире без ремонта было нельзя. И все соседи скинулись мне на ремонт, одни приютили у себя на время, все мужики помогали в процессе ремонта. Я пытался отказаться, но они припомнили мои добрые дела и буквально приперли меня к стенке.
- Начала копить на машину еще в 17 лет, откладывая деньги с подработок. В 23 взяла б/у авто за 450 тысяч: училась на очном, так что особо не поработаешь. Пылинки сдувала, от града бегала укрывать, но как-то вышла летом, а корпус изрисован отверткой. Написала объявление на подъезде, но никто не сознался, конечно...
Спустя 2 года ждет у авто девочка лет 16 и сознается, что это сделала она и испугалась, но совесть мучает. Все лето помогала моей маме на даче, отрабатывала — сама предложила. Верю в добро вновь.
- Боюсь летать, и, когда вижу самолет в небе, думаю, что там сейчас тоже находится кто-то, кому так же страшно, и мысленно желаю самолету долететь благополучно. Люди в самолетах, прямо сейчас на земле кто-то желает вам добра!
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Фото на превью overhear