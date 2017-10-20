12 хитростей для тех, кто слишком ленив, чтобы долго собираться

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Среднестатистическая женщина тратит на наведение красоты около 55 минут в день. AdMe.ru кажется, что это многовато, поэтому мы нашли хитрости, которые помогут сэкономить время самыми неожиданными способами. А многие из этих советов также сберегут и деньги.

Если шеллак уже не свеж

Покрытие ногтей шеллаком — вещь отличная, но отрастает такой маникюр до обидного быстро, и не успеваешь оглянуться, как снова нужно выделять время, чтобы пойти к мастеру. Немного оттянуть такой поход вам поможет лак с блестками, нанесенный на отросшую часть.

Если пуговица вот-вот оторвется

Если вам нужно выходить, но вы чувствуете, что пуговица от рубашки может отлететь, намажьте ее бесцветным лаком для ногтей, как показано на фото. А здесь смотрите, как еще использовать лак не по назначению.

Проверьте ваш лайнер

Этот секрет действует не со всеми лайнерами, но возможно, именно с вашим он сработает: когда аппликатор затупится и перестанет нормально рисовать, вытащите его и вставьте другим концом. Готово, теперь у вас новый лайнер.

Сложить одежду, чтобы ничего не искать

Утренние поиски одежды в комоде могут выбесить даже шаолиньского монаха. Сложите свои вещи как на этом фото, чтобы было понятно с первого взгляда, что и где лежит. Заодно уборку в шкафу нужно будет делать гораздо реже.

Экспресс-контуринг

Если вы думаете, что контуринг — это долго и муторно, просто приобретите два карандаша: один светлее, а другой темнее тона вашей кожи. Изобразите на лице два зигзага (как на фотографии) и растушуйте. Мы нашли этот совет вот тут.

Если кончик ремня слишком длинный

Свободный конец ремня иногда бывает слишком длинным. И приходится думать, что с ним делать: или оставить его некрасиво висеть, или идти на ухищрения с резиночками и другими подобными штуками. Хотя есть простой выход: завяжите ремень узлом, это смотрится круто. Здесь есть способы на любой вкус.

Быстро сделать кисть-веер

Специальная плоская кисть в форме веера очень удобна, чтобы удалять излишки румян или пудры. Тем, кто пока не понял, стоит ли ему тратить время и деньги на покупку такой кисти, на помощь придут невидимки. Подробнее смотрите на этом сайте.

Наносите парфюм на увлажненную кожу

Вам не придется носить с собой флакон духов, если сперва вы нанесете на кожу что-то увлажняющее, например вазелин, а поверх него — духи. А здесь заодно можете посмотреть, как еще можно использовать вазелин.

Освободить руки во время сушки волос

Когда время уходит, даже обидно просто стоять и держать фен в руке. Попробуйте найти место, куда вы сможете его повесить или поставить. А здесь есть еще несколько секретов, как сэкономить время.

Быстро справиться с прыщиком

Если не вовремя вскочил прыщик, намажьте его каплями от покраснения глаз. Они сужают капилляры, и прыщ моментально «сдуется». Посмотрите здесь, что еще помогает от надоедливых высыпаний на лице.

Мыться в душе быстрее

Хватит тратить время на регулировку температуры воды в душе! Один раз найдите комфортную температуру и сделайте отметку водостойким маркером прямо на кране так, как показано на фото (на двух частях), или наклейте наклейки. И просто совместите их снова, когда будете мыться в следующий раз.

Если СОВСЕМ нет времени, чтобы краситься