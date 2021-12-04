12 фраз, которые лучше не произносить на работе, если не хотите вывести из себя начальника, коллег и даже офисного кота

Согласитесь, на работе с коллегами мы проводим очень много времени: вместе приходим, вместе находимся по 6–8 часов, вместе уходим. Пробыв так долго бок о бок, легко расслабиться и забыть о служебном этикете. А ведь иногда достаточно лишь нескольких неосторожных слов, чтобы заработать репутацию не самого приятного человека. Поэтому стоит помнить о профессиональном поведении на рабочем месте и о том, что порой лучше подумать, прежде чем что-то говорить.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить наиболее раздражающие фразы, которые на работе лучше никогда не произносить. А показать их наглядно нам помогли наши иллюстраторы.

Я немного приболел, но все равно решил прийти

Согласитесь, от этой фразы и мурашки по коже могут побежать. Никому не хочется заразиться и потом тоже болеть. Поэтому, какой бы ответственной ни была ваша работа, если вы плохо себя чувствуете, то оставайтесь лучше дома. В крайнем случае попробуйте поработать удаленно.

Ой, я забыл

Представьте ситуацию: коллега пообещал, что подменит вас на работе или поможет с чем-то, а потом про это благополучно забыл. Конечно, это, мягко говоря, расстраивает. Получается, на него нельзя рассчитывать, вряд ли кто-то после этого попросит его о помощи. Поэтому лучше сразу исполнять задачи, которые вы на себя взяли.

Куда это ты так вырядилась?

Если ваш коллега сегодня как-то особенно хорошо выглядит, лучше так ему и сказать, а не пытаться выяснить причину, по которой он пришел такой нарядный. Так вы привлекаете к нему ненужное внимание. Не всем хочется делиться своими планами на вечер или объяснять, почему он оделся именно так.

А вот на моей прошлой работе...

Коллега, который постоянно вслух вспоминает про прелести предыдущей работы, вызывает только недоумение и закономерный вопрос: почему же тогда ты оттуда ушел, если там настолько было лучше?

На работе делать нечего

Если вам действительно нужно уйти пораньше, то лучше так и сказать. Но никогда не говорите, что на работе нечего делать и скучно. Это показывает вас как безынициативного, незаинтересованного сотрудника, который думает не о работе, а только о том, как поскорее уйти домой.

Я теперь буду уходить раньше

Конечно, ситуации бывают разные и может резко так случиться, что вам понадобится иногда уходить с работы раньше. Но не стоит просто в ультимативной форме сообщать об этом, лучше заранее предупредить начальника и своих коллег о форс-мажоре и договориться, как потом отработать это время.

Терпеть не могу эту работу

Фразы, подобные этой, показывают, что человек совершенно не заинтересован в своей работе, в том, как лучше ее выполнить. В общем, совершенно непонятно, что он здесь делает. Начальник может посчитать его просто балластом, ведь в команде наверняка есть те, кто полон энтузиазма.

Нет проблем

Отвечая на чью-то благодарность фразой «Нет проблем», вы будто подразумеваете, что проблема все-таки была. Ваш коллега может решить, что обеспокоил вас, даже если вы совсем не имели это в виду. Лучше в таких случаях отвечать, что рады были помочь.

Ага, сделаю потом

Когда вы поручаете сотруднику определенную задачу, хочется быть уверенным в том, что он ее выполнит и в срок. А фраза «Потом сделаю» не подразумевает, что все будет готово вовремя, и вообще звучит так, будто человек просто хочет поскорее от вас отделаться, а само задание не считает важным.

Твоя работа не такая уж и сложная

Кому будет приятно услышать, что его работа — это просто пустяк и вообще непонятно, за что он деньги получает. Даже если вам кажется, что кто-то на работе просто просиживает штаны, не спешите ему об этом сообщать. Вы можете не знать всех тонкостей его обязанностей и просто прослыть грубияном.

А помнишь, я тебе рассказывала...

Сплетни — это вообще отдельная тема. Кто-то их любит, ну а кто-то терпеть не может. Все ненужные подробности о жизни своих коллег и тем более каких-то совершенно посторонних людей лучше не обсуждать. На работе считается дурным тоном рассказывать о слишком личных вещах.

Вот такой я непунктуальный

Никто не любит тех, кто опаздывает, тем более постоянно. Особенно если это влияет на работу коллег. Если по какой-то причине вы не можете приходить на работу вовремя, лучше сообщить об этом сразу и договориться, как потом компенсировать это время.