12 героинь русской классики, которым нам всегда хотелось сказать: «Что-то не то вы творите, девчата»

В школьные годы вы наверняка написали не одно сочинение из серии «Женские образы в произведениях русских писателей XIX—ХХ века». И практически в каждом из них полагалось восхищаться поступками героинь «Войны и мира», «Обломова» или «Преступления и наказания». Причем неважно, что вы на самом деле думали по этому поводу.

Мы в AdMe.ru с уважением и трепетом относимся к отечественной классике, но, честно говоря, на месте некоторых из этих дам мы бы точно поступили по-другому.

Лариса Огудалова, «Бесприданница»

Главная героиня пьесы Островского совсем запуталась в своих ухажерах. И вроде бы девушка вполне прагматичная: отказывается от «неприличных» отношений с Кнуровым и Вожеватовым, выбирает простого и понятного Карандышева, который, кстати, единственный, кто на самом деле зовет ее замуж. Но зачем же было рушить свою жизнь ради пары минут наедине с Паратовым, зная, что он уже собрался жениться на другой девушке?

Харита Игнатьевна Огудалова, «Бесприданница»

Мать Ларисы спит и видит, как выдать замуж дочку и за счет ее супруга поправить пошатнувшееся финансовое положение. Дальнейшая судьба девушки Хариту Игнатьевну, кажется, не особенно волнует. Кстати, в фильме «Жестокий романс», ставшем вольной экранизацией пьесы Островского, упоминается, что обе старшие сестры Ларисы уже замужем и отчаянно несчастливы в браке: одна попала в лапы мошенника, а другая и вовсе вскоре стала жертвой ревности мужа.

Настасья Филипповна Барашкова, «Идиот»

Чтобы проучить навязанного ей жениха, героиня романа Достоевского недрогнувшей рукой отправила в камин 100 тыс. рублей. В одном из отечественных изданий решили выяснить, сколько это будет в перерасчете на современные деньги, и обнаружили, что Настасья Филипповна чуть не сожгла 8 млрд рублей. Вот и гадай, что это было: жест отчаяния или уверенность в том, что жадный до денег Ганя все равно успеет вытащить их из огня.

Сонечка Мармеладова, «Преступление и наказание»

Мало того что Сонечка из «Преступления и наказания» регулярно жертвует собой ради близких и, по сути, содержит всю семью, так она еще и отправляется на каторгу за компанию с Раскольниковым. Девушка искренне надеется, что ее любовь и самоотверженность помогут преступнику окончательно раскаяться и отказаться от намерения выяснить «тварь он дрожащая или право имеет». О дальнейшей судьбе героев Достоевский умалчивает, а нам почему-то кажется, что вряд ли эта совместная поездка в острог могла закончиться благополучно.

Анна Каренина, «Анна Каренина»

Главная героиня «Анны Карениной» разрушила свою семью ради любви молодого офицера. А ведь она наверняка понимала, что последствия ее романа будут весьма печальными. Так и произошло: эта история сильно ударила по репутации ее супруга, а сама Анна потеряла возможность видеться с сыном Сережей. Кстати, вы помните, что после трагической ситуации с поездом осиротел не только этот мальчик, но и крошечная дочка Анны, рожденная уже от Вронского? В итоге эту малышку забирает к себе Каренин и воспитывает как собственного ребенка.

Долли Облонская, «Анна Каренина»

Эту героиню романа можно назвать полной противоположностью яркой и дерзкой Анны. Многодетная мать Долли, она же Дарья Облонская, покорно терпит постоянные загулы и неверность мужа. Правда, иногда она все-таки пытается показать характер, но затем все вновь возвращается на круги своя. Некоторые литературоведы считают, что образ Долли Толстой списал со своей жены Софьи Андреевны, тоже с головой погруженной в домашние хлопоты.

Катерина, «Гроза»

Конечно, мы обеими руками за семейные ценности и ни в коем случае не оправдываем супружеские измены. Но зачем так кардинально-то? Катерина сначала решила встречаться с другим мужчиной, затем сама во всем призналась злобной свекрови, а в финале бросилась с обрыва. Ну а мы в школьные годы дружно жалели ее и писали сочинения на тему «Луч света в темном царстве».

Ольга Ларина, «Евгений Онегин»

Как раз из-за младшей сестры Лариной и произошла знаменитая дуэль Онегина с Ленским. Кажется, девушке просто понравилось то, что на нее обратили внимание сразу двое достойных мужчин, и она начала кокетничать напропалую, а вот о последствиях такого поведения барышня даже не задумывалась. Как и о том, что Онегин стал ухаживать за ней просто для того, чтобы позлить Ленского.

Анна Сергеевна, «Дама с собачкой»

Курортный роман Анны Сергеевны и Дмитрия Гурова никак не может закончиться. Герои рассказа Чехова знакомятся на отдыхе в Ялте и влюбляются друг в друга. Никого не смущает, что и она замужем, и он женат и воспитывает 3 детей. Правда, со временем их отношения начинают приобретать болезненную окраску, когда так жить уже невозможно, но что дальше делать — совершенно непонятно. Впрочем, автор упоминает, что Анна Сергеевна раньше отчаянно скучала. Возможно, именно поэтому она не спешит отказываться от романа, который стал для нее своеобразным развлечением.

Княжна Марья, «Война и мир»

Искренняя и самоотверженная героиня «Войны и мира» долгие годы была затворницей в имении своего деспотичного отца. Кажется, она до конца жизни проживет с навязанным ей комплексом «некрасивой, но доброй женщины». Вспомните, как легко она отказалась от своей любви к Анатолию Курагину и попыталась устроить его счастье со своей компаньонкой-француженкой. Да, в конце романа Марья все же выходит замуж, но кто знает, удалось ли ей стать по-настоящему счастливой. Возможно, она так и продолжала жертвовать собой и спасать других.

Маргарита, «Мастер и Маргарита»

Героиня одного из самых знаменитых романов XX века выглядит настоящей хулиганкой. Получив волшебный крем и став невидимкой, она тут же полетела громить квартиру критика Латунского. Причем делала это с видимым удовольствием: ведрами носила воду из кухни в кабинет и выплескивала ее в ящики письменного стола, залила кровать чернилами, утопила в ванне костюм критика, изрезала кухонным ножом простыни и разломала молотком шкаф.

Оленька Скворцова, «Драма на охоте»

Образ нежной и романтичной Оленьки, безумно влюбленной в Камышева, накрепко засел в нашем воображении во многом благодаря фильму «Мой ласковый и нежный зверь». А ведь Чехов изначально считал свою героиню расчетливой и тщеславной.

Оля Скворцова, с детства мечтавшая быть богатой и знатной дамой, после свадьбы буквально пошла вразнос. Она начала оказывать знаки внимания другим мужчинам, что в итоге закончилось настоящей трагедией. Если вы помните, ее мужа, который и вытащил Ольгу из нищеты, незаслуженно отправили на каторгу. А ведь у него были дети от первого брака — гимназист Гриша и 5-летняя дочка Саша.