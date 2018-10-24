12 хитростей, которые защитят ваше жилье, пока вас не будет дома

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Когда дом перестает быть крепостью, он становится привлекательным объектом для воришек. По официальной статистике, в одной только популярной и, казалось бы, спокойной Барселоне в месяц происходит порядка 7 тыс. квартирных краж. Так как же надежно защитить собственное жилье от посягательств, особенно когда средств на дорогостоящие охранные сигнализации нет?

Мы в AdMe.ru собрали простые и эффективные советы, которые помогут не только обезопасить ваш дом, но даже отбить у грабителей желание забраться в него.

1. Прячьте ценные вещи при посторонних людях в доме

Пока сантехник копается под мойкой на кухне, у него достаточно времени, чтобы рассмотреть дом и все, что в нем находится. Он может оказаться хорошим специалистом, но плохим парнем и дать наводку подельникам-ворам. Эти же ребята без труда оставят вас без дорогих сердцу и кошельку предметов. Это не значит, что все сантехники, электрики и другие нужные помощники — обманщики, но лишняя острожность не повредит. Поэтому, прежде чем нанимать частника, поинтересуйтесь его репутацией.

2. Не дайте вору услышать ваш домашний телефон

Домашний телефон, если он у вас еще есть, — другой источник потенциальной опасности. Излюбленный прием домушников — встать у двери и позвонить на стационарный телефон. Если слышно, что трубку никто так и не снял, значит, дома никого нет. Убирая громкость домашнего телефона до нуля, вы тем самым сбиваете с толку потенциального грабителя, потому что в ответ ему — тишина.

3. Установите надежный замок

Как показывает практика, 73 % ограблений домов происходят через взлом входной двери. Поэтому хороший замок значительно уменьшит шансы злоумышленников. Проще всего грабителям взломать цилиндровый замок, сложнее всего — штифтовой. А идеально защитит дом от проникновения комбинация из штифтового и сувальдного. Также есть замки, которые буквально разваливаются на части, если в них начинают грубо копаться. В этом случае останется только снимать дверь.

4. Укрепите окна

Еще одно популярное место, через которое в дом проникают воры, — это окна. Тем, кто живет на нижних и верхних этажах, особенно рядом с пожарной лестницей, не помешает решетка. Не забывайте, что защита не должна стать преградой в непредвиденных случаях, поэтому пусть это будет распашная решетка с замком.

5. Ухаживайте за территорией перед собственным домом

Если у вас частный дом или дача, то не дайте грабителям повод подумать, что в них никто не живет. Подстригайте газоны перед домом, если они есть, летом, а зимой чистите дорожки. Тем самым вы подтвердите свое присутствие.

6. Используйте страхи грабителей

Больше всего злоумышленники боятся быть обнаруженными и пойманными. Поэтому если не хотите раскошеливаться на охранные системы, то просто прикрепите перед входной дверью наклейку «Объект находится под охраной». Такой блеф заставит воров хорошенько задуматься, хотят ли они связываться с таким объектом.

7. Выбрасывайте коробки из-под дорогих покупок правильно

Когда вы несете на мусорку большую коробку от нового телевизора или холодильника, вы рискуете пригласить домой незваных гостей и лишиться покупки. Такая упаковка просто кричит о том, что у вас появилось что-то ценное. Чтобы избежать неприятностей, утилизируйте такую тару правильно: порвите ее на части и выносите с общим мусором, не привлекая внимания.

8. Притворяйтесь

Представьте ситуацию: вы уходите из дома, где никого не осталось. Уже стоите на улице и видите подозрительного человека. Возможно, он только и ждет, пока вы уйдете, чтобы присвоить себе ваше имущество. Поэтому не стесняйтесь, повернитесь лицом к окнам и помашите рукой, будто с кем-то прощаетесь. Так вы создадите иллюзию, что дома есть люди.

9. Осматривайте замки

Если на двери в районе замка появились царапины, это значит, что к ней уже присматриваются злоумышленники. Поэтому всегда, прежде чем войти в квартиру, внимательно изучите это место, чтобы успеть вовремя среагировать.

10. Впускайте в жилище свет

Плотно зашторенные окна в течение нескольких дней — явный признак того, что дома никого нет. Мало какой человек захочет жить без солнечного света, согласитесь. Поэтому, оставляя жилище без присмотра, позаботьтесь о зазоре между шторами, чтобы создать иллюзию своего присутствия.

11. Колючая растительность перед забором и окнами

Чтобы сделать самый простой забор настоящей преградой, высадите перед ним любые колючие растения: шиповник, ежевику. Подобраться к такому препятствию и остаться в целости будет очень непросто. Под окнами же можно посадить кусты роз, эффект будет точно таким же.

12. Не давайте информацию по телефону

Насторожитесь, если по телефону вас стали часто беспокоить странные коммунальные службы, соцопросы о месте и графике работы, проживающих в доме людях. Это один из излюбленных методов, которыми пользуются домушники. Таким образом они выясняют историю квартиры и наиболее подходящий момент для совершения кражи.

А какими уловками пользуетесь вы, чтобы не стать жертвой квартирных грабителей? Поделитесь с нами в комментариях.