12 фраз, ошибки в которых режут без ножа и сыпят соль на рану

Гениальность нашего языка в том, что мы легко передаем малейшие нюансы в описаниях и создаем красочные образы, ведь в нашем распоряжении великое разнообразие речевых оборотов и лексических конструкций. Но порой мы неправильно их применяем.

К. Паустовский отмечал: «С русским языком можно творить чудеса». Мы в АdMe.ru тоже стараемся творить чудеса, и один из способов — вместе с вами разобрать те фразы, в которых многие допускают ошибки, чтобы сделать нашу речь грамотнее.

1.

Навык — это «умение, выработанное упражнениями, привычкой». Его можно приобрести.

Слово «постигать» лексически не сочетается со словом «навык», так как имеет значение «понять, уяснить смысл».

2.

Прививка — это процесс, действие от глагола «прививать», то есть вводить препарат. И в случае процесса мы его делаем, реализуем, а не ставим. Аналогично и с уколом: его тоже делают. Но выражение «ставить прививку» приемлемо только в профессиональной речи медиков. Как «крайний раз» в речи летчиков и альпинистов.

3.

Говорить «составить маршрут движения» неправильно, так как фраза «маршрут движения» является плеоназмом — сочетанием двух слов, близких по значению.

4.

Правильно говорить «не мытьем, так катаньем». По одной из версий, оборот восходит к речи прачек, которые в старину сначала стирали белье в воде, а потом катали на досках. По другой, его происхождение связано с поборами и пытками: в Древней Руси были мытари, которые взимали налоги; а тех, кто не платил мыт, могли ждать катанья — мучения и пытки, которые осуществлял кат — палач.

5.

Форма единственного числа слова «кроссовки» — «кроссовка», это существительное женского рода. Именно такой вариант является грамматически верным.

6.

Кардиограмма — это «графическое изображение работы сердца». «Кардиограмма сердца» — плеоназм. Корректно: «сделать кардиограмму, снять кардиограмму».

7.

Говорить «кружевная тюль» неправильно, как бы нам ни хотелось так делать. Слово «тюль» мужского рода.

8.

Лыко — это «кора липы и других лиственных деревьев». На Руси из нее изготавливали самые прочные лапти. Считалось, если ты не можешь сплести лапти, «лыка не вяжешь», значит, ты очень сильно пьян. Наверное, путаница возникает из-за того, что есть противоположное выражение «не лыком шит» — так говорят о способном человеке.

9.

У существительного «глазурь» есть 2 значения:

1) стекловидное покрытие на керамических изделиях;

2) сладкий сироп или застывший слой такого сиропа. Отсюда 2 прилагательных:

1) глазурованный — от глагола «глазуровать»: покрыть глазурью, то есть стекловидным покрытием;

2) глазированный — от глагола «глазировать»: покрыть глазурью, то есть сладким сиропом.

10.

«Обгрызенный» — это причастие, которое образовано от глагола «обгрызть». Согласно правилу, в причастиях, образованных от глаголов на -ать, сохраняется суффикс -а-. Во всех остальных случаях в страдательных причастиях пишется суффикс -енн-. Именно поэтому верно «обгрызенное яблоко», так как глагол «обгрызть» не является глаголом на -ать.

11.

«Принять меры» — устойчивое выражение, которое необходимо запомнить. Некоторые словари пытаются уравнять варианты «предпринять меры» и «принять меры», но пока нормативным вариантом считается только один.

12.

Мучения, вызываемые созерцанием желанной цели и сознанием невозможности ее достичь, называют «танталовы муки» — по имени Тантала, героя древнегреческой мифологии. А изделия, изготовленные из такого металла, как тантал, называют «танталовыми», например танталовый сплав.

А с какими выражениями у вас обычно возникают проблемы? Или, может быть, наоборот, вы знаете их все наизусть и поправляете всех знакомых?