12 фраз со скрытым смыслом, которые в России понимают почти все, но не знают, как объяснить их иностранцам

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Русский язык богат метафорами и крылатыми выражениями. Поэтому даже те, кто несколько лет изучал его как иностранный, не всегда понимают, что именно хочет сказать собеседник. Есть много фраз, точно перевести которые без знания «загадочной русской души» почти невозможно. Это реплики из фильмов, фразы из книг, поговорки или просто устоявшиеся конструкции.

Мы в AdMe.ru представили себе трудности иностранцев, изучающих русский язык, и решили собрать фразы, которые очень сложно понять, если вы родились не в России.

1. Кто хоть раз делал устное домашнее задание, поднимите руку

2. «Все в порядке» может означать что угодно

3. Лучшая реплика для поездки в лифте

4. Для любования красотой тоже есть подходящая фраза

5. Чеснок в России больше, чем чеснок

6. Разве бывает более однозначный ответ?

7. Этот энтузиазм будет трудно остановить

8. Нужно произносить характерным голосом

9. Не фраза, а приговор

10. Как объяснить, что праздник вышел из-под контроля?

11. Когда уже та свадьба, до которой все заживет?

12. Ну что же вы так, Семен Семеныч?..