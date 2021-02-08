12 городов России, которые заслуживают не меньше внимания, чем Золотое кольцо

Наша страна настолько необъятна, что и жизни не хватит, чтобы побывать во всех городах. Как правило, туристические лавры достаются мегаполисам, которые посещает огромное количество людей. А вот малые города, напротив, не могут этим похвастаться. И очень жаль. Ведь во многих из них есть на что полюбоваться.

Мы в AdMe.ru составили список самобытных российских городов, которые обязательно стоит увидеть. А в конце вас ждут целых 2 бонуса, глядя на которые только истинный знаток без сомнений скажет, что это Россия.

Дербент, Республика Дагестан

Самый древний город России находится в Дагестане, в 120 км от Махачкалы. Предположительно первое поселение возникло здесь в конце IV тыс. до н. э. Дербент стал российским в 1813 году по Гюлистанскому мирному договору с Персией. Именно здесь пролегал один из важнейших участков Великого шелкового пути. Сегодня о былом величии города напоминает его главная достопримечательность — крепость Нарын-Кала, которую начали строить персы еще в XI веке, а закончилось строительство только в XVI. Эта крепость уникальна для России: она единственная в стране построена другими народами. Еще он самый южный город в России. Определенно стоит посещения: восточный колорит, море, невысокие цены. А летом еще и купаться можно. Исторические магалы (кварталы), где живут обычной жизнью люди. Очень колоритно и душевно. С крепости Нарын-Кала открываются виды на старый город. Цены в кафе и ресторанах очень гуманные. © profvideoru / Pikabu

Город находится на побережье Каспийского моря и имеет длинную береговую линию, то есть пляж тянется практически через весь город. Причем пляж здесь песчаный! Купайся — не хочу. А еще рядом с городом находится Самурский лес — единственный лиановый лес в России. © TRAVELГОЛИК / Яндекс.Дзен

Болгар, Республика Татарстан

Древний Болгар был основан более 1 100 лет назад тюркоязычными племенами и когда-то считался главным городом в своем регионе. Он раскинулся на живописном берегу Волги и находится всего в 180 км от Казани. Болгарский комплекс является самым северным в мире памятником мусульманского зодчества, а еще он единственное живое доказательство существования болгаро-татарской архитектуры XIII–XIV веков в Евразии. В древнем городище много восстановленных и отреставрированных строений: мечети, церкви, минареты, мавзолеи. В 2012 году состоялось открытие мечети Ак-Мечеть, ставшей главной в городе Болгар. Увидела у приятельницы фото на фоне красивой мечети и стала с пристрастием ее расспрашивать: где это она отдыхала? Тут она мне поведала о Болгаре — древней столице государства Волжская Булгария. Белая мечеть является крупнейшей мечетью юго-западной части Татарстана. Несмотря на то что мечеть является новостроем, сюда идут и едут многие туристы и верующие, здесь проводятся службы, во время которых туристов в мечеть не пускают. Весь комплекс очень большой и красивый, хочется все посмотреть, везде прогуляться. Очередной раз убедилась: удивительное рядом! © Natalia09 / Otzovik

Азов, Ростовская область

На фото справа — часть кинжала сарматского воина, который находится в Азовском музее в экспозиции «Сокровища кочевников Евразии».

Это единственный город, который дал наименование морю. У него богатейшая 1 000-летняя история: он находился под властью Золотой Орды, Турции и Османской империи. И только в 1769 году город остался за Россией. Сегодня в нем проживает около 80 тыс. человек, но при этом Азов может похвастаться великолепным музеем-заповедником, чьи коллекции впечатлят даже видевших Золотую кладовую Эрмитажа. В Азове совершенно замечательный музей, входящий в десятку музеев России с самыми богатыми коллекциями. В историко-археологическом и палеонтологическом музее более 500 тыс. экспонатов. © ЖЖитель: путешествия и авиация / Яндекс. Дзен

Арзамас, Нижегородская область

Арзамас был основан царем Иваном Грозным в 1578 году. Он славится церквями, гусями и репчатым луком, выведенным на местных землях. Гусь и лук удостоилось чести быть изображенными на гербе Арзамасского района. Строительство церквей в городе шло семимильными шагами, на протяжении его истории всегда велось строительство какой-либо церкви. Одной из самых величественных является Воскресенский собор, построенный в честь победы над Наполеоном. Никогда до поездки не видел ничего подобного! Кажется, здесь есть купол на любой вкус и цвет. Самый большой в Арзамасе Воскресенский собор, построенный в честь победы над Наполеоном. Возводили его целых 28 лет — с 1814-го по 1842 год! Между некоторыми храмами города всего несколько десятков метров. © Алексей Куликов / Яндекс. Дзен

Арзамас поразил своей городской архитектурой, в центре города практически каждый дом можно подолгу разглядывать. © Тревел на всю голову / Яндекс. Дзен

Шуя, Ивановская область

Старинный русский городок Шуя выделяется среди остальных в первую очередь из-за Шуйской колокольни Воскресенского собора. Она является самой высокой колокольней в Европе (106 метров) среди отдельно стоящих от храмов. На нее можно подняться, причем бесплатно. Сверху открываются виды на соседние храмы и город. На Торговой площади есть уникальная достопримечательность — павильон «Мерные весы», внутри которых раньше находился весовой механизм для взвешивания привозимого на рынок крупногабаритного груза. Еще одной жемчужиной города является Литературно-краеведческий музей Константина Бальмонта, здание которого приведет в полный восторг ценителей архитектуры. Из Шуи можно привезти необычные сувениры: мыло и русский напиток, производством которого славится городок. Самым привлекательным, на мой взгляд, местом в городе можно назвать пешеходную улицу Малахия Белова, или Шуйский Арбат. На Шуйском Арбате находятся торговые ряды (начало XIX века), фонтан, а также Шуйский историко-художественный и мемориальный музей имени М. В. Фрунзе. С Арбата отлично видна 106-метровая колокольня Воскресенского собора. © Алекс Н. / Яндекс. Дзен

Тотьма, Вологодская область

Город входит в список особо ценных исторических городов России, сохранивших как планировку, так и большую часть старинной застройки. Население Тотьмы всего 10 тыс. человек, а красота вокруг поражает воображение даже искушенных туристов. Неповторимый стиль местных соборов сразу бросается в глаза. Фасады храмов украшены изысканными орнаментами, которые называются «картуши», они являются частью кладки. Это элемент стиля барокко, поэтому его еще называют тотемским барокко, и такими орнаментами украшали здания в XVIII веке. Храмы отличаются воздушностью, узорами на стенах — картушами — и сходством с летящими по морским волнам парусниками. На улицах Тотьмы много интересных объектов и деталей. То старинный купеческий дом с причудливой архитектурой, то вдруг «копейка» с еще черными советскими номерами. © zhzhitel / Яндекс. Дзен

Сортавала, Республика Карелия

Город Сортавала расположен на северном берегу Ладожского озера, недалеко от границы с Финляндией, в 265 км от Петербурга. Его история тесно переплетена с историей Швеции и Финляндии, что нашло отражение в архитектуре города. Многие здания были спроектированы финскими архитекторами, отсюда впечатление, что находишься где-то между Хельсинки и небольшим провинциальным городом Финляндии типа Лаппеэнранты. Местность здесь скалистая, особое внимание заслуживает горный парк «Рускеала», который находится в 30 км от города. Но, знаете, есть все-таки в этом небольшом провинциальном городке то, чем он выделяется среди множества подобных городков в России, — это своеобразие историко-культурного облика, сформированного 3 государствами. © Аллуша / Otzovik

Боровск, Калужская область

В 1887 году Суриков написал свою знаменитую картину «Боярыня Морозова», судьба которой была тесно вплетена в историю Боровска. В городе 10 церквей, Покровская — деревянная и самая древняя в Калужской области. Боровск смело можно назвать художественной галереей под открытым небом, сделал его таким местный художник, рисуя картины на стенах домов. Боровск выглядит так: аккуратные невысокие домики, над которыми возвышаются красивые церкви. © Русская дорога / Яндекс. Дзен

Лагань, Республика Калмыкия

Этот регион не на слуху, а зря. Лагань — второй по численности город в Калмыкии после столицы Элисты. Основной религией является буддизм, отсюда и тематические достопримечательности. В Лагани находится самая большая в Европе статуя Будды Майтреи, а еще выход к Каспийскому морю. В Калмыкию стоит ехать и за необычно красивой, практически марсианской природой: степи, пустыни, озера и потрясающий животный мир. А еще в апреле можно застать цветение тюльпанов, в июле — лотосов. Еще недавно я не догадывалась, что лотосы растут на территории России. Цветут лотосы в Калмыкии, в дельте Волги с середины июля до конца августа. Каждый цветочек цветет всего несколько дней. Цветы запрещено рвать, к тому же они вянут практически сразу, как их сорвали. © Диана Ефимова / Яндекс. Дзен

Кунгур, Пермский край

Кунгур расположен на 3 реках, прославился благодаря уникальной ледяной пещере, которая является одной из самых больших карстовых пещер в России. Она находится на окраине города, в селе Филипповка. Но не только этим прекрасен город. В нем сохранились церкви, храмы и собор. Последний называется Преображенский, но особого внимания заслуживает Никольский храм в псевдорусском стиле, который кажется очень воздушным благодаря небольшим аркам, напоминающим волны. Как и многие российские города, Кунгур был купеческим, а главными его символами выступают Гостиный двор и Малый Гостиный двор, в котором находится Музей истории купечества. Кстати, местные купцы по большей части озолотились на торговле чаем, поэтому город стали считать чайной столицей России. В Кунгуре много богатых купеческих особняков. Они не исчезли, не растворились во времени. Город утопает в зелени, много парков и скверов. Одним из скверов, расположенных в центре, является сквер Губкина. Благодаря купцу Губкину чай из дорогого и экзотического товара превратился в любимый нами национальный напиток. © ГалинГригорьна / Otzovik

Находка, Приморский край

О названии города ходят легенды, и вот одна из них. Все началось 18 июня 1859 года, когда один из моряков корвета «Америка», увидев неизвестную тогда бухту, очень удобную для укрытия судна от непогоды, закричал: «Находка!» Город портовый, потому по праву считается городом моряков и рыбаков, о чем свидетельствуют тематические достопримечательности. Находка привлекает своей природой, в особенности сопками Сестра и Брат. Они состоят из однородного мраморизованного известняка, крайне редко встречающегося в естественной среде. Брату повезло гораздо меньше, так как в советское время геологи начали разработку известняка, срезав в итоге 79 метров породы. Впоследствии микроклимат местности, по словам местных жителей, изменился. Сестра же, напротив, осталась в нетронутом виде. При желании на нее можно подняться по тропе, это займет около 45 минут. Лучшие достопримечательности города Находка расположены в труднодоступных местах — это горы и чистые бухты, там кристально чистая вода и есть базы отдыха. Дороги туда ведут грунтовые — добраться можно только на внедорожниках по горным склонам. © Igor-Ivanovich / Otzovik

Солигалич, Костромская область

Первоначальное название города — Соль Галичская, ведь здесь были обнаружены солевые источники. А впоследствии город стал крупным центром солеварения в Московской Руси, за счет чего процветал. В середине XIX века тут была открыта водолечебница с минеральными водами. Сейчас это санаторий, и он работает по сей день. Еще в Солигаличе сохранились деревянные торговые ряды, много деревянных домов с красивыми кружевными наличниками на фасадах, а иногда и вовсе можно встретить дом, полностью украшенный кружевом, но это все же редкость. Первое, что мне бросились в глаза еще на въезде, — множество старинных деревянных зданий и отсутствие ярких рекламных щитов и огромных торговых центров. Как только я оказался здесь, сразу сложилось впечатление, будто попал в прошлое. Если не на век, то на полвека точно. Солигалич привлек меня тихими улицами с деревянными домами, украшенными кружевом искусной резьбы. Неповторимые узоры наличников, особый орнамент балкончиков и крылечек создают впечатление театральной декорации. Наверное, нигде в России больше нет города с практически полностью отлично сохранившейся деревянной застройкой. © Рюкзак туриста / Яндекс. Дзен

Бонус № 1: заброшенный санаторий Орджоникидзе в Сочи

В Сочи есть заброшенный санаторий Орджоникидзе, которому уже больше 80 лет. Последние 10 из них он стоит и ждет реконструкции, неспешно утопая в пальмах и зелени. Огромная территория, по которой можно гулять и наблюдать единение архитектуры и природы. © dmitrytomashek / Pikabu

Бонус № 2: башни в древнем ингушском городе Ний, Джейрахский район, Ингушетия

Здесь замираешь от восхищения. И упорно не можешь вместить в сознание, что у живущих тут людей такой же паспорт, как и у меня. © Александр «haydamak» Бутенко / Яндекс. Дзен