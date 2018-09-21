12+ исторических фото, которые заставят вас грустить и восхищаться одновременно

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Если бы не искусство фотографии, мы знали бы гораздо меньше о нашем относительно недавнем прошлом. Но благодаря фотографам — любителям и профессионалам — мы точно знаем, как выглядели предки нынешней британской королевской семьи, какие купальники считались непристойными 100 лет назад и каким масштабным событием стал «российский Вудсток».

AdMe.ru составил небольшую подборку исторических фотографий, которые вызовут у вас одновременно и восхищение, и легкую грусть. И возможно, что эти снимки расскажут вам нечто такое, о чем вы раньше не знали или не задумывались.

Император Николай II, король Эдуард VII, императрица Александра Федоровна с княжной Ольгой и королева Виктория, 1896

Не секрет, что большинство королевских семей Европы состояли в родстве. Вот и на этом фото вы видите не просто королевских особ, а прежде всего семью: королева Виктория приходилась бабушкой Александре Федоровне, а Эдуард VII был дядей Николая II. Если бы эта фотография была снята в наше время, то она наверняка бы стала мемом - посмотрите на уморительное лицо маленькой княжны Ольги. Все-таки дети - это всегда дети, даже если они родились в семье монарха.

Еще одна любопытная деталь — это китель Николая II. Если вы следите за жизнью британской королевской семьи, то уже знаете, что принц Гарри появился в похожем кителе на своей свадьбе. Оказывается, родственники британских монархов нередко были шефами иностранных полков, поэтому Николай II как шеф Королевского полка Шотландских драгун (Royal Regiment of Scots Dragoons) имел право носить их парадную форму.

Мадемуазель Декурсель, первая в Париже женщина-таксист, 1909

Мадемуазель Декурсель не только водила такси, но еще и имела лицензию на перевозку пассажиров при помощи лошадей. Должно быть, ей пришлось преодолеть немало препятствий на пути к желаемому. Ведь это в наше время никого не удивишь женщиной за рулем Uber, а в то время прекрасному полу приходилось буквально отвоевывать свое право на свободный выбор чего бы то ни было в жизни.

И все же задумайтесь: в 1909 году женщины в Европе уже водили автомобили, а в других уголках нашего мира у них такое право появилось лишь через 100 с лишним лет.

Женщины на пляже в Нью-Джерси арестованы за непристойные купальники, 1920

Кажется, у полицейских в 1920 году было не так много работы, как у их нынешних коллег. Ведь тогда стражи порядка ловили не только преступников, но и дам в якобы неприличных купальных костюмах. Впрочем, не похоже, чтобы купальщиц это пугало. Интересно, что бы сказали пляжные полицейские при виде современных бикини?

Мать-переселенка, 1936

Культовый снимок фотожурналиста Доротеи Ланж принес ей всемирную славу, но, к сожалению, сама женщина на фото не получила от этого никаких дивидендов. Эту женщину звали Флоренс Оуэнс Томпсон, и в 32 года (именно столько лет ей было на момент съемки) она была матерью 10 детей. После того как снимок Флоренс стал сенсацией, в лагерь переселенцев поступила провизия, но, к сожалению, женщины к тому моменту там уже не было.

Но не спешите расстраиваться: Флоренс не только сама пережила Великую депрессию, но и вырастила всех своих детей. Женщина бралась абсолютно за любую работу, и, как вспоминали ее дети, она сама нередко оставалась голодной, но обязательно кормила их. Флоренс дожила до 80 лет и стала примером силы материнского духа.

Элла Фицджеральд и Мэрилин Монро, 1954

Даже спустя почти 60 лет после смерти Мэрилин многие по-прежнему ядовито отзываются об этой женщине (можете представить, как ей завидовали при жизни?), приписывая ей глупость и распущенность. Хотя глупой Монро совершенно точно не была, да и ее личная жизнь наверняка была скромнее, чем у большинства современных людей. И вот еще один факт, который известен немногим: Мэрилин не выносила расизма и дискриминации в отношении темнокожего населения, которые в 1950-х были еще довольно распространены. Она уговорила хозяина ночного клуба Mocambo в Лос-Анджелесе дать Фицджеральд возможность выступать каждый вечер, а взамен обещала появляться там каждый вечер, и сдержала свое обещание.

Как вспоминала Элла Фицджеральд, это привлекло внимание прессы и с тех пор ей уже не приходилось петь в крошечных джаз-клубах. Певица говорила: «Я многим обязана Мэрилин... Она была необычной женщиной, шедшей впереди своего времени. Но она этого не знала».

Атлет из Эфиопии Абебе Бикила побеждает в олимпийском марафоне, несмотря на отсутствие обуви, 1960

Абебе Бикила был включен в состав олимпийской сборной Эфиопии в последний момент, поскольку другой участник получил травму. Изначально Абебе не планировал бежать босиком, обувь участникам предоставляла компания Adidas, но среди этой обуви (ее оставалось очень мало) ему не подошла ни одна пара. Поэтому за несколько часов до старта Абебе Бикила решил бежать босиком и не только выиграл, но и установил олимпийский рекорд.

Арест Дэвида Боуи, 1976

Если бы кто-то устроил конкурс на самое красивое фото арестованного, то певец Дэвид Боуи, несомненно, имел бы все шансы в нем победить. У многих музыкантов в молодости были проблемы с законом, и Боуи не был исключением. Правда, арест Боуи продлился совсем недолго, всего несколько часов, зато фото этого события вошло в историю.

Папа Иоанн Павел II беседует с преступником, который чуть не лишил его жизни, 1983

13 мая 1981 года жизнь Иоанна Павла II чуть было не оборвалась. На папу совершил покушение участник турецкой группировки «Серые волки» Мехмет Али Агджа. Он тяжело ранил Иоанна Павла II в живот и был тут же арестован. Но, оправившись от ран, папа простил своего несостоявшегося убийцу, а в 1983 году навестил его в заключении, где они поговорили наедине. О чем был разговор понтифика и преступника, доподлинно неизвестно. После той встречи Иоанн Павел II сказал лишь следующее: «То, о чем мы говорили, останется нашим секретом. Я говорил с ним как с братом, которого я простил и который имеет мое полное доверие».

Одри Хепберн с эфиопской девочкой, 1988

Многие из нас помнят Одри Хепберн лишь как прекрасную актрису и элегантную женщину, но не каждый знает, что она была еще и специальным послом ЮНИСЕФ. Одри заняла этот пост вскоре после своего последнего появления в кино и посвятила остаток своей жизни улучшению судьбы детей из беднейших стран. В Эфиопии она добилась помощи 500 голодающим сиротам, в Турции участвовала в кампании по иммунизации, а в Южной Америке благодаря ей были построены школы и проведено водоснабжение в горных деревушках. Последняя поездка Хепберн состоялась за 4 месяца до ее смерти от онкологии в 1992 году. За выдающуюся гуманитарную деятельность Одри Хепберн наградили посмертно президентской медалью свободы и Гуманитарной премией им. Жана Хершолта за помощь человечеству.

Международный рок-фестиваль в Москве, 1989

Moscow Music Peace Festival (Московский международный фестиваль мира) стал первым полноценным рок-фестивалем в СССР. Он словно возвестил о грядущих переменах и был назван «российский Вудстоком» из-за огромного числа зрителей. Но, в отличие от Вудстока, целью этого фестиваля был сбор средств на лечение наркозависимых людей.

В фестивале принимали участие такие коллективы, как Bon Jovi, Mötley Crüe, Ozzy Osbourne, Cinderella, Skid Row, Gorky Park. А Scorpions даже написали песню после этого мероприятия — это всем известная Wind of Change.

Курт Кобейн с семьей на церемонии MTV Video Music Awards, 1993

К сожалению, сегодня многие люди не помнят о Курте Кобейне почти ничего, кроме хита Nirvana «Smells Like Teen Spirit» и того, что у музыканта были проблемы с наркотиками. Но мало кто знает, что он поддерживал женщин в борьбе за их права и преклонялся перед материнством, а также выступал в защиту меньшинств. В буклет к сборнику Incesticide были включены следующие слова: «Если кто-либо из вас из-за чего-либо ненавидит гомосексуалов, людей другой расы или женщин, пожалуйста, сделайте нам одолжение — идите куда подальше и оставьте нас в покое! Не приходите на наши концерты и не покупайте наши альбомы».

Море цветов перед Кенсингтонским дворцом, 1997

Вы, наверное, уже догадались, по какому поводу перед Кенсингтонским дворцом в 1997 году образовалось море цветов. И повод этот, увы, очень грустный — смерть леди Дианы, пожалуй, самой любимой и «самой народной» принцессы за всю историю британской монархии. И при жизни, и после смерти ее подвергали критике, но тех, кто ее любил, было в тысячи раз больше, и это фото — самое яркое тому подтверждение.

Бонус: «черный рыцарь» на орбите Земли, 1998