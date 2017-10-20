12 хитростей для тех, кто слишком ленив, чтобы долго собираться
Среднестатистическая женщина тратит на наведение красоты около 55 минут в день.
AdMe.ru кажется, что это многовато, поэтому мы нашли хитрости, которые помогут сэкономить время самыми неожиданными способами. А многие из этих советов также сберегут и деньги.
Если шеллак уже не свеж
Покрытие ногтей шеллаком — вещь отличная, но отрастает такой маникюр до обидного быстро, и не успеваешь оглянуться, как снова нужно выделять время, чтобы пойти к мастеру. Немного оттянуть такой поход вам поможет лак с блестками, нанесенный на отросшую часть.
Если пуговица вот-вот оторвется
Если вам нужно выходить, но вы чувствуете, что пуговица от рубашки может отлететь, намажьте ее бесцветным лаком для ногтей, как показано на фото. А здесь смотрите, как еще использовать лак не по назначению.
Проверьте ваш лайнер
Этот секрет действует не со всеми лайнерами, но возможно, именно с вашим он сработает: когда аппликатор затупится и перестанет нормально рисовать, вытащите его и вставьте другим концом. Готово, теперь у вас новый лайнер.
Сложить одежду, чтобы ничего не искать
Утренние поиски одежды в комоде могут выбесить даже шаолиньского монаха. Сложите свои вещи как на этом фото, чтобы было понятно с первого взгляда, что и где лежит. Заодно уборку в шкафу нужно будет делать гораздо реже.
Экспресс-контуринг
Если вы думаете, что контуринг — это долго и муторно, просто приобретите два карандаша: один светлее, а другой темнее тона вашей кожи. Изобразите на лице два зигзага (как на фотографии) и растушуйте. Мы нашли этот совет вот тут.
Если кончик ремня слишком длинный
Свободный конец ремня иногда бывает слишком длинным. И приходится думать, что с ним делать: или оставить его некрасиво висеть, или идти на ухищрения с резиночками и другими подобными штуками. Хотя есть простой выход: завяжите ремень узлом, это смотрится круто. Здесь есть способы на любой вкус.
Быстро сделать кисть-веер
Специальная плоская кисть в форме веера очень удобна, чтобы удалять излишки румян или пудры. Тем, кто пока не понял, стоит ли ему тратить время и деньги на покупку такой кисти, на помощь придут невидимки. Подробнее смотрите на этом сайте.
Наносите парфюм на увлажненную кожу
Вам не придется носить с собой флакон духов, если сперва вы нанесете на кожу что-то увлажняющее, например вазелин, а поверх него — духи.
А здесь заодно можете посмотреть, как еще можно использовать вазелин.
Освободить руки во время сушки волос
Когда время уходит, даже обидно просто стоять и держать фен в руке. Попробуйте найти место, куда вы сможете его повесить или поставить. А здесь есть еще несколько секретов, как сэкономить время.
Быстро справиться с прыщиком
Если не вовремя вскочил прыщик, намажьте его каплями от покраснения глаз. Они сужают капилляры, и прыщ моментально «сдуется».
Посмотрите здесь, что еще помогает от надоедливых высыпаний на лице.
Мыться в душе быстрее
Хватит тратить время на регулировку температуры воды в душе! Один раз найдите комфортную температуру и сделайте отметку водостойким маркером прямо на кране так, как показано на фото (на двух частях), или наклейте наклейки. И просто совместите их снова, когда будете мыться в следующий раз.
Если СОВСЕМ нет времени, чтобы краситься
В этом случае лучшее, что вы можете сделать, — накрасить брови, и ничего больше. Посмотрите, как они придают ухоженности и создают впечатление, что макияж на вас все же есть.
Инструкцию, как это красиво сделать, смотрите здесь.
Фото на превью timbrk/depositphotos, MorePix/wikipedia, Kjerstin_Michaela/Pixabay