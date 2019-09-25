12 фразеологизмов, смысл и правильное написание которых пора запомнить

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В нашем языке существует множество крылатых фраз и выражений, которые мы употребляем практически ежедневно. Но вот правильно ли мы их произносим или пишем — зачастую об этом даже не задумываемся. Да и значение некоторых фразеологизмов иногда совсем не совпадает с нашим пониманием их, что ведет к неверному применению в разговоре.

Мы в AdMe.ru собрали самые популярные крылатые фразы, которые или произносим неправильно, или же не так понимаем.

1. Дышать на ладан

Один из самых часто употребляемых фразеологизмов. Но есть люди, которые говорят «дышать наладом». А что такое этот «налад», никто не знает. Выражение «дышит на ладан» применяется к вещи, которая выходит из строя. Например, к готовой порваться одежде или еле-еле едущей машине. Изначально же так говорили об умирающем человеке. А вообще ладан — это благовоние, которое получают из смолы ладанного дерева. При горении эта смола издает сильный запах. Применяется в богослужебных обрядах.

2. Хоть кол на голове теши

Большинство людей произносят «хоть кол на голове чеши», и это совсем неправильно. Теши — это форма глагола «тесать» или «стесывать». Например, тешут колья: ставят их на пень и от нижней части отрубают щепки, слой за слоем, чтобы кол стал острым.

Означает выражение невозмутимость, безразличие или даже тупость человека.

3. Кисейная барышня

И никак не кисельная. Сейчас кисейная барышня — это скромная, застенчивая девушка. А в XIX веке (когда появился фразеологизм) так говорили о глупой, плохо воспитанной, недалекой девице. А вообще кисея — это накидка из хлопка, прозрачная и легкая ткань наподобие марли.

4. Народ безмолвствует

Этими словами заканчивается последняя сцена трагедии Александра Пушкина «Борис Годунов», когда один из убийц вдовы Годунова и ее сына объявляет: «Народ! Мария Годунова и сын ее Феодор отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. (Народ в ужасе молчит.) Что ж вы молчите? Кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович! (Народ безмолвствует.)». Эту фразу чаще всего понимают как иллюстрацию безразличия людей ко всему. Но на самом деле она означает безропотную покорность народа власти, отсутствие у него желания и смелости защищать свои интересы и его готовность принять любую власть и любое ее решение.

5. Суд да дело

Этот фразеологизм пришел из судопроизводства. Он указывал, что рассмотрение дела в суде может занять много времени. Означает выражение длительный процесс, когда что-то долго тянется. Потому употребление фразы «суть да дело», как часто говорят, в корне неправильное.

6. С бухты-барахты

Это выражение пишем только через дефис. Употребляется, когда надо сказать, что дело сделано быстро и необдуманно. Словосочетание образовалось из глаголов «бухнуться» и «барахтаться» и как бы описывает ситуацию, когда человек внезапно упал в воду и стал активно и беспорядочно двигаться, чтобы спастись.

7. Сыр-бор разгорелся

Выражение обозначает возникновение конфликта, скандала. «Сыр» здесь совсем не кисломолочный продукт, а краткая форма прилагательного «сырой», «бор» — сосновый лес, а все вместе получается «сырой сосновый лес». Есть мнение, что крылатое выражение «сыр-бор разгорелся» (правильно писать через дефис) произошло от пословицы «Разгорелся сыр-бор из-за сосенки»: как пожар может возникнуть из-за мельчайшей искры, так и скандал — разгореться из-за мелочи. Сейчас же можно услышать разные производные этого фразеологизма: «устраивать сыр-бор», «затевать сыр-бор».

8. Сбить с панталыку

Это выражение часто пишут неправильно: «сбить спанталыка». «Панталык» означает «толк», «смысл». А сам фразеологизм употребляется в случае, когда кого-то запутали, сбили с толку. Есть версия, что возникновение словосочетания связано с названием горы Пантелик в Древней Греции, внутри которой был целый лабиринт со множеством пещер и гротов, там было легко заблудиться.

9. Согнуться в три погибели

Совсем неверно писать вторую часть этого выражения слитно. Слово «погибель» произошло от глаголов «погнуть» или «сгибать». Употребляют фразеологизм по отношению к человеку, который вынужден принять неудобную позу. Есть версия, что эта крылатая фраза родом из Средневековья, когда во время пыток людей по-разному гнули и ломали на допросах.

10. Молчать как рыба / биться как рыба об лед

Это 2 совершенно разных выражения. «Молчать как рыба» значит не разговаривать, что в принципе понятно, ведь рыбы не говорят. А вот «бьется как рыба об лед» говорят о человеке, который терпит нужду, но безрезультатно пытается чего-либо добиться для улучшения своей ситуации.

11. Реветь белугой

Крылатая фраза «реветь белугой» — это антоним выражения «молчать как рыба». Белуга также разновидность рыбы, разговаривать она не может, реветь, следовательно, тоже. Однако существует версия, что изначально фразеологизм звучал как «реветь белухой», а белуха — это кит, который издает звуки, похожие на рев.

12. Очертя голову / сломя голову

Фразеологизмы «очертя голову» и «сломя голову» означают совсем не одно и то же. «Сделать очертя голову» — то есть совершить что-то безрассудно, не подумав. А «сломя голову» — стремительно, стремглав, опрометью.

Бонус: закрыть гештальт

Модное сейчас выражение «закрыть гештальт» употребляет, наверное, каждый, подразумевая завершение дела или проекта. На самом деле это словосочетание означает отказ от переживаний по поводу давно произошедших событий. То есть человек осознал причинно-следственные связи мучившего его состояния в прошлом, проанализировал его от и до и больше к нему не возвращается.