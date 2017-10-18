12 голливудских красоток, которых ни за что не узнаешь с их естественным цветом волос

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Все те, кто хоть раз менял цвет волос, не дадут соврать: процесс маленькой модификации может обернуться настоящим апокалипсисом на голове или же создать совершенной новый, уникальный образ. В любом случае первые несколько дней в зеркале вы будете видеть незнакомца с родными чертами лица. Мы в AdMe.ru любим эксперименты, но в то же время выступаем за естественную красоту. Именно поэтому мы задались вопросом, насколько «природный» образ голливудских красоток разнится с тем, который мы привыкли видеть на экранах.

Эмилия Кларк

Джентльмены любят блондинок, и отпетые негодяи тоже от них без ума — эту мысль как нельзя лучше визуализирует Дейенерис Таргариен. Исполнительница же роли Эмилия Кларк с этим совершенно не согласна и надевает белокурый парик только ради съемок. В реальности Кларк довольствуется своим естественным шоколадным цветом волос.

Софи Тернер

Софи Тернер ворвалась в мир большого кино через роль мечтательной и мягкой Сансы Старк. Рыжеволосая Софи выглядит настолько привычно, что природный блонд на ковровых дорожках и пресс-конференциях выглядит просто «не к месту».

Дита фон Тиз

Королева бурлеска и женщина, шокирующая своей нестандартностью, стала знаменита не только благодаря диким амбициям, но и индивидуальному ретростилю. Вдохновляясь кинодивами 40-х, она лепила свой образ из лучших маркеров того времени: тугие корсеты, чулки с поясом, кружевные перчатки. В итоге пухлощекая блондинка превратилась в одну из самых стильных женщин современности.

Эмма Стоун

В самом начале своего тернистого пути оскароносная красотка выбрала огненные локоны, после чего представить Эмму с другим цветом волос было просто невозможно. Свой природный блонд Стоун показала в фильме «Бёрдмэн», который стал настоящим вызовом привычному стилю и лучшим дополнением к роли.

Лейтон Мистер

Яркая звездочка подростковой «Сплетницы» не всегда была жгучей брюнеткой. Например, в популярном «Докторе Хаусе» ее можно увидеть с натуральными, светлыми волосами. Выглядит она при этом очень интересно.

Коул Спроус

Озорной малыш Коул вместе со своим братом щелкали главные роли всех детских фильмов начала 2000-х. Если Дилан остался верен своему цвету волос, то Коул попробовал себя в «роли» брюнета, после чего в другом образе его и не представишь.

София Вергара

Жгучая красотка Вергара начала свой путь как модель с роскошными светлыми волосами — эдакая Рапунцель колумбийского разлива. Но крутая лестница шоу-бизнеса перевоплотила Софию в длинноволосую брюнетку.

Оливия Уайлд

Жемчужина медицинского детектива «Доктор Хаус» отпечаталась в памяти фанатов телесериала как брюнетка с пленительным взглядом и наряду с этим мозговитый врач-терапевт. На самом деле брюнетка Оливия не от рождения — свой цвет волос она решилась поменять перед началом звездной карьеры и не прогадала.

Эми Адамс

Еще одна рыжеволосая красотка «примеряла» многие цвета, но в конечном итоге остановилась на огненном оттенке, который теперь неотъемлемая часть не только ее внешности, но и характера.

Мэрилин Монро

Кумир миллионов с рождения чувствовала себя блондинкой, но в зеркале видела кучерявую шатенку. Платиновые локоны обрамили личико будущей кинодивы в самом начале ее голливудской жизни и позже стали визитной карточкой легенды стиля.

Эль Фэннинг

Отличный пример того, как не нужно бояться кардинально менять свою внешность, — Эль Фэннинг. Начиная свою карьеру с волосами темного цвета, юная актриса не побоялась сменить естественный, уже всем известный оттенок на светлый. В результате девушка стала выглядеть еще миловиднее.

Лина Хиди

Амбициозный манипулятор со сногсшибательными золотистыми волосами Серсея Ланнистер в реальности же скромная брюнетка Лина Хиди. Несмотря на то что светлый цвет «прилип» к Лине как родной, свой естественный темный она не решается сменить.