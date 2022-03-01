12 стильных фишек, узнав о которых, вы наконец-то перестанете тратить деньги на вещи, которые вам не идут

Желание выглядеть выше и стройнее нормально для любой женщины, ведь не всем от природы дана идеальная фигура. Благо, что с помощью одежды ее легко можно скорректировать. Визуально приблизить силуэт к идеалу поможет правильный выбор модели джинсов, разреза на платье, обуви и даже выреза горловины.

AdMe.ru разобрался в вопросе о том, какие хитрости и приемы стоит добавить в свой модный арсенал. А также продемонстрировал на примерах, как небольшие детали преображают любой образ. В конце мы добавили бонус: как заправить рубашку по-французски и выгодно подать свою фигуру.

1. V-образный вырез

Круглый вырез всегда утяжеляет фигуру, тогда как V-образное декольте вытягивает ее и делает более изящной. Для небольшого бюста можно выбрать небольшой вырез, а для груди больше 3-го размера требуется более низкое углубление. Это поможет сбалансировать силуэт.

2. Джинсы клеш

Чтобы удлинить ноги, нужны облегающие бедра джинсы, у которых расширение начинается от колена. Есть одно условие: чтобы получить соблазнительный силуэт, клеши нужно носить исключительно с каблуками. Иначе вау-эффекта не получится. Для невысоких девушек будет лучше, если штанины закроют задники обуви. А более высоким дамам стоит носить укороченные брюки клеш, которые заканчиваются чуть выше лодыжки.

3. Монохромная одежда

Попробуйте комбинировать вещи идентичных или очень похожих оттенков. Тогда верх и низ создадут единую вертикальную линию, благодаря чему фигура покажется более вытянутой и стройной. А чтобы образ не был скучным, комбинируйте разные фактуры: шелковые и шерстяные вещи, кожаные и велюровые и так далее.

4. Высокий разрез

Будь то мини, миди или макси — выбирайте платье с разрезом. Для такого образа очень важно просчитать оптимальную высоту разреза и то, насколько далеко от центра наряда он будет находиться. Вещи с большим разрезом, возможно, больше подойдут высоким девушкам. В любом случае юбка или платье не должны быть слишком короткими. Оптимальная длина — до колена и ниже. Тогда разрез будет выглядеть как вертикальная линия, удлиняющая ноги.

5. Укороченный свитер

Короткий свитер в комплекте с длинным платьем или в сочетании с низом, имеющим завышенную талию, визуально прибавит вам роста и сделает ноги значительно длиннее. Такой свитер должен заканчиваться на пару сантиметров ниже солнечного сплетения.

6. Бежевая обувь

Обувь того же цвета, что и кожа, как бы сливается с ней. Это заставляет ноги казаться намного более длинными, особенно если вы носите каблуки. Обратите внимание на колготки, если это осенне-зимний образ. Блестящие и неестественного цвета изделия способны погубить весь «удлиняющий» эффект.

7. Асимметричные юбки и платья

Крутой способ заставить ноги выглядеть «бесконечными» — это надеть платье или юбку с асимметричным подолом. Лучше выбирать модели выше колена, но не стоит комбинировать их с ярким верхом: он перетянет внимание от ног к корпусу. Кстати, так как крой асимметричный, то при покупке стоит убедиться, что вас со всех сторон устраивает, как сидит такая модель.

8. Комплект из юбки А-силуэта и обтягивающего верха

Идеальный силуэт напоминает песочные часы, и его легко создать с помощью расклешенной юбки и заправленной в нее блузки. Юбка спрячет крупные бедра и выделит талию. Главное — носить такую модель юбки с каблуками, особенно если вы небольшого роста. Иначе она укоротит ноги и напрочь испортит образ.

9. Платья с запахом

В такой модели платья есть вертикальная полоса — это линия кроя, и она отлично вытягивает фигуру. Хорошо, если запах будет не только на лифе, но и на подоле. Такая модель акцентирует внимание на бюсте и талии, но при этом маскирует бедра.

10. Платье в пол с завышенной линией талии

Линию талии необязательно завышать при помощи кроя низа. Можно воспользоваться оптической иллюзией, которая создается с помощью объемных рукавов 3/4. Пышная отделка создает горизонтальную линию, по которой и считывается талия. Также взгляды притягивают запястья, которые априори являются самым тонким местом на руке. Визуально такой прием делает нас стройнее.

11. Длинные свободные брюки с высокой талией

Параллельные прямые делают любой объект выше и тоньше. Это касается и тела человека. Поэтому свободные, удлиненные брюки, полностью скрывающие стопу, — идеальное решение для тех, кто хочет скорректировать фигуру. В комплект к ним обязательно стоит добавить обувь на каблуке, чтобы сделать ноги «бесконечными». «Ищите прямо скроенные вещи, которые создают ощущение „колонны“,» — говорят стилисты.

12. Кофты с вырезами на плечах

Вещи с вырезом под горло визуально увеличивают плечи и открывают проблемные руки. Однако, если у кофты есть вырезы на плечах и продолжение в виде свободных рукавов, то все становится на свои места. Мало кто из девушек имеет проблемы в области ключиц и плеч. Так мы акцентируем внимание на достоинствах.

Бонус: как заправить рубашку на благо фигуре

В арсенале современных стилистов и мировых знаменитостей появилась модная фишка — заправлять рубашку «по-французски». Нужно заправить рубашку, футболку или свитер в джинсы или юбку не полностью, а лишь наполовину — так, чтобы задняя часть оставалась выпущенной наружу. Такой прием визуально удлиняет ноги и маскирует маленькие недостатки в районе талии, боков и бедер.