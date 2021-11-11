12 горячих парней, которые стали главными красавчиками у себя на родине, а теперь и на весь мир замахнулись

Время не стоит на месте, и вот уже новые кумиры готовы отодвинуть на второй план любимых нами актеров и певцов. И речь идет не только об американских молодых дарованиях, чьи имена гремят на весь мир. Есть немало талантливых ребят из Европы и Азии, которые получают престижные кинопремии и даже попадают в Книгу рекордов Гиннесса.

Мы в AdMe.ru выбрали молодых актеров и музыкантов из разных стран, которые уже покорили миллионы сердец по всему земному шару.

Лукас Браво (Франция)

Звезда французского актера Лукаса Браво ярко зажглась, когда он появился в роли объекта романтического интереса главной героини проекта «Эмили в Париже». Харизматичный экранный повар свел с ума зрительниц сериала. Талант парня заметили в Голливуде, и скоро нас ждет новый фильм с участием Лукаса, а также Джулии Робертс и Джорджа Клуни.

Дамиано Давид (Италия)

Триумфальное выступление итальянской группы Måneskin на «Евровидении» в мгновение ока сделало ее известной всему миру. Эксцентричный солист с незабываемым вокалом влюбил в себя женскую аудиторию от мала до велика. В одной из песен Дамиано даже поет: «Меня спрашивают, почему я так горяч. Да потому что я итальянец!»

Хайме Лорэнте (Испания)

Одной из стремительно восходящих звезд Испании можно с уверенностью назвать Хайме Лорэнте. Он прославился благодаря съемкам в популярных сериалах «Элита» и «Бумажный дом». За свою работу во втором из этих проектов Хайме был номинирован на премию Союза актеров Испании как лучший актер второго плана.

Ким Су Хён (Южная Корея)

Ким Су Хёну всего 33 года, а он уже является одним из самых высокооплачиваемых южнокорейских актеров. Прорыв парня на международный уровень пришелся на 2014–2017 годы, когда сериалы с его участием «Человек со звезды» и «Продюсеры» обрели популярность за пределами Южной Кореи.

Бурак Озчивит (Турция)

Свое восхождение по карьерной лестнице Бурак Озчивит начал с конкурса топ-моделей. Мимо ярких внешних данных парня не смогли пройти и кинорежиссеры, и вскоре он стал появляться в сериалах. Такие проекты, как «Великолепный век», «Королек — птичка певчая» (2013) и «Черная любовь» открыли имя Бурака Озчивита всему миру.

Микеле Морроне (Италия)

Широкая известность пришла к актеру почти через 10 лет после его дебюта на экране. После выхода на Netflix фильма «365 дней» Микеле Морроне проснулся мировой звездой. Он сыграл криминального авторитета, который пытается завоевать сердце девушки. Примечательно, что Микеле поработал и над саундтреком для ленты, ведь помимо актерской деятельности он занимается музыкой.

Сяо Чжань (Китай)

В первую очередь Сяо Чжань — певец. Один из его треков даже попал в Книгу рекордов Гиннесса, так как за сутки был скачан более 25 млн раз. Но за пределами Китая Сяо Чжань стал известен благодаря актерской работе в сериале «Неукротимый: Повелитель Чэньцин». В 2021 году бренд Gucci сделал парня своим амбассадором.

Арон Пипер (Испания)

Арон Пипер по национальности наполовину немец, наполовину испанец, но именно испанские кинопроекты сделали его звездой. Наибольшую популярность ему принесла роль в молодежном сериале «Элита». Одним из последних проектов с участием актера является сериал Netflix «Беспорядок после тебя».

Ян Ян (Китай)

Дебютировал Ян Ян в сериале, снятом по мотивам китайского классического романа «Сон в красном тереме». Но известность за пределами Поднебесной пришла к нему, когда он сыграл главную мужскую роль в романтической дораме «Легкая улыбка покоряет мир», получившей международное признание. Также Ян Ян стал первым актером, изображением которого украсили почтовую марку Китая.

Пьер Нине (Франция)

Пьер Нине стал самым молодым актером, получившим премию «Сезар» за лучшую мужскую роль. Этой награды за фильм «Ив Сен-Лоран» он был удостоен в 25-летнем возрасте. На данный момент Пьеру 32 года, а его фильмография насчитывает более 20 кинопроектов. То ли еще будет.

Макси Иглесиас (Испания)

Макси снимается в кино с 6 лет, но широкую известность ему принесла работа в сериале «Физика или химия». Также актер играет главную мужскую роль на театральных подмостках Испании в мюзикле «Телохранитель», который основан на одноименном легендарном фильме с Кевином Костнером.

Джан Яман (Турция)

Звезда турецких сериалов, например таких как «Мистер ошибка» и «Ранняя пташка», набирает популярность и за пределами родной страны. Номинации на различные международные премии тому подтверждение. Кроме того, в 2019 году Джан Яман стал мужчиной года по версии журнала GQ. Примечательно, что прежде, чем податься в актеры, Яман работал юристом.